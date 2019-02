Perspectiva alegerilor parlamentare anticipate: Cine pierde și cine câștigă?

Evident că Partidul Democrat nu-și dorește alegeri parlamentare anticipate. De ce? Pentru că pe 24 februarie a înregistrat un rezultat care este mai mult decât bun dacă ținem cont de faptul că acestei formațiuni politice i-a revenit toată responsabilitatea pentru guvernarea din ultimii patru ani. Și mai ales dacă ținem cont că acum vreo câțiva ani, în sondaje, PDM era creditat cu încredere doar de vreo 2 procente dintre cetățeni.

Anunțarea unui nou scrutin parlamentar va fi luat de alegători drept o înfrângere a democraților în aceste alegeri și acest fapt îi va împiedica să reediteze rezultatul din 24 februarie. Altfel spus, dacă acum PDM îi revin cam 30 de mandate (17 pe circumscripția națională și 13 pe cele uninominale), atunci, în cazul unui nou scrutin, democrații nu vor acumula nici jumătate din ce au acum. Iată de ce democrații vor face totul ca să constituie anume ei o coaliție de guvernământ, altfel vor ajunge în opoziție. Dar acest lucru este inacceptabil pentru actualii guvernanți pentru că în Republica Moldova schimbarea puterii înseamnă redistribuirea averilor, proprietăților, pierderea controlului asupra circuitelor financiare și chiar pierderea libertății.

Dacă nu vor putea încropi ei o majoritate parlamentară, pentru democrați este mai bine ca aceasta să fie constituită de alte formațiuni politice și cei 30 de deputați democrați să constituie opoziție parlamentară pentru că astfel, pe fundalul eventualelor insuccese ale viitoarei guvernări, ei au mai mari șanse să revină la putere.

Situația este exact inversă în cazul blocului ACUM. Dacă guvernarea se poticnește, opoziția capătă o șansă în plus. Iar acum se află chiar la polul opus al actualei guvernării. Din acest punct de vedere, liderii ACUM își doresc alegeri parlamentare anticipate. Dar doar din acest puncte de vedere. Pentru că nu sunt sigur că cele două componente ale blocului, PAS și Da, mai au resurse financiare pentru a intra într-o nouă campanie electorală. PDM le are în mod sigur, dar nu și ACUM. Deși, dacă apare o nouă șansă ca PDM să fie dat jos de la guvernare (și când spunem PDM îl avem în vedere pe Vladimir Plahotniuc), finanțatorii lui Năstase și Sandu, în special cei din străinătate, se vor face lutre și punte și vor găsi banii necesari ca cei doi, Năstase și Sandu, un fel de Stroici și Spancioc, să-și ducă treaba până la capăt (cred că este binevenită paralela făcută între liderii blocului ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, și personajele lui Costache Negruzzi din nuvela Alexandru Lăpușneanu, Stroici și Spancioc, mai ales că actualul raion Nisporeni face parte din fostul județ Lăpușna). Căci pentru toți este evident faptul că, mai ales, Platforma DA a fost înființată ca mișcare protestatară, după care ca formațiune politică ce a ajuns și componentă a unui bloc electoral având scopul de bază reglarea conturilor cu PDM și Vladimir Plahotniuc, dar nu a ajunge la guvernare pentru a ferici poporul.

Cred că și pentru socialiști perspectiva alegerilor parlamentare anticipate este mai ademenitoare decât cea de a guverna împreună cu PDM. Din două motive. Primul: constituirea unei majorități parlamentare cu PDM implică un șir de riscuri majore pentru PSRM și liderul informal al acestuia - președintele Igor Dodon. Este suficient să vedem unde au ajuns astăzi foștii aliați ai democraților, în special PLDM și PL, ca să înțelegem de ce socialiștii au suficiente motive să nu-și dorească o astfel de perspectivă. PDM este considerat de unii sanitarul politicii moldovenești, iar de alții - Văduva neagră a aceleiași politici moldovenești (Văduva neagră sau pe latinește Latrodectus mactans este o specie de păianjeni veninoși, cunoscută pentru colorația roșie și neagră a femelei, care ocazional își mănâncă masculul după reproducere). În mod sigur că socialiștii nu-și doresc o guvernare după care să fie devorați de democrați.

Al doilea raționament care îi poate face pe socialiști să-și dorească alegeri parlamentare anticipate este faptul că în cadrul acestora o parte importantă a votanților PDM ar putea să migreze spre PSRM. Acest lucru poate încuraja și Partidul Șor să meargă în alegeri parlamentare anticipate, cel puțin această formațiune nu are decât să câștige în cazul unui nou scrutin.

Acesta este, în mare, întreg tabloul ce ține pe perspectiva alegerilor parlamentare anticipate.

Și încă ceva. Întrebarea din titlul era cine are de pierdut și cine are de câștigat în cazul alegerilor parlamentare anticipate? Am văzut care este situația partidelor politice. Dar ce putem spune despre popor, el câștigă sau pierde? Unii vor spune că poporul acum o duce prost și Republica Moldova are nevoie de o schimbare. Și vor avea dreptate să spună așa. Iar alții vor face recurs la vechea și înțeleapta zicală, atât de uzuală în principatele medievale românești: Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Și vor avea și ei dreptate, dacă nu chiar mai multă, să afirme asta.

