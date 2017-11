Cele cinci minute de intimitate ale Silviei Radu cu toți angajații Primăriei

Toată lumea a făcut bășcălie astăzi pe seama declarației proaspătului primar general interimar al municipiului Chișinău Silvia Radu, care le-a cerut jurnaliștilor să părăsească sala de ședințe ca să-i asigure "cinci minute de intimitate cu toți angajații Primăriei". Bineînțeles, jurnaliștii cu mintea perversă, dar și cu o cunoaștere sumară a limbii române și-au imaginat tot felul de scene obscene cu doamna Silvia Radu și "toți angajații Primăriei" și, crezând că au prins-o pe picior greșit, au difuzat de zor pe internet secvența video cu respectiva declarație. Sau au mizat pe incultura și imoralitatea cititorilor și au difuzat filmulețul în speranța că vor acumula cât mai multe vizualizări.

Urât, mai ales că Silvia Radu a folosit corect și decent cuvântul "intimitate", unul dintre sensurile acestuia fiind "cadru limitat, cerc restrâns, familial".

Dar, în mod cu totul surprinzător, nici un jurnalist nu s-a arătat scandalizat de lipsa de respect de care a dat dovadă și pe care a afișat-o ostentativ doamna Silvia Radu față de breasla gazetarilor. Ea s-a adresat în câteva rânduri jurnaliștilor din sala de ședințe, refuzând categoric să folosească pronumele de politețe.

"Eu aș ruga să părăsească sala pentru că aș vrea cinci minute de intimitate cu toți angajații Primăriei care sunt prezenți astăzi aici în sală. Apoi eu voi ieși și vom discuta puțin cu voi aparte. Vă rog mult", a declarat noul șef al primăriei Chișinău. După care i-a mai tutuit de vreo două ori pe jurnaliști: "Eu am să ies, am să ies la voi. Am să ies la voi ca să…".

Bineînțeles că n-o să se adreseze, unor amărâți de jurnaliști, edilul șef al Capitalei Republicii Moldova cu apelativul "dumneavoastră". Asta ar însemna ca Silvia Sandu să coboare mult prea jos.

Cine sunt nesuferiții de reporteri care vin la ședințele Primăriei? Niște nenorociți, coate-goale și mațe-fripte, care te-ai mira dacă ridică vreo 5-6 mii de lei pe lună. Și cum ar putea să le spună unor scribi sâcâitori și sărăntoci "dumneavoastră", adică domniile voastre, ea, Silvia Radu, care atunci când era președinte la „Gas Natural Fenosa", 2014-2015, ridica 430.000 lei pe lună. Vedeți care este diferența. Nu că Silvia Radu ar fi incultă sau arogantă. Nu. Pur și simplu, nu-o permite statutul, censul de avere.

Pentru că tot ne-am referit la cazul Silviei Radu vom spune că acesta nu este singular, nu este ea singura vinovată.

Așa se face că la Chișinău avem o noua clasă de politicieni, care a înlocuit-o pe cea a foștilor secretari de partid și de sindicat, a politicienilor ramoliți și demodați ce provin din perioada sovietică. Doar că, din păcate, nu este cu nimic mai bună. Iar la capitolul moralitate, bun simț, cumsecădenie, aș putea spune că lucrurile stau mult mai prost. La noi, ciocoismul a înlocuit comunismul. Foștii comuniști erau nițel mai puțin cinici și aroganți, măcar în teorie admiteau că toți sunt egali și merită un "dumneavoastră". Cel puțin eu, care am fost vreo 10 ani reporter parlamentar, începând de prin 1996, nu am fost tutuit niciodată de către vreun deputat sau membru al Guvernului. Astăzi nu m-ași mira dacă aș fi înjurat ca la ușa cortului pentru că l-am supărat pe vreun politician.

Avem o clasă politică exact ca în versurile lui Tudor Gheorghe. Bardul, care este deja clasic, spune simplu:

"Bișnițarii și primarii,

în aceeași berărie,

se tocmesc schimbând dolarii

de când e Democrație!

Lumea pare că se-ntoarce,

viața pare că reînvie,

e-o părere că se toarce

firul de Democrație.

Duritate-n exprimare,

râs strident și mârlănie,

s-a dus dracu-orice candoare,

de când e Democrație!".

Scuzați-mi lirismul.

Știu că unii au să-mi reproșeze că am exagerat, că am făcut din țânțar harmăsar. Tare mi-ar plăcea să aibă ei dreptate, nu eu.

Iată încă o variație la temă.