Video - Producător de butași: de ce exportă în Rusia, nu în UE

CHIȘINĂU, 13 nov - Sputnik. Toamna este sezonul potrivit pentru plantarea butașilor de viță de vie. Producătorii au început recoltarea lor și sunt gata să-i livreze viticultorilor. Gheorghe Gaberi ne-a vorbit despre cât de avantajos este să crești material săditor și cu ce riscuri se confruntă.

Pandemia de COVID - 19 s-a anunțat cu mar griji

Gheorghe Gaberi produce material săditor de viță de vie mai bine de 20 de ani. În toată această perioadă, a reușit să bucure viticultorii și vinificatorii din țară, dar și de peste hotare cu diverse soiuri de struguri. Într-un interviu pentru Sputnik Moldova, producătorul ne-a vorbit despre succesele pe care le înregistrează, dar și greutățile prin care trece un producător de butași.

© Sputnik / Cătălina Cernei Gheorghe Gaberi, producător de material săditor

Producătorul crește butașii în trei zone diferite din țară, iar asta pentru a se asigura că, în condiții meteo dificile, nu va pierde toate plantele. Are 25 de muncitori care lucrează permanent, iar la sezon angajează și zilieri. Gheorghe Gaberi susține că atunci când a fost anunțată pandemia de COVID-19 își făcea mari griji, însă a reușit să-și continuă activitatea fără impedimente.

”Pandemia de COVID-19 a venit ca o urgie peste toată lumea și evident a fost și pentru noi un șoc, fiindcă producătorii de material săditor muncesc 375 de zile pe an, inclusiv și în lunile de iarnă. Când a venit pandemia nici nu știam inițial ce să facem, erau riscuri mari ca să nu-i infectăm pe muncitori, nu erau clare toate restricțiile care au fost stabilite, era foarte șubredă perspectiva. Unele restricții puteau bloca totalmente activitatea agricolă și nu în zadar se spune că o zi de primăvară hrănește un an, anume așa și este, fiindcă dacă alte activități pot fi amânate, aici dacă lași ceva pe mâine, deja trebuie să aștepți anul viitor”, susține Gheorghe Gaberi.

Acum Gheorghe Gaberi este în proces de recoltare a butașilor din câmp, după doi ani de muncă și investiții enorme. De regulă, se strâng după ce se înregistrează primele temperaturi negative, între -1 și -3 grade Celsius, când plantele intră în repausul de iarnă. Anul acesta nu se întâmplă așa, fiindcă deocamdată nu am avut temperaturi negative, dar mai mulți butași trebuie să fie exportați.

”Producerea butașilor implică mare responsabilitate și este destul de complicat să produci material săditor pentru că trebuie multă monitorizare și disciplină, doar dacă este amânat sau uitat un proces toată munca se duce de râpă. Trebuie să respecți foarte multe tehnologii cu strictețe. Se cere ca omul să fie dedicat totalmente, fiindcă plantele acestea se plantează pentru o perspectivă de cel puțin 20-30 de ani, de aceea trebuie să fie sănătoase. În total, credem că vom avea peste jumătate de milion de viță altoită, pe care o vom recolta. Peste 200 de mii de butași sunt deja plantați și cer o îngrijire foarte bună din partea agricultorilor”, a declarat producătorul.

Nu putem face față la toate comenzile care sunt, atât din țară, cât și de peste hotare

O parte din butași vor fi vânduți viticultorilor locali, iar o altă parte vor fi exportați. Gheorghe Gaberi povestește că produce material săditor doar după ce semnează contracte cu eventualii cumpărători.

”Nu putem produce cu ochii închiși, căci dacă a venit termenul de plantare și nu găsim cumpărător, materialul trebuie să-l arunci sau să-i dai foc. De asta noi ne conducem de niște volume, fie mai mici, dar sunt sigure. Eu știu exact ce dorește producătorul și produc atât cât se cere. Am contracte de lungă durată și îi educ pe viticultori să se gândească din timp când vor să extindă plantația. Cu părere de bine, noi nu putem face față la toate comenzile care sunt, atât din țară, cât și de peste hotare”, a precizat antreprenorul.

