De ce Mihai Ghimpu îmbătrânește atât de repede? Dacă ați ști ce are pe suflet

Este evident că senilitatea l-a atins pe Mihai Ghimpu, așa cum bruma de toamnă pălește frunzele de carpen, trimițându-le la pământ. Și aici nu mă refer doar la semnele involuției spirituale pe care liberalul le manifestă deja de câțiva ani, ci și la cele fizice, care au devenit pregnante deja de ceva vreme.

Din câte cunoaștem, bătrânul liberal nu suferă de vreo boală anume (îi urăm să fie sănătos și în continuare), care să-l șubrezească și să-i accelereze îmbătrânirea.

Suferința lui este de altă natură. Este una determinată de situația în care a ajuns el ca om politic, partidul pe care îl conduce și rudele lui, cărora le-a dat funcții datorită acestui partid și care riscă să se prăbușească odată cu Partidul Liberal.

Să le luăm pe rând și să vedem ce îl doare atât de tare pe Mihai Ghimpu.

În primul rând, pentru toată lumea a devenit evident faptul, inclusiv pentru Mihai Ghimpu, că reforma administrației publice centrale inițiată de Partidul Democrat presupune și scoaterea tuturor liberalilor din componența Guvernului. PDM nu mai poate tolera faptul ca un partid care are doar 11 voturi (după ce deputații Artur Gutium și Vladimir Cernat l-au părăsit pe Ghimpu) să dețină tocmai patru ministere: Transporturilor, Educației, Mediului și Apărării. După această reformă, PL nu va mai avea nici un minister.

În al doilea rând, în curând, PL nu va mai face parte din majoritatea parlamentară. După aderarea la PDM a celor 14 foști deputați comuniști, cei 11 liberali, pur și simplu, nu mai sunt necesari.

Viitorul nepotului său Dorin Chirtoacă, care încă mai este primar general al municipiului Chișinău, este o altă bătaie de cap pentru Ghimpu, ce îi provoacă multe nopți de nesomn și cearcăne și pungi sub ochi. Asupra lui Dorin Chirtoacă planează pericolul să fie demis din funcție. Până acum, mai marii de la PDM nu și-au dorit acest lucru pentru că aveau nevoie de voturile liberalilor în Parlament. Acum însă situația s-a schimbat, așa cum am arătat mai sus. Așa că PDM a dat undă verde referendumului de rechemare a primarului general. Dar dacă s-a rezolvat sau se va rezolva problema sub aspect formal-legal, vă asigur că oamenii nu se vor sinchisi să iasă la urne și să voteze pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă. Chestiunea este ca și decisă!

Dar acesta nu este singurul pericol care îl amenință pe Chirtoacă. El are mari șanse să fie săltat de ofițerii CNA, care îi vor îmbrăca ”brățările” și-l vor invita la un ceai în subsolul de la Centrul Național Anticorupție. Mai ales că alți fruntași liberali deja se află acolo, cum este cazul fostul ministru al Transporturilor Iurie Chirinciuc. Tot aici vom adăuga că anterior au fost săltați doi adjuncția de-ai lui Chirtoacă, viceprimarii Nistor Grozavu și Vlad Coteț.

Și Mihai Ghimpu știe că dacă Justiția se apucă de capul nepotului său, atunci, la câte păcate are, Chirtoacă va înfunda pușcăria, așa cum a făcut-o Vladimir Filat și Veaceslav Platon.

Dar nici măcar acesta nu este cel mai mare necaz al lui Mihai Ghimpu, ci faptul că Partidul liberal nu va mai accede în viitorul Parlament. La alegerile parlamentare din 2018, indiferent de faptul că acestea vor fi desfășurate în baza sistemului electoral uninominal — cum vor democrații, mixt — cum vor socialiștii și președintele Dodon sau proporțional — cum este în prezent, PL va înregistra un rezultat jalnic, maximum două procente din sufragii, și va ajunge o formațiune de opoziție extraparlamentară. Iar asta înseamnă moarte politică pentru liderul liberal, atât de avid după putere, glorie și, nu în ultimul rând, bani, chiar dacă el susține că ar sărac și curat.

Ar mai fi de menționat aici încă un lucru, asupra căruia nu vom insistat, ci doar îl vom pomeni în treacăt. După ce se vor întâmpla toate acestea, adică după ce nu va mai face parte din clasa guvernantă, anumite circuite financiare nu vor mai trece prin curtea lui Mihai Ghimpu, îl vor ocoli.

Toate acestea îl deprimă astăzi pe Mihai Ghimpu și îl îmbătrânesc înainte de vreme. Asta și doar asta este explicația.

