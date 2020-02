Afacerea unui italian la Chișinău: Zeci de ingineri moldoveni proiectează motoare

CHȘINĂU, 9 feb – Sputnik. Franco Polesello este un om de afaceri italian care activează în Republica Moldova din anul 2012. Domeniul de activitate al companiei sale, „Ceo MOD Engineering”, ține de ingineria mecanică. Cei aproximativ 30 de angajați ai firmei sunt cu toții cetățeni moldoveni. Ei proiectează diverse tipuri de motoare, care mai apoi sunt produse în țări europene, preponderent în Italia și Franța.

Omul de afaceri italian și-a împărtășit impresiile despre Republica Moldova și mediul de afaceri de aici în conferința de presă cu tema „Moldova 2020 - Formarea cooperării internaționale de afaceri”, organizată de Centrul de presă Sputnik Moldova.

Franco Polesello a spus că experiența sa de activitate la Chișinău este „destul de pozitivă” și afacerea sa a avut o creștere constantă. În opinia sa, avantajele oferite de Republica Moldova sunt regimul fiscal, siguranța socială - nu s-a simțit niciodată în pericol, precum și „forța de muncă bine pregătită”.

Antreprenorul din Italia, originar din Trieste, a spus că are o relație bună cu angajații săi, pentru că temperamentul moldovenilor se aseamănă cu cel al conaționalilor săi.

Printre dezavantaje sau probleme, omul de afaceri italian a menționat „produsele limitate” ale sistemului bancar, comparativ cu situația din alte țări europene, dobânzile mai mari practicate de bănci, o „lipsă de profesionalism” în companiile locale cu care a interacționat, „lipsa legăturilor rutiere” și „distanța mare până la un port maritim”.

Franco Polesello pune însă accentul pe avantaje și este decis să-și continue activitatea în Republica Moldova. La această etapă, își dorește să stabilească o colaborare mai intensă cu firme din domeniul IT.

În opinia sa, în ceea ce privește mediul de afaceri și viața în general, Republica Moldova este „ca o floare care încă nu s-a deschis”.

Omul de afaceri italian a spus că le-a recomandat unor cunoștințe să investească în Republica Moldova, inclusiv să producă aici motoarele proiectate de firma sa.

La conferința de presă cu tema „Moldova 2020 - Formarea cooperării internaționale de afaceri” de la Centrul de presă Sputnik Moldova au mai participat Veaceslav Kunev, președintele Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații (ATIC), membru al Consiliului Economic pe lângă președintele Republicii Moldova, și Alexander Mitriuk, reprezentantul plenipotențiar al Casei de Comerț Bașkiro-Moldovenesc în țările Europei, Africii și Orientului Mijlociu.

© Sputnik / Miroslav Rotari Александр Митрюк, Вячеслав Кунев и Франко Полесело

Alexander Mitriuk a vorbit despre faptul că exporturile moldovenești către Bașcortostan pot fi majorate substantial, capitala Ufa fiind o poartă către o piață enormă, de vreo 35 de milioane de consumatori.

Veaceslav Kunev s-a referit la performanțele uimitoare ale sectorului IT din Republica Moldova, ramura economiei cu dezvoltarea cea mai dinamică. În ultimul an, veniturile de pe urma exporturilor de servicii IT au depășit încasările de pe urma exporturilor de vinuri. Veaceslav Kunev a apreciat că tandemul inedit „vitivinicultura – IT” poate deveni forța motrice a economiei moldovenești.