Un butaș costă în jur de 15 lei, în funcție de soi. Gheorghe Gaberi spune că prețul este foarte mic pentru munca și investițiile care se fac.

”Cu regret, prețurile la noi sunt mai mici, poate este și mai bine căci așa suntem mai atractivi ca producători. Dacă comparăm cu un fir de răsad de legume, care costă între 5 și 8 lei la sezon, iar un butaș 15 lei, dar trece de aproape 100 de ori prin mâna unui om și se plantează nu pentru un sezon, ci pentru 30 de ani, înțelegem că trebuie să fie mai scump”, spune Gheorghe Gaberi.

© Sputnik / Cătălina Cernei Butași de viță de vie

Cei mai mulți butași sunt exportați în Federația Rusă

”Pepiniera noastră a fost inspectată de multe ori de specialiștii ruși, care vin să ia probe de sol, probe de plante, ca să ne permită să livrăm. Și să atesteze producătorii. Ulterior, fiecare lot care se exportă este inspectat de specialiști și doar atunci camionul își continuă drumul. Nu avem limite, nu există plafoane. Noi lucrăm cu partenerii de acolo la comandă. Este o procedură foarte bună și corectă. 200 de mii de plante vor merge în următoarele două săptămâni în Federația Rusă și mai avem o parte pentru Ucraina. Exportăm soiuri diferite, de la cele europene clasice: Pinot Noir, Chardonny, până la cele autohtone moldovenești Viorica și Rară Neagră. Dacă moldovenii exportă vinurile noastre pe piața lor, vinificatorii ruși tot vor să aibă aceste soiuri ca să le producă pe loc. De asta îi vom sprijini să le aibă. În Federația Rusă există regiuni foarte bune pentru a cultiva soiurile date și dacă vor aplica tehnologia vor avea vinuri bune”, precizează producătorul.

© Sputnik / Cătălina Cernei Butași de viță de vie

Gheorghe Gaberi a fost director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, instituție responsabilă de toate produsele care vin și pleacă în Republica Moldova. Susține că a depus eforturi mari ca țara noastră să poată exporta butași în țările europene, dar a plecat de la conducerea ANSA cu câteva luni înainte să fie aprobat regulamentul. Astfel, după doi ani, această problemă rămâne nerezolvată.

Republica Moldova nu are dreptul să exporte butași în Uniunea Europeană



”Am lucrat foarte mult să putem ajunge pe piața din UE cu material săditor. Există o directivă promovată de Franța și Italia în care se menționează că material săditor de gene vitis, adică viața de vie poate fi procurat doar din interiorul Uniunii Europene. După ce a intrat în vigoare Acordul de Asociere și de Liber Schimb cu UE, atunci am pornit procesul de pregătire a actelor necesare. Am avut clauzele generale și sunt aceleași condiții ca pentru comerț și am ajuns aproape de final, trebuia să vină doar o misiune de evaluare în Moldova să analizeze sistemul de producere ca să fim incluși cu drept de export a butașilor în țările europene. Au fost consultații cu statele membre, o muncă enormă pe care noi am făcut-o. Eu am plecat de la ANSA acum doi ani și nu văd să se întâmple ceva în acest sens. Dacă am avea acest drept, succesul ar fi al nostru, inclusiv pe piața română”, menționează Gheorghe Gaberi.

© Sputnik / Cătălina Cernei Butași de viță de vie

Gheorghe Gaberi zice că pentru viticultori este destul de avantajos să crească struguri tehnici. Anul trecut, pentru strugurii Fetească Neagră, vinificatorii erau gata să plătească 8, 9, 10 și chiar 11 lei kilogramul, în timp ce alte soiuri nu se vindeau nici cu 3 lei kilogramul.

