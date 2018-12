Mihai Ghimpu, față cu reacțiunea: Decizia ”fermă” a liderului PL

În sfârșit, Mihai Ghimpu a decis să facă un pas înapoi și să-i cedeze conducerea partidului, nepotului său Dorin Chirtoacă. Unicul candidat la șefia partidului a fost ales sâmbătă în cadrul celui de-al V-lea Congres al Partidului Liberal.

Nu știm de ce Mihai Ghimpu nu a făcut acest lucru până acum, când Dorin Chirtoacă se afla la cârma Primăriei, iar PL-ul avea o popularitate care depășea cel puțin pragul electoral.

În cadrul discursului său, Ghimpu a exclamat patetic: ”Timpul trece repede. Nici nu am realizat că au trecut deja 20 de ani. În calitate de președinte al partidului, pot spune că sunt mândru că am așa colegi. Noi, liberalii, am luptat pentru dreptatea românească. Noi luptăm pentru neam și țară, pentru oameni. Iată care este diferența dintre noi și ceilalți. Viitorul președintele al PL trebuie să fie foarte bun”.

După un asemenea discurs, mi-am amintit de Conu' Leonida, piesa lui Caragiale care șarjează pe micul funcționar la pensie, mereu fiind de partea puterii, și care dorește republica pentru a avea pensie și leafă, și nu concepe revoluția decât cu aprobarea autorităților: ”Câtă vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție?” Ei, și acum, rămași în afara jocului politic, strategul liberal a decis probabil că a venit vremea să lupte din nou ”până la capăt”.

După ce a fost lăudat, ex-primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a ținut să precizeze că nu ar fi devenit primar dacă n-ar fi fost Mihai Ghimpu.

”Nu deveneam primar, dacă nu era domnul Ghimpu. Dacă nu ar fi fost Mihai Ghimpu, Moldova nu ar fi ajuns la acea parte bună pe care o are azi”, a rostit solemn Chirtoacă.

Decizia fermă a lui Ghimpu: Mă retrag, dar nu plec...

Probabil după ce nepotul său a rămas fără obligațiunile pe care le avea la Primărie, Mihai Ghimpu a decis că a venit ceasul să se retragă în plan secund, însă i-a atenționat cu voce amenințătoare pe cei care cred că va pleca din viața politică.

”Dacă cineva crede că Ghimpu pleacă din politică, să-și pună pofta în cui”! Ulterior, Mihai Ghimpu a fost ales drept președinte de onoare al PL.

Sputnik Moldova a scris încă în luna septembrie că Mihai Ghimpu va pleaca din funcția de președinte al Partidului Liberal. Manevra lui Ghimpu țintește parlamentarele din 2019 și prezidențialele din 2020.

Totodată, Mihai Ghimpu a declarat că nu are intenția să candideze la viitoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc pe data de 24 februarie 2019. Liberalul a afirmat că nu vrea să candideze nici pe lista de partid, dar nici în circumscripția uninominală.

Mihai Ghimpu este președinte al PL de 20 de ani. Acesta a fost ales lider al Partidului Liberal din anul 1998.