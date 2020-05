Chicu face dezvăluiri despre „jaful secolului”: Câți bani au fost recuperați din miliard

CHIȘINĂU, 19 mai - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat că cei care au fost implicați în furtul miliardului au pregătit totul minuțios, inclusiv prin modificarea legislației.

”A fost acea asumare a Guvernului Leancă, când au modificat legislația, inclusiv în privința garanțiilor și a Băncii Naționale. Au pregătit totul ca să poată fura banii și BNM să fie obligată să acopere această gaură, altfel oamenii care pierdeau banii de la depozite luau furcile și le arătau. Ei s-au asigurat frumos”, a declarat Ion Chicu.

Premierul mai spune că anume cei care au pus la cale această fraudă au anihilat Procuratura și CNA-ul și au adus o companie internațională ca să verifice la BNM unde s-au pierdut banii. Prim-ministru s-a referit la compania Kroll, care a elaborat câteva rapoarte în acest sens. Din această cauză, spune oficialul, în toți acești ani, „Procurata Generală nu a făcut nimic pentru investigarea furtului și abia în decembrie 2019, procurorii au început să demareze o anchetă seriosă”.

Șeful Cabinetului de Miniștri a menționat că va fi progres în acest dosar, dacă nu vor fi ingerințe politice nici din interior, nici din exterior.

”A trebuit să le plătim milioane, nu spun cifra, căci este secret, ca ei să verifice. Am așteptat un an sau doi, ne tot livrau romane care în linii mari reflectă realitatea de pe conturi. Vă spun cu mâna pe inimă că Procuratura s-a apucat de investigarea furtului miliardului în decembrie 2019. Să vorbim onest, noi din miliardul (de dolari) furat nu am prea recuperat banii. Cele 2 miliarde de lei recuperate, au fost vânzări de active de la aceste trei bănci lichidate. Erau o masă, un oficiu, o mașină, dar ele și așa erau prezente. Din suma de 900 de milioane s-au recuperat doar cele care anul trecut au intrat în buget, de la vânzarea pachetelor de acțiuni. De aceea, este înainte încă miliardul de recuperat, el încă stă pe umerii cetățenilor”, a menționat Ion Chicu.

Săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a declarat că instituțiile de drept au toate pârghiile pentru a găsi vinovații furtului miliardului, iar în scurt timp cei implicați vor ajunge după gratii. Amintim că recent au fost făcute percheziții la Banca Națională în dosarul fraudei bancare.

