Dodon: Până la sfârșitul anului, va crește numărul companiilor ce vor exporta vin în Rusia

CHIȘINĂU, 11 sept — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Solicitat să explice de ce doar câteva companii moldovenești exportă vin în Federația Rusă, Igor Dodon a precizat că, în 2019, "exportul de vinuri în Federația Rusă, datorită celor convenit cu Vladimir Putin în anul trecut, a crescut cu 42 la sută în primele șase luni. Eu cred că este o creștere spectaculoasă", a precizat șeful statului.

El a spus că la exportul vinurilor în Federația Rusă, și nu doar la cele de vinuri, Republica Moldova are două probleme: prima - taxele vamale care au fost impuse Republicii Moldova după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană: a doua – listele companiilor care sunt acreditate pentru piața Federației Ruse.

Igor Dodon spune că în discuțiile cu partenerii ruși el întotdeauna a insistat și va insista în continuare ca să fie excluse aceste taxe, să se revină la regimul de până la 1 septembrie 2014. Și, spune șeful statului, parțial acest lucru i-a reușit, dat fiind că acum moldovenii nu plătesc aceste taxe la exportul a cinci categorii de produse.

"Ce mi-a reușit până acum? Mi-a reușit ca începând cu 1 ianuarie anul curent, pentru 5 poziții de mărfuri care sunt cele mai importante pentru noi (fructe, legume, conserve, vinuri ș.a.m.d.) să fie scoase taxele vamale. Și avem o creștere spectaculoasă în șase luni. Exportul d mere a crescut cu 30%, de conserve - cu 35%, și de vinuri - cu 42%. Am convenit suplimentar (cu partenerii ruși – n.n.) ca aceste reduceri sau lipsă de taxe care au fost acordate doar pentru 6 luni, adică până la 1 iulie, să fie prelungite și au fost prelungite. Adică exportatorii noștri, producătorii pot exporta mai departe fără taxe în Federația Rusă. Trebuie excluse toate taxele la toate categoriile de produse. Dar este important că am reușit la aceste 5 categorii", a declarat Dodon.

A doua problemă majoră la care s-a referit șeful statului este cea a așa-numitelor liste ale companiilor acreditate să exporte în Rusia. Dodon spune că aceasta este o practică îmbrățișată de mai multe țări, nu doar de Federația Rusă. Dar el pledează pentru renunțarea la aceste liste.

"Ce s-a reușit cu Federația Rusă? Cu vinurile a fost o problemă majoră până în 2017 care continuă și astăzi. Până în 2017, pe piața rusă aveau acces doar companiile din Transnistria și din autonomia găgăuză. Ceea ce nu este corect. Noi avem vinuri bune pe tot teritoriul Republicii Moldova. În ianuarie 2017 am convenit cu domnul Putin și a fost deschis accesul pentru încă 5 companii mari", a precizat Dodon.

Șeful statului a mai spus că el a solicitat ca încă 40-50 de companii care produc vin să fie certificate pentru a exporta pe piața Federației Ruse. În consecință, recent, în Republica Moldova s-a aflat o delegație a Serviciului Sanitar al Federaţiei Ruse „Rospotrebnadzor” care e inspectat respectivele întreprinderi.

"În ultimele săptămâni, la Chișinău au fost încă câteva misiuni ale Rospotrebnadzor-ului. Noi am solicitat ca încă 40-50 de vinificatori importanți să fie certificați și să poată exporta. Și la discuțiile pe care le-am avut cu Putin, încă odată am insistat și domnul Kozak (reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare comerciale și economice cu Republica Moldova, vicepremierul rus Dmitri Kozak – n.n.) va fi săptămâna viitoare aici la Chișinău, la forul Economic Moldo-Rus. Eu am speranța și convingerea că până la sfârșitul anului vor fi mai multe companii certificate să exporte vin în Rusia", a spus Igor Dodon.