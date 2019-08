Cum pierde Moldova sute de mii de lei anual din cauza schemelor de corupție

CHIȘINĂU, 17 aug – Sputnik. Tot mai mulți transportatori de mărfuri din Republica Moldova aleg să-și înmatriculeze mașinile în România, Bulgaria sau Federația Rusă. Și asta, pentru a beneficia de facilitățile oferite de acordurile încheiate de aceste țări cu alte state, dar și pentru a nu contribui la înflorirea corupției în Moldova.

Cel puțin asta spune Oleg (menționăm că intervievatul nostru ne-a rugat să nu-i divulgăm identitatea, din aceste considerente i-am schimbat numele), un transportator din țara noastră care deține două camioane mari cu capacitatea de 22 de tone fiecare și două camionete mici, de 5 și 8 tone.

„Cei care dețin cetățenia României își deschid acolo firme, majoritatea celor din sud dețin și cetățenia Bulgariei, unde-și au firmele, iar mulți transportatori din UTA Găgăuzia dețin cetățenia Federației Ruse, motiv pentru care mașinile lor merg pe numere rusești. Este mult mai convenabil să-ți înscrii mașina în aceste țări, deoarece ele dețin acorduri bilaterale cu alte state mult mai avantajoase, decât acordurile deținute de Republica Moldova. Cei care-și au mașinile înscrise aici, acasă, nu au atât de multe facilități. Respectiv, sunt puși în situația de a pierde curse importante la care se fac bani buni”, spune dl Oleg.

Cert este că mulți transportatori moldoveni nu dețin cetățenia altor state. Chiar și așa, ei aleg să-și înscrie mașinile pe firmele „prietenilor” de peste hotare, chiar dacă pentru asta trebuie să achite bani mari.

„Este simplu. Dacă un transportator nu deține altă cetățenie, el înscrie mașina pe firma românească a unui alt transportatori, iar în schimbul acestor servicii achită un anumit procent din fiecare comandă făcută sau rulajul de bani. Ca să înțelegeți, este mult mai convenabil să achiți impozite în România sau Bulgaria, plus să achiți comision proprietarului companiei unde ți-ai înscris mașina, decât să ai mașina înscrisă în Moldova. La noi birocrația este foarte mare”, adaugă Oleg.

Oleg are o justificare atunci când spune că birocrația în Moldova este la cote înalte.

„Chiar dacă autoritățile se laudă la televizor că procedura de deschidere a unei firme este foarte simplă și centralizată, noi avem probleme mari la capitolul birocrație. Vă dau un exemplu simplu. Transportatorii din Moldova sunt obligați ca pe lângă oficiu, contabil și loc de parcare pentru mașini să mai aibă angajat și un doctor. Chiar nu am înțeles niciodată necesitatea unui doctor, fiindcă acest medic este doar formal. Și toată lumea știe asta. Dar oricum, această cerință există și nu poate fi trecută cu vederea. Și sunt multe alte cerințe care nu au o explicație logică, care înseamnă multe drumuri bătute și multă mită, motiv pentru care transportatorii aleg să contribuie la creșterea economiei altor țări”, adaugă Oleg.

Omul de afaceri recunoaște că și el face parte din categoria celor care contribuie la creșterea economiei altor țări.

„Eu am avut firmă de transport aici, în Moldova, dar am obosit de birocrația de la noi, de atitudinea angajaților ANTA, de angajații fiscului care se comportă ca niște barosani, și am deschis o firmă în România, la Iași. Și am făcut acest pas deoarece eu nu sunt omul care să dea mită – iar în Moldova, știți cum stau lucrurile, fără mită și carnet de partid nu faci nimic, iar eu nu pot da mită și nu suport funcționarii corupți”, subliniază dl Oleg.

Întrebat dacă se fac bani din transport, dl Oleg ne-a răspuns franc: „Se fac, dacă muncești mult, desigur”.

Cert este că în cei 12 ani de când se află în domeniu, traseele efectuate de transportatorii noștri s-au schimbat considerabil.

„Înainte era mult mai mult export, în special spre țările CSI. Practic, mașinile noastre făceau curse regulate. Moldova – Federația Rusă, Belarus, Ucraina, Kazakhstan. Duceam de toate, în special vin, fructe, legume, conserve. Astăzi, exportul este la limita de jos. Avem noroc că industria textilă s-a dezvoltat considerabil și avem curse regulate spre România și Marea Britanie - ducem haine pe umeraș. Dar recunosc, uneori suntem nevoiți să trimitem mașinile goale ca să ne întoarce încărcați. Pentru a evita astfel de situații, încercăm să facem curse ce țin de Rusia, Turcia, România, Belarus. Luăm curse spre Moldova doar atunci când șoferii au nevoie de un răgaz pentru familii”, adaugă dl Oleg.

Oleg nu ne-a spus cât constituie valoarea impozitelor achitate anual statului român. Cert este că o singură mașină de 22 de tone aduce un venit lunar de aproximativ 2000 de euro. Un simplu calcul arată că taxele achitate de Oleg sunt frumușele. De asemenea este ușor de dedus că că în situația Oleg sunt mulți transportatori moldoveni și toți achită impozite altor state, doar pentru că sunt obligați de acest stat care nu face decât să le lege mâinile la spate.