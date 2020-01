”Fabricat în Moldova”: O șansă unică pentru producătorii locali și pentru țară - Video

CHIȘINĂU, 29 ian – Sputnik. La Chișinău a fost inaugurată oficial cea de-a XIX-a ediție a Expoziției Naționale ”Fabricat în Moldova” 2020, care se desfășoară în pavilioanele C.I.E ”MOLDEXPO” din Chișinău.

"Fiecare țară se mândrește cu bunurile și serviciile pe care le produce. Cu cât vor fi mai multe bunuri, cu atât va fi mai mare succesul țării, cu atât vor trăi mai bine cetățenii", au remarcat organizatorii expoziției înainte de deschiderea evenimentului.

Genericul expoziției din acest an este ”Acasă! Autentic! Autohton!”. Peste 450 de întreprinzători locali au venit aici să-și prezenta mărfurile și serviciile.

Prioritate pentru produsele ecologice

Potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industriei a Moldovei, Sergiu Harea, în cadrul expoziției sunt prezentate 19 standuri cu producția regională de bunuri și servicii. Unul dintre ele este dedicat integral produselor fabricate în autonomia găgăuză, iar celelalte 18 vor reprezentata alte regiuni din țară.

”Sper că cele peste 150 de companii străine, din 15 țări, care participă la acest eveniment frumos împreună cu autoritățile publice centrale și cu autoritățile publice locale, dar și cu consumatorii din Republica Moldova vor descoperi multe noutăți în cadrul acestei expoziții, expoziție care are menirea să susțină și promoveze producătorul autohton”, a declarat Harea.

Potrivit șefului CCI, evenimentul din acest an se desfășoară sub egida Guvernul Republicii Moldova.

"În acest an am avut mult mai multe solicitări (din partea antreprenorilor -n.r.), dat fiind faptul că se desfășoară sub egida Guvernului n-am avut oportunități ca să le oferim spațiu tuturor companiilor autohtone pentru ca să-și promoveze produsele și serviciile”, a subliniat Harea.

Harea este de părere că această expoziție trebuie să servească drept imbold pentru companiile autohtone, pentru a-și promova în special producția eco, care ”în acest an este cheia acestui eveniment”. În acest an sunt prezente peste 30 de companii care dețin certificate eco.

Ion Chicu, despre cea mai mare problemă a Moldovei

La eveniment au participat toți membrii Cabinetului de Miniștri, iar premierul Ion Chicu a venit cu un mesaj special adresat producătorilor autohtoni în care a vorbit despre cea mai importantă problemă cu care se confruntă Moldova - plecarea tinerilor din țară.

"Apreciem talentul, curajul și munca pe care o faceți, iar dacă vom reuși împreună să asigurăm condiții favorabile pentru dumneavoastră, atunci se vor rezolva multe dintre problemele țării noastre. Cea mai mare problemă este faptul că pleacă tinerii, pleacă oamenii noștri și nu muncesc acasă. Venim cu un apel din partea Guvernului și al meu personal să ne conjugăm eforturile, alături de partenerii noștri de dezvoltare care ne acordă suportul necesar, ca să readucem speranța și încrederea că statul Republica Moldova poate să funcționeze în interesul cetățenilor săi”, a declarat Chicu.

Totodată, premierul a dat asigurări că Guvernul va promova o politică externă echilibrată cu scopul de a restabili relațiilor Republicii Moldova cu toți partenerii, nu doar cu UE.

Majorarea exporturilor către UE

În anul 2020, fermierii moldoveni vor putea exporta în UE mai multe prune, struguri și cireșe fără a achita taxe vamale. Despre acest lucru a vorbit reprezentantul UE în Moldova, Peter Michalko.

"Fabricat în Moldova” a devenit deja o marcă foarte respectată. Un eveniment major ce adună sub același acoperiș businessul din Republica Moldova, precum și pentru cei care intenționează să investească în Republica Moldova, a declarat Michalko.

Potrivit diplomatului, produsele din Moldova sunt de o înaltă calitate și se bucură de cere atât pe piața locală, cât și în țările din cadrul Uniunii Europene, dar și în întreaga lume.

Michalko a subliniat că, ”începând cu anul curent, agricultorii din Republica Moldova vor putea exporta în Uniunea Europeană cantități mai mari de struguri, prune și cireșe, fără achitarea taxelor vamale”.

Astfel, agricultorii moldoveni vor putea exporta cu 2 mii de tone de mărfuri mai mult decât cota existentă anterior.

Totodată, urmează a fi majorate cotele la exportul grâului, orzului, porumbului, dar și a spirtului etilic. La rândul său, Moldova va majora treptat importurile de carne, lapte și zahăr.

Michalko a subliniat că Moldova trebuie să dezvolte parteneriate reciproc-avantajoase cu toți partenerii săi.

Ce puteți vedea la Expoziție

La expoziție, care se va desfășura în perioada 29 ianuarie- 02 februarie 2020, vor participa 460 de agenți economici din mai multe domenii ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari. Anul acesta, companiile certificate eco își vor expune produsele în spațiile special amenajate.

Expoziția ”Fabricat în Moldova” © Sputnik / Miroslav Rotari

Expoziția va fi amplasată sectorial și în funcție de profilul de activitate, în pavilionul central, pavilioanele 2 și 3, după cum urmează:

Pavilionul Central - întreprinderi din sectorul agroindustrial, agricol, produse alimentare și băuturi, standuri colective ale consiliilor raionale;

Pavilionul Nr.2 - întreprinderi industriale, producători de mobilă;

Pavilionul Nr.3 - companii prestatoare de servicii, instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale, dar și meșteșugari;

Zona expozițională deschisă - corturi pentru comerț cu produse apicole, agricole, catering, etc.

Ca și la edițiile precedente, expoziția va găzdui un program amplu de activități, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte de o mare actualitate atât pentru consumatori, cât și pentru producători. În acest sens vor fi organizate diverse mese rotunde, forumuri prezentări de companii și produse, seminare, conferințe pe teme de interes în sfera cooperării comercial-economice, precum și Forumul Internațional de Afaceri “Moldova 2020 – conturarea viitoarei cooperări internaționale de afaceri”.