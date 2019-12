Cum explică Ministerul Economiei și Infrastructurii majorarea tarifelor pentru călătorie

CHIȘINĂU, 27 dec - Sputnik. Ministerul Economiei și Infrastructurii a acceptat solicitarea transportatorilor de a majora tarifele pentru călătoriile interurbane. Costurile vor crește în funcție de confortul și siguranța unităților de transport. Astfel, tarifele vor fi majorate de la 48 la 70 de bani pentru un kilometru parcurs, dar asta îi privește doar pe operatorii ai căror unități de transport au un grad de confort sporit. Noile prețuri vor intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2020. despre acest subiect a vorbit viceministrul Economiei și Infrastructurii, Iulian Postică în Studioul Sputnik Moldova.

”Problema tarifară în domeniu transportului rutier a fost o problemă practic neglijată în ultimii 6,7 ani chiar dacă avem o legislație care spune că analiza costurilor și cheltuielilor în transportul public de călători trebuie să fie făcută o dată în an. Noi ne-am trezit într-o situație în care ultima ajustare fost făcută cu șase ani în urmă”, a declarat viceministrul Economiei și Infrastructurii, Iulian Postică.

Viceministrul Economiei și Infrastructurii a declarat că o bună parte din autobuze și autocare sunt într-o stare deplorabilă și ar fi fost incorect să fie majorate tarifele în condițiile în care transportatorii nu pot oferi un nivel minim de confort călătorului.

”Nereglementarea tarifului în transporturi a dus la aceia că noi avem un parc de autobuze și autoare practic învechit, degradat. Vă spun că aproximativ 100 de autobuze care circulă pe linii regulate care au peste 36 de ani. Autocare noi, până la 10 ani de zile procentul este de 5 la sută din parcul total. În asemenea condiții să vorbim despre confort și siguranță pasagerilor este practic imposibil”, a declarat viceministrul Economiei și Infrastructurii, Iulian Postică.

Reprezentantul ministerului Economiei și Infrastructurii a declarat că au avut un dialog deschis cu transportatorii în urma protestelor.

”Imediat când transportatorii au ieșit la protest noi am avut o atitudine deschisă. Am invitat toate asociațiile patronale la discuții, inclusiv transportatorilor. Noi ne-am dorit abordarea acestei probleme mai sistemică. Ca să ajustăm tariful, noi vrem în schimb calitate și confort pentru pasageri. Iată de ce noi am condiționat această majorare de tarif cu implementarea categoriilor de confort”, a declarat viceministrul Economiei și Infrastructurii”, Iulian Postică.

Pentru microbuzele cu nivel de confort de bază, tariful va fi de 60 de bani pentru un kilometru. Categoriile de confort vor fi atribuite la stațiile de testare tehnică.