Reducerea TVA-ului pentru HoReCa: Un ajutor nesemnificativ

CHIȘINĂU 25 nov - Sputnik. Guvernul vrea să reducă cu trei la sută cota TVA pentru sectorul HoReCa. Cel puțin asta se arată într-un proiect de lege al Ministerului Finanțelor, care prevede măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021. Potrivit responsabililor de la Ministerul Finanțelor, în urma unor consultări și discuții, s-a decis includerea acestei măsuri în proiectul de lege. În prezent, documentul a fost propus pentru dezbateri publice, iar apoi urmează să fie aprobat de Guvern și adoptat de către Parlament.

„Această măsură nu ne uimește și este binevenită. (…) Dacă vorbim în afara pandemiei, atunci această măsură este binevenită (…) însă dacă vorbim despre situația din prezent, atunci această măsură ne va permite, din păcate, să ne mai menținem o perioadă pe linia de plutire zero, fără profit, dar nu foarte mult. Deci, practic nu este un stimulator care ne-ar ajuta să avem profitabilitate”, a precizat președintele asociației patronale „Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MĂR), Aneta Zasavițchi.

Solicitată telefonic pentru o reacție, președintele asociației patronale „Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MĂR), Aneta Zasavițchi, a declarat pentru Sputnik Moldova că, de la începutul pandemiei, sectorul HoReCa nu a beneficiat de niciun ajutor din partea autorităților. Mai mult, posibilitatea ca TVA-ul să fie redus până la 12% a fost discutată cu Guvernul încă la începutul lunii februarie, când în Republica Moldova încă nu fusese instituită starea de urgență.

Aneta Zasavițchi a menționat că dacă și va fi votată reducerea TVA-ului pentru sectorul HoReCa, atunci acesta va fi un ajutor nesemnificativ, în raport cu pierderile înregistrate de acest sector de la începutul pandemiei. Totodată, președintele asociației patronale „Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MĂR) susține că, în doar câteva luni, aproape 30 la sută din localuri s-au închis din cauza lipsei de profit.

„Situația nu este îmbucurătoare. Localurile practic se țin pe linia de plutire zero, doar ca să poată face față mai multor cheltuieli și salarizări care sunt. (…) În jur de 25% - 30% din localuri s-au închis deja și cred că la finele anului ne mai așteptăm că o să se închidă încă vreo 20% din numărul total de localuri. Deci, per total, am putea rămâne fără de 50 – 60 la sută din localuri”, a menționat Aneta Zasavițchi.

„Atunci când vorbim de restricții care ne taie potențialul de prestări servicii în proporție de 40 – 50 la sută, evident că noi nu avem capacitatea de a achita aceleași taxe și impozite ca până la pandemie. Noi considerăm că aceste taxe trebuie să fie proporționale restricțiilor”, a specificat președintele asociației patronale „Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MĂR), Aneta Zasavițchi.

Totuși, Zasavițchi speră ca această reducere a cotei TVA să fie un prim pas al autorităților, iar în scurt timp Guvernul să se întoarcă cu fața și spre sectorul HoReCa. Ea mai spune că proprietarii localurilor sunt puși într-o situație foarte proastă din cauza că aceștia nu pot beneficia nici de credite, iar motivul este că ei nu mai inspiră încredere pentru bănci că vor putea întoarce banii. Președintele asociației patronale (MĂR) vine și cu unele recomandări către autorități, astfel ca situația din domeniu să se amelioreze iar administratorii localurilor să poată avea și un venit. Aneta Zasavițchi propune să fie aprobate unele subvenții salariale, iar cota TVA să fie de zero la sută până la îmbunătățirea situației epidemice din țară.

În cadrul emisiunii „Contrapunct” de la radio Sputnik Moldova, difuzată marți, expertul economic Roman Chircă a salutat inițiativa Ministerului Finanțelor de a reduce taxa TVA pentru sectorul HoReCa. El a menționat că, din cauza pandemiei, acest domeniu va avea nevoie de mulți ani pentru a se restabili. Chiar și așa, diminuarea cotei este stimulatorie, dar nu este în măsură să refacă complet sectorul, a precizat Chircă.

„Poate fi considerat un proiect pilot și dacă prin diminuarea impozitării indirecte, în cazul dat TVA, se poate resuscita un sector, eu cred că diminuarea TVA-ului ar trebui să fie aplicată și la multe alte sectoare. Multe state europene au un șir de sectoare pentru care mărimea TVA deviază de la 19–20 la sută, care este cota standard”, a menționat expertul economic Roman Chircă.

Amintim că din 1 octombrie 2018 și până la sfârșitul anului 2019, TVA-ul pentru HoReCa era de numai 10%. În urma unei decizii din vara anului 2019 a Guvernului condus de Maia Sandu, s-a stabilit ca, din 1 ianuarie 2020, TVA-ul pentru sectorul HoReCa să fie din nou de 20%. Totodată, în urma pandemiei și a stării de urgență instituite în țară, Guvernul Chicu a decis reducerea taxei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HoReCa. Hotărârea a intrat în vigoare din 1 mai.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova