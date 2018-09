Anunț bombă: Mihai Ghimpu părăsește postul de președinte al PL

Partidul Liberal, al cărui popularitate în Moldova a căzut cu mult sub pragul electoral de 6 procente și se situează în jur de 2 la sută, mai speră că va accede în Parlamentul Republicii Moldova în urma scrutinului din 24 februarie 2019 și îl va pune în scaunul de președinte al țării pe Dorin Chirtoacă, la prezidențialele din 2020.

Liberalii se pregătesc de congresul ordinar al formațiunii, care urmează să fie convocat în luna decembrie, cu trei luni înainte de scrutinul parlamentar ordinar din Moldova. Se anunță că la această întrunire a liberalilor Mihai Ghimpu va renunța la președinția formațiunii, iar în fruntea partidului va fi ales nepotul lui Ghimpu, Dorin Chirtoacă, care în prezent ocupă funcția de vicepreședinte al PL.

Prin această manevră, deloc dorită de Mihai Ghimpu, acesta mai speră că va putea obține câteva locuri în viitorul Parlament al țării și chiar funcția de președinte al Republicii Moldova pentru Dorin Chirtoacă la prezidențialele din 2020.

Dorin Chirtoacă chiar s-a apucat serios să scrie un program al partidului, pe care el îl numește ”Unire” și pe care îl vede și ca pe program de guvernare. Potrivit lui Chirtoacă, acest document va fi asemănător cu cel prezentat în 2007 ”pentru modernizarea municipiului Chișinău”, ”rezultatele” căruia le simt foarte bine locuitorii Capitalei.

”Atunci când voi finaliza acest program de guvernare intitulat ”Unirea” și voi apărea cu acest program în fața colegilor mei, și ei vor fi de acord să-l susțină, atunci vom putea avea răspunsul și la întrebarea cu privire la președinție. Nu omul, ci un proiect fundamental cum este unirea, anume aceasta poate mișca nu doar partidul, ci și societatea, așa cum am făcut în 2007 cu proiectul de modernizare a Chișinăului”, a declarat Chirtoacă.

Ignorând orice sondaj și realitate, și parcă dezorientați în spațiu, liberalii mai speră cu acest truc să vină în Parlament în urma alegerilor din 24 februarie. Aceștia mai mizează încă pe Dorin Chirtoacă, care și el, sărmanul, a căzut foarte mult la capitolul popularitate.

Cândva pe șa, iar acum sub ea

Acum Chirtoacă ar trebui să se preocupe mai mult dosarele penale pe care le are deschise pe numele său. Acesta este acuzat de corupție în proporții deosebit de mari și ar putea sta ani buni în pușcărie dacă procurorii vor demonstra în instanță vinovăția lui Chirtoacă.

Cândva pe șa, iar acum sub ea, Dorin Chirtoacă și-a anunțat demisia din funcția de primar al Capitalei în iarna acestui an, în plin scandal de corupție, în care el apărea ca figură principală. Aflându-se la al treilea mandat în această funcție, acesta a decis să plece din funcția de primar al municipiului Chișinău, cu un an înainte de încheierea mandatului, atenție — ”în semn de protest față de fărădelegile care au loc în Chișinău”.

Procesul de judecată mai continuă și nu este clar când se va încheia, în condițiile în care acuzatorul de stat anunță că apărarea lui Chirtoacă tărăgănează intenționat examinarea în fond a dosarului. Nu este clar nici dacă liberalul își va auzi sentința până la alegerile din 24 februarie, dar este cert că nu va trece la capitolul integritate și puțin probabil să primească certificat de la Autoritatea Națională de Integritate, condiție nouă pentru obținerea statutului de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Pe Dorin Chirtoacă nu-l a mai ajuta nici rolul de ”victimă” pe care deseori l-a folosit atunci când dorea să câștige teren politic. Acesta nu v-a mai fi ”jelit” de nimeni că este tânăr și este susținut.

La cei 40 de ani ai săi, Dorin Chirtoacă nu a reușit să demonstreze că poate duce un lucru până la capăt. Nici la primărie și nici în viața de familie.

Derutat, dezorientat și abandonat Chirtoacă ar putea să se ocupe cu orice altceva, numai cu politica nu. Acesta nu mai este susținut de nimeni nici în țară dar nici peste hotare.

Mihai Ghimpu – cum spun polonezii: Bonjour maman

Cât privește soarta lui Mihai Ghimpu în politică, cuvintele ar fi de prisos. Ne amintim cum a venit la guvernare în 2009 cu fraza ” Cum spun polonezii Bonjour, maman! Și a urmat alte expresii înaripate.

