Anul acesta am putea rămâne fără miere de salcâm: Iată motivul

Înghețurile de primăvară, seceta și variațiile termice bruște au afectat copacii de salcâm în acest an. Asta susține președintele Asociației Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim. În aceste condiții, Moldova ar putea rămâne fără miere de salcâm.

CHIȘINĂU, 14 mai -Sputnik. Apicultorii din Moldova se confruntă cu o situație destul de dificilă în această perioadă. După o primăvară cu înghețuri și secetă, au așteptat cu mari speranțe să înflorescă salcâmul, ca albinele să poată strânge nectarul din flori și, repectiv, să poată avea producție de miere.

Se pare însă că planurile apicultorilor sunt date peste cap de natură. Președintele Asociației Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim, susține că majoritatea copacilor de salcâm din țară au fost afectați și albinele nu au ce strânge.

”Este o problemă mare cu copacii de salcâm. Am putea nici să nu avem miere de salcâm în acest an. Timpul se răcește, florile de salcâm încep să se defacă și, dacă nu sunt temperaturi mai mult de +14 grade noaptea și în timpul zilei cel puțin de +25 de grade Celsius, floarea se desface, dar nu vom avea nectar. Albninele nu vor avea ce culege. Acum, apicultorii sunt nevoiți să hrănească albinele fiindcă nu au ce mânca și, în plus, se atacă una pe alta. Este grav ceea ce se întâmplă. Așteptăm milă de la Dumnezeu”, a declarat Ion Maxim.

În această situație s-au pomenit și apicultorii din alte țări, inclusiv Ungaria, care este considerată cea mai importantă țară distribuitoare de miere.

”Avem colegi și în Ungaria care ne-au spus că au acceași situație, 50-60 % din salcâm este afectat. Prețul la miere ar putea fi mult mai scump, plus că și China are probleme după această pandemie, iar încă de anul trecut multe companii au refuzat să cumpere din China pentru că mierea avea probleme la capitolul calitate”, a mai spus Ion Maxim.

Anul trecut, un kilogram de miere de salcâm era vândut în Moldova între 65 și 80 de lei, iar la export, mierea era comercializată angro cu 4 euro kilogramul. Potrivit meteorologilor, în următoarele trei zile va ploua în țară, iar maximele vor fi între 19 și 25 de grade.

Vom preciza că acum pe piața online prețurile la miere variază între 70 și 100 de lei kilogramul, cea mai scumpă fiind cea de salcâm.

Mierea de salcâm - 100 lei1kg,

Mierea de mai - 80 lei/kg,

Mierea de tei - 80 lei/kg,

Mierea polifloră - 70 lei/kg,

Mierea de rapiță - 70 lei/kg.