Soiurile autohtone de struguri - cele mai solicitate

”Este important să mergem pe cale corectă în promovarea soiurilor care vor permite vinurilor fabricate din ele să fie solicitate în piața internațională. Trebuie să analizăm în perspectivă ce va cere consumatorul. Dispăruse multe soiuri autohtone și doar Feteasca Alba mai întâlneam. Puțini știau de Feteasca Regală și Neagră, care azi ne permit să ne creăm o imagine în lume, iar la concursurile mondiale vinurile fabricate din soiurile autohtone sunt înalt apreciate și au adus sute de medalii de la cele mai prestigioase concursuri în ultimii 5 ani. Dacă în trecut era o viziune sceptică față de aceste soiuri, la momentul actual sunt apreciate. Pentru prima dată eu am adus Feteasca Neagră și am înființat plantații la două vinării, ca mai apoi acest soi a devenit unul din cele mai solicitate soiuri de struguri tehnici”, spune Gheorghe Gaberi.

© Sputnik / Cătălina Cernei Butași de viță de vie

Producătorul de material săditor este de părere că vinurile din soiuri autohtone sunt ca o carte de vizită pentru țară, iar vinificatorii trebuie să țină cont de acest aspect.

”Noi ca țară viticolă, trebuie să avem soiuri care să ne reprezinte. Fiecare stat se străduie să aibă un soi care să-i reprezinte, asta le adaugă preț și individualitate. De exemplu, Georgia și-a creat o imagine în lume ca un producător de vinuri care sunt deosebite de alte. Și Spania care ocupă locul doi în lume prin volumul de vinuri produse, mereu face cupaj dintre soiurile europene și autohtone, astfel vinurile sunt unicale, iar consumatorii caută tot timpul ceva nou. De asta și în Moldova în ultimii 15 ani s-a depus o muncă enormă pentru a dezvolta soiurile autohtone. Soiul Viorica era dat uitării, iar un vinificator de la noi a adus premiul mare de la cel mai prestigios concurs din Marea Britanie pentru vinul din Viorica”, susține producătorul.

L-am întrebat pe Gheorghe Gaberi ce pași ar trebui să urmeze vinificatorii ca să cucerească noi piețe. Iată ce soluții propune:

”M-am gândit să dezvoltăm plantații cu soiuri de viță de vie specifice țărilor unde exportăm. Și în piața Rusiei încep a atrage mai mare atenție la soiurile lor autohtone, și în piața României, și în fiecare piață. Așa am avea o șansă să mărim volumele de export, pentru că vom veni cu vinuri din soiurile lor și de o calitate poate mai bună decât se produc acolo. Avem condiții perfecte și deja am demonstrat în practică la cel mai înalt nivel, fiindcă un importator exclusiv de vinuri din soiurile Saperavi pentru piața americană a organizat un concurs orb de testare a vinurilor din Saperavi și au luat vinuri de peste tot unde se produc, printre care Georgia, Moldova și alte regiuni și a câștigat vinul din țara noastră”, zice Gaberi.

Producătorul este de părere că avem toate șansele să producem, în primul rând, vinuri din soiuri de struguri rusești și românești, iar așa vom mări volumele exportate.

”Pentru piața din Federația Rusă putem crește ”Krasnostop Zolotovschi”, un soi cu boaba neagră din care se produce vinuri de calitate superioară și despre care se știe că vin din acest soi au băut vinuri spumante Pușkin și Lermontov. În istoria lor, soiul ”Krasnostop Zolotovschi” este foarte cunoscut, plus noi l-am avut în Moldova și s-a simțit excelent de bine. Acum unii vinificatori din Rusia au început să producă vinuri din acest soi, dar nu au vii și nu au pepiniere ca să multiplice materialul săditor. Iată în România, soiul ”Busuioacă de Bohotin” este cunoscut foarte bine fiindcă orice român când se căsătorește și-ar dori să aibă pentru mireasă o sticlă. Este un vin roz foarte bun, iar în România sunt doar 200 de hectare de viță de vie cu acest soi, la o țară cu 25 de milioane de consumatori. Noi dacă venim cu vinuri din acest soi s-ar duce ca plăcintele calde. Și iată în doi ani de zile putem face 200 de hectare de viță de vie de acest soi”, a menționat Gheorghe Gaberi.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova