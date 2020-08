Cât de mult ar putea pierde Moldova cumpărând gazul din Europa

CHIȘINĂU, 15 aug – Sputnik, Danara Kurmanova. „Moldovagaz” dorește să investească aproximativ 280 de mii de dolari în gazificarea localităților din Găgăuzia. Acest fapt a fost anunțat pe 14 august de către serviciul de presă al societății pe acțiuni. Anterior, compania a anunțat că până la sfârșitul anului 2020 rețeaua de distribuție a gazelor a „Moldovagaz” se va extinde cu 123 de kilometri.

Această investiție a devenit posibilă, parțial, datorită abordării raționale a companiei în ceea ce privește importurile de gaze naturale. Pe 13 august, „Moldovagaz” a publicat detaliile acordului cu Concernul rus „Gazprom”.

Comparând contractul rus cu condițiile Hub-ului central-european, se constată că, în cazul unei tranzacții cu Europa, Moldova ar plăti cu 32 de dolari mai mult pentru fiecare mie de metri cubi de gaze. Acesta, în situația în care Europa oferă gaz la prețul de 108 dolari pe mia de metri cubi, în timp ce prețul mediu al gazelor rusești este de 146 dolari.

De ce, în această situație, gazul rusesc s-a dovedit a fi mai profitabil pentru Moldova decât gazul european? Igor Iușkov, expert de la Universitatea Financiară de pe lângă guvernul Federației Ruse, un analist de frunte la Fondul Național de Securitate Energetică, răspunde la această întrebare.

În ce constă viclenia pieței spot

Cooperarea cu hub-ul european nu i se potrivește „Moldovagaz” din cauza principiului de activitate a pieței spot, consideră expertul.

„Piața spot este o piață pentru contractele pe termen scurt, unde prețurile se schimbă în fiecare zi. Astăzi - un preț, mâine - altul, în funcție de soldul ofertei și cererii. Adică este o bursă tipică, la care totul se schimbă chiar și sub influența știrilor. De exemplu, au construit o nouă fabrică pentru producerea de gaze naturale lichefiate - în consecință, oferta a depășit cererea și prețurile au scăzut”, explică Igor Iușkov.

De fapt, de cele mai multe ori, prețurile nu scad, dar cresc, inclusiv în funcție de vreme, continuă Iușkov.

„Vremea s-a înrăutățit - se consumă mai mult gaz pentru încălzire, iar prețurile cresc”, spune el. Între timp, pentru Moldova, problema vremii este deosebit de relevantă. Dacă în iulie a acestui an locuitorii Moldovei au folosit doar 24,2 milioane de metri cubi de gaze, iarna au nevoie de un volum de 7 ori mai mare, de aproximativ 170 de milioane de metri cubi.

În primăvară, cererea de gaz scade - în martie 2020, Moldova a consumat deja 110,4 milioane de metri cubi, potrivit „Moldovagaz”. Toate aceste fluctuații sezoniere conduc la situația că, în timpul iernii, gazul de pe piața spot ar costa compania foarte scump - mai mult de 150 dolari americani pentru fiecare mie de metri cubi.

În contractul „Gazprom”, de regulă, există legături pe termen lung, iar acest lucru nivelează prețul de-a lungul perioadei, spune Igor Iușkov.

Adică, în condițiile acordului, prețul gazelor este revizuit trimestrial. Și dacă pe timp de vară prețul estimat al gazelor furnizate din Rusia în Moldova este de 133,56 dolari pe mia de metri cubi, atunci în al patrulea trimestru, exact în perioada rece a anului, va scădea până la 100 de dolari. Prin urmare, consumul de volume mari de gaz nu va fi ruina bugetul.

Mai ieftin nu se poate

O altă problemă a piețelor spot este următoarea: țara nu poate achiziționa imediat atât gaz de cât are nevoie, spune expertul. Piața spot nu este calculată pentru volume mari de combustibil de care Moldova are atât de multă nevoie. În perioada ianuarie - iulie a acestui an, volumul consumului de gaz în Moldova s-a ridicat la 592,9 milioane de metri cubi.

În plus, potrivit rapoartelor „Moldovagaz„, hub-urile europene solicită plăți în avans, spre deosebire de „Gazprom”, care-i vinde combustibil Moldovei la prețuri mult mai mici decât altor țări.

Pentru comparație: prețul mediu al gazelor rusești la mia de metri cubi pentru Azerbaidjan este de 180,7 USD, iar pentru Iran - de 191,7 USD. În același timp, prețul mediu pentru Moldova este în limita a 146 USD - cu cel puțin 34,7 dolari mai ieftin. Și dacă prețul cu ridicata al gazelor rusești este de 54 de dolari pentru o mie de metri cubi, atunci în luna august a acestui an Moldova a achiziționat gaze de la Federația Rusă la prețul de 48 de dolari, în urma tranzacționării la Bursa din Sankt Petersburg.

După cum anunță „Moldovagaz” pe rețelele de socializare, contractul cu „Gazprom” i-a permis să economisească peste 13 milioane de dolari în 2019.

Achizițiile de gaze rusești pentru un an s-au ridicat la 247 de milioane de dolari.

Tranzacționările similare pe piețele spot europene ar fi costat Moldova peste 260 milioane USD.

Iar de livrare au uitat

Cel mai important fapt, cotațiile la bursele europene nu includ costurile de transportare a gazelor naturale. Este important să înțelegem cum se formează prețul combustibilului albastru, notează administrația „Moldovagaz”.

De exemplu, De exemplu, costul final al gazelor rusești în luna august va fi pentru Moldova de 114 dolari pe mia de metri cubi – la prețul de 48 de dolari se adaugă costul transportării gazelor prin Rusia și Ucraina.

La câți dolari se va ridica importul unui mii de metri cubi de gaze din Europa?

Conform hub-ului austriac din Bambarten, la începutul lunii august, prețul pe piața spot al gazelor a fost de 102,4 dolari la mia de metri cubi. Dar cotația nu ține cont de costul livrării de gaze prin Ucraina - 29,01 USD. Mai mult, gazul ar trebui să fie transportat și prin Rusia, fapt ce ar adăuga alți 37 de dolari la costul total. Rezultatul ar fi un preț de 146,4 USD.

Reiese că Moldova i-ar plăti Europei un preț cu 32 de dolari mai mare pentru fiecare mie de metri cubi de gaze. Iar supraplata din ianuarie până în iulie ar depăși 3,5 milioane de dolari. Această sumă, de 3,5 milioane de dolari, permite gazificarea a 12 teritorii comparabile ca dimensiune cu localitățile din Găgăuzia.

Mai mult, absența unor costuri suplimentare în 2019 a oferit Moldovei locul cinci în clasamentul referitor la disponibilitatea gazelor pentru populație. După cum notează „Moldovagaz”, printre țările europene, Republica Moldova depășește în respectivul clasament Luxemburgul (locul 14), Marea Britanie (locul 19), Germania (locul 22) și Suedia (locul 33).

