Veniturile la bugetul de stat sunt în creștere după restabilirea activitățior economice

CHIȘINĂU, 29 iun. - Sputnik. Șeful statului Igor Dodon anunțat că situația economică din țară a început să se restabilească, după ce mai multe companii și-au reluat treptat activitatea.

”În luna iunie, la capitolul venituri la bugetul de stat deja suntem plus 270 de miliaone de lei comparativ cu anul 2019. În aprilie și mai am fost în scădere, în iunie suntem plus aproape 300 de milioane de lei la bugetul de stat. Asta înseamnă că proiectele economice se restabilesc. Săptămâna aceasta începe masiv proiectele de reabilitare a drumurilor și cele de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților”, a declarat Igor Dodon.

Președintele a mai anunțat că va veni cu propuneri ca Fondul de Subvenționare în Agricultură să fie suplinit, astfel încât să fie acordat suport pentru parcurile industriale și întreprinderile mici și mijlocii.

”Nu ofer acum detalii. Avem cifrele, dar mai întâi le vom discuta cu colegii din coaliția de guvernare. Guvernul a pregtit planul de dubare a salariilor în domeniul medical. Azi vor fi discutate, dacă va fi cazul vom face modificări la bugetul de stat în timpul cel mai apropiat”, a mai spus șeful statului.

Aceste subiecte urmează să fie analizate astăzi la ședința coaliției PSRM-PDM, la care va participa și președintele Igor Dodon.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova