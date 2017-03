Câți hoți și bandiți Timofti a decorat în aproape cinci ani de mandat

CHIȘINĂU, 10 mart — Sputnik. Spre surprinderea noastră, după publicarea articolului "Și după gratii, Filat rămâne "unul dintre cei mai bogați oameni din Moldova", biografii din umbră ai fostului lider PLDM s-au sesizat imediat și au făcut corectările de rigoare în pagina acestuia de pe Wikipedia. Adică au scos fraza în care afirmau că Filat "este unul dintre cei mai bogați și mai influenți oameni din Republica Moldova", înlocuind-o cu alta: "Este unul dintre deținuți în penitenciarele din Republica Moldova". Este adevărat că au făcut lucrul acesta în primă, încât nici nu au reușit să pună semnele diacritice. Dar lucrul acesta contează mai puțin.

Nu toți s-au lepădat de Filat

Am spus că am rămas surprinși de acest gest. Ba chiar am rămas plăcut surprinși. Și știți de ce? Pentru că toți cei care au ciugulit din palma lui Filat, când acesta era mare și tare, acum, când stăpânul lor a ajuns la pușcărie, s-au dat cu fundul la gard, s-au lepădat de el.

Îmi amintesc că în perioada de glorie a fostului lider PLDM, unii din anturajul lui nici nu-ți răspundeau la binețe, deși eram vechi cunoștințe. Atât de mândri, de falnici, de siguri erau ei stând în dreapta și stânga lui Filat! Iată că acum aceștia, aproape toți, dacă i-ai întreba cine este Filat, ți-ar pune că nu-l știu, nici nu au auzit de un asemenea personaj.

Ei, faptul că acum, când Filat se află la ananghie și nu are o perspectivă clară de a scăpa în curând de aceasta, există cineva care se îngrijește de biografia lui de pe Wikipedia este un lucru îmbucurător. Nu sunt toți ticăloși, chiar dacă au fost profitori. Nu știu cine este sau cine sunt biografii lui Filat care i-au rămas fideli, dar oricine ar fi, am toată admirația pentru ei, pentru că asta înseamnă să fii consecvent, corect, onest, dacă vreți.

Dar trebuie să le spun biografilor anonimi ai lui Filat că nu și-au dus munca până la capăt.

La capitolul "Distincții și decorații" din biografia sa de pe Wikipedia este scris că "în decembrie 2013 Vlad Filat a fost decorat cu "Ordinul Republicii" de către președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, „în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea valorilor democratice, pentru contribuție substanțială la aprofundarea dialogului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, eforturile depuse în vederea restabilirii localităților afectate de calamitățile naturale din vara anului 2010 și activitate organizatorică prodigioasă".

Da, este adevărat că Timofti l-a decorat pe Filat cu "Ordinul Republicii", dar la fel de adevărat este și faptul că odată cu condamnarea sa la 9 ani de pușcărie, instanța i-a retras această înaltă distincție de stat. Respectiv, astăzi Vladimir Filat nu mai este deținător al "Ordinului Republicii" și corect ar fi ca biografii lui să facă respectiva precizare.

Apropo. Oare câți hoți și bandiți a decorat Nicolae Timofti în cei patru ani de mandat?

Suntem siguri că mulți dintre cetățenii luați în seamă de Rața Mută sunt oameni onești, corecți, muncitori, chiar dacă nu chiar toți au făcut bortă în cer prin activitatea lor. Dar suntem la fel de siguri că printre cei decorați de Timofti au fost și șarlatani, corupți, hoți, bandiți, borfași, escroci, cum s-a dovedit a fi chiar Vladimir Filat.

Și încă un apropo. Nu doar președintele moldovean de atunci Nicolae Timofti l-a decorat pe Filat în perioada de glorie a acestuia. De acest păcat se face vinovat și fostul președinte român Traian Băsescu. Și anume, în data de 25 noiembrie 2014, Băsescu îl decorează pe Filat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios" — în grad de Mare Cruce. Distincția i-a fost acordată „în semn de înaltă apreciere a întregii activități pusă în slujba dezvoltării, pe multiple planuri, a relațiilor dintre Republica Moldova și România, pentru abnegația cu care a promovat valorile democrației și parcursul european al Republicii Moldova".

Băsescu a avut dreptate să aprecieze activitatea lui Filat pusă în slujba dezvoltării, pe multiple planuri, a relațiilor dintre Republica Moldova și România, căci gangsterul tranziției a furat pe ambele maluri ale Prutului.

Ba chiar și președintele de atunci al Georgiei Mihail Saakașvili l-a decorat, în noiembrie 2013, pe Filat cu una din cele mai înalte distincții de stat ale țării sale — Ordinul de Excelență.

De ce oare și Băsescu, și Saakașvili l-au decorat pe unul care a prădat sistemul bancar, pe un șmenar, nici unul, nici altul nu o fi găsit un moldovean mai de treabă? Dar asta este deja o altă chestiune, o altă temă e discuție.

Noi punem punct aici, rămânând în așteptarea următoarei corectări pe care ar urma să o facă biografii lui Vladimir Filat pe Wikipedia.

Promitem să revenim cu detalii.

Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu opinia redacției Sputnik.

