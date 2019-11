Efectele crizei politice se fac simțite în mediul de afaceri. ”Investitorii pleacă”- Audio

CHIȘINĂU, 13 nov - Sputnik. Antreprenorul Iurie Nicov, care intenționează să deschidă în Moldova o fabrică de uscare a legumelor, a declarat pentru Sputnik Moldova că în mediul de afaceri din țara noastră domină incertitudinea.

În contextul evenimentelor politice, agenții economici se gândesc de două ori înainte să facă angajări sau investiții, iar unii chiar decid să se retragă de pe piața Republicii Moldova.

”Zilele trecute am discutat cu niște parteneri de afaceri din străinătate, care planifică să facă investiții în Moldova. Auzind discuții la televizor despre moțiunea de cenzură, au decis să facă un repaus. Au spus că pleacă și se vor întoarce doar după ce vom avea un nou guvern și răspunsuri clare la întrebările care au apărut la ei timp de câteva zile, cât au stat în Moldova. Criza politică afectează foarte mult mediul de afaceri. De exemplu, deciziile pe care le-am luat acum patru zile trebuie să le oprim, să le regândim, să le restartăm din nou sau să le punem în ”stand by” pentru a vedea ce va fi mai departe”, a menționat omul de afaceri.

Iurie Nicov spune că așteaptă de la următorul guvern sta­bilitate şi predictibilitate, iar în condițiile în care criza se va adânci omul de afaceri nu exclude că ar putea emigra din Republica Moldova, urmând exemplul mai multor subalterni de-ai săi.

”În ultimele luni, din compania mea au plecat vreo 16 angajați. Și nu au plecat singuri, au plecat cu tot cu familii. Și eu am fost în pielea asta. La un moment dat, am abandonat totul și am plecat. După o perioadă, tot ce am agonisit peste hotare am adus în țară și am început a face investiții. Acum, nu pot garanta că nu voi pleca din nou. Totul depinde de ce va fi mai departe: va fi stabilitate sau vom fi aruncați iar în instabilitate? Vor urma alegeri anticipate sau se vor schimba guvernele unul după altul? Am fost aruncați ca făina într-o sită, dintr-o parte în alta. Nu a fost stabilitate, nu a fost consecvență, nu am avut garanția businessului și am avut o stagnare foarte serioasă. Anume din această cauză a început exodul oamenilor peste hotare”, a remarcat antreprenorul.

Parlamentul de la Chișinău a votat, la 12 noiembrie, pentru demiterea Guvernului condus de Maia Sandu. Moțiunea de cenzură depusă de fracțiunea PSRM și care a fost examinată astăzi de Parlamentul de la Chișinău a fost votată de 63 de deputați din minimul necesar de 51 de voturi. Pentru demiterea Cabinetului Sandu au votat deputații din fracțiunea socialiștilor și cei din fracțiunea democraților.

Motiv pentru demiterea Guvernului Sandu a servit modificarea Legii Procuraturii de către Executiv prin asumare de răspundere.