Complexul Hidroenergetic Nistrean: Al cui este și al cui va fi, domnilor?

Răspunsurile din partea oficialilor întotdeauna se lasă mult așteptate. Este nevoie să-i apelezi în repetate rânduri, să ai răbdarea cuvenită pentru ca într-un final să obții răspunsul. În cazurile fericite în care jurnaliștii reușesc să obțină acest răspuns, el poate fi unul evaziv. Mă rog, așa au fost învățați, domnii sau doamnele, să răspundă, adică diplomatic. De această dată intenția nobilă a noastră a fost să aflăm care este poziția ambasadorului nostru la Kiev, Ruslan Bolbocean, referitor la negocierile purtate de Republica Moldova și Ucraina cu privire la gestionarea Complexului Hidroenergetic Nistrean, scos la privatizare de țara vecină.

Azi se fac zece zile de când, în mod insistent, am contactat ambasada țării noastre în Ucraina pentru a obține câteva răspunsuri la întrebările: La ce etapă sunt negocierile? Cum argumentează autoritățile din Ucraina faptul că au luat decizia de a scoate la privatizare Complexul Hidroenergetic Nistrean fără a se consulta cu Republica Moldova? Cine este persoana responsabilă din cadrul Ambasadei, dacă este una, care monitorizează procesul de negocieri?

Sunt întrebări nevinovate, de interes public, la care ne-am fi dorit să obținem cel puțin un răspuns evaziv, diplomatic. Nu a fost să fie. Contactat telefonic, vineri, pe 29 septembrie, excelența sa Ruslan Bolbocean ne-a comunicat că are un program foarte încărcat, întrucât la Kiev se afla viceministrul de Externe al Republicii Moldovan Lilian Darii. De aceea ne-a promis că ne va răspunde luni, 2 octombrie, doar dacă îi trimitem întrebările în scris.

Zis și făcut. Întrebările au fost expediate chiar vineri. Luni nu am obținut răspunsul și am îndrăznit să-l contactăm repetat, dar am primit același răspuns. Este foarte ocupat, dar va reveni cu un apel mai târziu. Am insistat și am mai trimis o solicitare pe adresa de email a Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, ulterior, pe 03 octombrie, am primit acest răspuns: "Prin prezenta, ținem sa confirmăm recepționarea întrebărilor transmise de Dumneavoastră. Luând în considerare agenda deja stabilită a Ambasadei, care prevede mai multe activități pentru săptămâna curentă, vă vom oferi răspunsurile la întrebările adresate în timpul apropiat, eventual săptămâna viitoare."

Răbdare. Am așteptat o săptămână, mai așteptăm una? Guvernul RM Moldova vrea garanţii cu privire la volumul de apă eliberat la Novodnestrovsk

Înțelegând că nu vom primi curând răspunsul, am expediat aceleași întrebări serviciului de presă al Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Și în acest caz — tăcere. Între timp noi ne întrebăm de ce le este atât de greu jurnaliștilor să obțină răspuns din partea oficialilor moldoveni. În interesul cui activează un ambasador? Oare nu în interesul cetățeanului țării pe care o reprezintă? Oare acest cetățean nu are dreptul să știe de ce o țară vecină îi scoate la privatizare obiecte care aparțin țării sale? Pe cine ar trebui noi, jurnaliștii să contactăm la Kiev? Poate direct pe premierului Ucrainei, Volodimir Groisman, sau pe alți oficiali?

Menționăm că recent premierul Ucrainei, Volodimir Groisman, a întreprins o vizită oficială la Chișinău unde s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Pavel Filip. Aici, în Capitală, s-a vorbit vag despre faptul că guvernele Republicii Moldova și Ucrainei vor asigura implementarea prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru. De asemenea în comunicatul de presă se menționează și despre "finalizarea procesului de negocieri privind recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate, reglementarea juridică a condițiilor de exploatare a Complexului Hidroenergetic Nistrean și demarcarea frontierei de stat în zona localității Giurgiuleşti și a Centralei Hidroelectrice Nistrene."

Interesant este că așa cum ne spun oficialii, "negocierile urmează să fie finalizate". Deci noi trebuie să așteptăm doar un verdict cu care societate va trebui să se resemneze. Până atunci, oare nu avem dreptul noi, societatea civilă, să cunoaștem cum se desfășoară negocierile. Ce va ceda Ucrainei și ce va primi Republica Moldova în schimb?

Noi nu vrem să manipulăm în acest sens, de aceea îi rugăm în mod deschis pe cei responsabili să ne răspundă. Ce se întâmplă, de fapt, cu Complexul Hidroenergetic Nistrean? Al cui este și al cui va fi?

