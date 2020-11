Va supraviețui sau nu economia noului val de restricții

CHIȘINĂU, 28 nov – Sputnik. Economistul Viorel Gîrbu afirmă că noile restricții impuse de autorități vor afecta economia, dar nu în așa măsură cum s-a întâmplat în primăvara anului, atunci când autoritățile au intervenit cu primul val de restricții.

"Situația din economie la această a doua etapă a restricțiilor impuse de autorități nu este atât de rea precum a fost în al doilea trimestru al anului, în primăvara anului 2020, atunci când restricțiile au fost severe și comportamentul populației a fost diferit. Eu cred că restricții continue să înregistreze un efect negativ asupra economiei, și nu doar restricțiile, ci și situația generală din economie, care nu este benefică și comportamentul cetățeanului, dar și faptul că cetățenii au sărăcit și atunci sectorul serviciilor, în special, are de suferit în urma acestei situații", a spus Gîrbu.

Dar oricum, restricțiile anunțate astăzi de autorități, precizează expertul economic, vor afecta economia, asta și pentru că autoritățile nu au luat toate măsurile ca să evite o atare situație.

Va putea sau nu Guvernul să achite pensiile și salariile după Anul Nou?

"Dacă ne uităm la încasările în bugetul public național, atestăm faptul că avem aceste cifre pe anul curent mai mici decât cele planificate anul trecut, avem și criză, deci economia a scăzut per total și implicit și indicii care arată încasările din impozite și taxe. Sigur că restricțiile respective vor lovi și mai tare în economia țării, reieșind din faptul că agenții economici nu au prea fost ajutați. Statul nu a oferit subvenții suficiente pentru a obține business-ul în stare de operare optimă, nu au oferit scutiri substanțiale de impozite și taxe, nu au oferit suport cetățenilor care au fost disponibilizați în perioada crizei. Așa că situația se agravează, doar că ce să faci: ne apropiem la situația de colaps din sistemul nostru de ocrotire a sănătății și atunci autoritățile încearcă să manevreze și cumva să vină cu anumite restricții, restricții care sunt, într-un fel, nu foarte stricte. Spre exemplu, oricum sectorul HoReCa continue să activeze, deci toate aceste afaceri care adună mulți cetățeni și care prezintă un potențial de infectare mai mare, oricum aceste afaceri rămân operaționale, doar că pe o perioadă mai scurtă de timp. Acest lucru este mai bun decât ceea ce am avut la începutul anului, dar oricum afectează activitatea agenților economici", a declarat economistul Viorel Gîrbu.

L-am întrebat pe Viorel Gîrbu pe cât de posibil este ca în urma diminuării încasărilor la buget, la începutul anului viitor, după 1 ianuarie 2020, Guvernul să nu mai poată achita pensiile și salariile, așa cum atenționează unii politicieni și analiști politici și economici.

"Pensiile și salariile sunt achitate din impozite și taxe și atunci, în mod firesc, dacă economia este în pantă descendentă, se achită puține impozite și sectorul bugetar are posibilități limitate să plătească salariile și alte plăți sociale. Eu cred că totuși aceste riscuri au fost exagerate. Noi nu știm cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Moi vedem că numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID - 19 crește galopant, dar eu nu cred că ne confruntăm la această etapă cu o situație în care Guvernul nu va avea bani nici măcar pentru pensii și salarii. Surse financiare sunt. Bugetul se execută cu înregistrarea unui deficit, dar guvernul are posibilitate mereu să se împrumute pe piața internă și măcar o parte din aceste pensii și salarii să le achite, poate nu cu măriri, poate nu actualizate la inflație, dar totuși posibilități există. Am impresia că situația este exagerată", a spus Gîrbu.

Economistul Viorel Gîrbu spune că potrivit estimărilor sale scăderea economică în anul acesta va fi de 6-7 la sută. Și o astfel de scădere se atestă în toate statele din zonă, la unele, cu economii dezvoltată, aceasta este și mai mare.

Care sunt noile restricții

Amintim că astăzi Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis instituirea stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul țării în perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021. Totodată, a impus noi restricții, inclusiv și de cele care afectează sectorul de business.

În scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19, CNESP a decis interzicerea activității cluburilor de noapte (discoteci, karaoke, disco-baruri), începând cu data de 28 noiembrie 2020. Totodată, din 30 noiembrie, restaurantele, barurile și cafenelele vor putea activa până la orele 22.00. Unităților de alimentație publică le va fi interzisă activitatea în intervalul 22:00-07:00.

În perioada stării de urgență în sănătate publică, se va interzice organizarea și desfășurarea conferințelor științifice, competițiilor sportive, olimpiadelor cu prezența fizică a persoanelor. De asemenea, nu se va permite prezența spectatorilor în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte sau caselor de cultură.

În același timp, instituțiile publice și cele private vor stabili un regim special de muncă, fiind atras la serviciu doar personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea întreprinderilor. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, va trebui să fie asigurată munca la distanță.

