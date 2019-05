O șansă pentru Moldova: Cinci ani de dezvoltare a Uniunii Economice Eurasiatice

CHIȘINĂU, 29 mai – Sputnik. Cei cinci de la fondarea Uniunii Economice Eurasiatice, marcați printr-un summit jubiliar la Nur-Sultan, sunt sărbătoriți într-o atmosferă solemnă și chiar festivă.

Rezultatele celor cinci ani de activitate ale UEEA au depășit așteptările, iar uniunea economică scrutează viitorul cu optimism. Iar acesta este un alt motiv pentru ca Republica Moldova să se gândească la ajustarea cursului său.

UEEA reprezintă un exemplu de dezvoltare dinamică

Dmitri Medvedev a menționat în ajunul jubileului organizației că pentru UEEA este important să țină pasul cu agenda globală în secolul XXI. Este vorba despre economia digitală și utilizarea elementelor de inteligență artificială, crearea de computere cuantice.

Potrivit lui Medvedev, mai multe țări au beneficiat de schimbul de mărfuri din cadrul UEEA, inclusiv țări terțe.

Astfel, în 2018, volumul schimburilor comerciale dintre țările membre ale UEEA a crescut cu 9 la sută, ceea ce depășește indicatorii mondiali. În același timp, Medvedev a remarcat dezvoltarea rapidă a procesului de asociere, în comparație cu alte structuri economice.

Și de bună seamă, în cinci ani, UEEA a demonstrat rezultate pozitive fără precedent și idei noi în domeniul aprofundării proceselor de integrare. La cinci ani de la fondare, UEEA s-a plasat pe locul doi după Uniunea Europeană la capitolul „integrare”.

„Rezultatele sunt bune și foarte plăcute pentru noi – UE se află pe primul loc în ceea ce privește integrarea, UEEA s-a plasat pe locul doi. Suntem cu mult înaintea altor organizații și uniuni”, a declarat pentru Sputnik Tatiana Valovaia, ministrul pentru integrare și macroeconomie al Comisiei Economice Eurasiatice.

În următorii ani, UEEA va avea de rezolvat sarcini globale de aprofundare a integrării, a spus ministrul. Aceasta înseamnă că în următorii ani, cel târziu până în 2025, vor fi realizate obiectivele stabilite în Tratatul UEEA cu privire la aspecte importante cum ar fi crearea de piețe comune a energiei electrice, gazelor, produselor petroliere și altele.

Gândind la viitor – Republica Moldova peste 50 de ani

În prezent, cursul economic extern al Moldovei arată paradoxal. Țara noastră, care și-a luat angajamente stricte în cadrul „acordului de asociere” cu UE, nu numai că nu încearcă să compenseze reducerea comerțului cu Estul, ci chiar ridică noi bariere pentru propriile produse, închizând cu sârguință acele câteva „ferestre” deschise pentru comerțul cu țările din UEEA și CSI.

În același timp, „deschiderea” Moldovei pentru Occident nu este tratată cu reciprocitate. Figurativ vorbind, țara noastră, ”bate” de mai mulți ani în porțile închise, ”sudate” și păzite ale Uniunii Europene.

Nu poți vorbi despre avantajele unei țării care își restrânge în mod voluntar comerțul. Cu toate acestea, aceste avantaje sunt căutate în zadar de „suporterii integrării europene” a Moldovei. Pierderile evidente sunt camuflate prin povești despre „reorientarea comerțului către piețele europene”, manipulând activ prin statistici controversate, provocând dezbateri aprinse ale „experți”.

Cum își vede Republica Moldova perspectivele în zece, douăzeci și cincizeci de ani? O țară de tranzit, un conglomerat de agroindustrial, un exportator de produse IT sau un pustiu înțesat de construcții precare și fără populație? Ce viitor are țara noastră în situația în care visele de aderare la UE s-au terminat și tot ce le poate oferi piața UE moldovenilor este munca ilegală? Această întrebare are nevoie de un răspuns.

Șansele Republicii Moldova de a ieși din criză

Dezvoltarea proceselor de integrare în UEEA îi oferă Moldovei șansa de a restabili economia, de a ieși din criza prelungită și de a începe modernizarea țării. Piețele țărilor UEEA sunt extrem de promițătoare pentru dezvoltarea exporturilor moldovenești. Potențialul este enorm, în special având în vedere barierele de care se ciocnesc agricultorii din Moldova pe piețele europene.

Un efect pozitiv asupra economiei țara noastră îl poate obține chiar la etapa cooperării cu UEEA în calitate de „țară terță”, a declarat în repetate rânduri președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. În 2017, țările membre ale UEEA au importat din țările partenere produse alimentare și materie primă agricolă în valoare de peste 30 de miliarde de dolari. Aceasta reprezintă 12 la sută din importurile totale ale țărilor din UEEA. Potențialul de creștere este enorm, ceea ce înseamnă că perspectivele pentru produsele moldovenești pe aceste piețe sunt, de asemenea, mari.

În 2017, Moldova a exportat produse alimentare și materie primă agricolă în valoare de 1,1 miliarde de dolari, în zeci de țări. Moldova ar putea mări semnificativ aprovizionarea țărilor UEEA prin sporirea volumelor de producție și a potențialului de export.

Totodată, există perspective pentru cooperare și în sectorul energetic – prețurile preferențiale la energie sunt valabile pentru țările membre UEEA. Cooperarea continuă în domeniul migrației forței de muncă – în țările UEEA, imigranților li se oferă posibilitatea de a lucra fără patentă.

În UEEA sunt implementate noi instrumente financiare pentru proiectele de infrastructură și afaceri, există experiență în crearea fondurilor de investiții interstatale – în cadrul Uniunii funcționează Banca Eurasiatică de Dezvoltare.

Participarea la procesele de integrare în cadrul UEEA este facilitată în fiecare an pentru noii solicitanți. Acest lucru a fost demonstrat în cazul Armeniei și Kârgâzstanului.

Rusia, Belarus și Kazahstan au devenit membre UEEA în câteva etape: „Uniunea vamală a fost creată în 2010, atunci a existat un singur spațiu economic, apoi a fost creată UEEA. Adică, efectele de integrare au fost divizate pentru o perioadă destul de lungă”, a declarat pentru Sputnik ministrul integrării și macroeconomiei CEE, Tatiana Valovaia.

„Armenia și Kârgâzstan, dimpotrivă, au trecut simultan de la regimul de liber schimb în cadrul CSI la o uniune economică deplină. Și am reușit deja să vedem efectele benefice ale integrării. Analiza a arătat că participarea în cadrul UEEA are efecte economice pozitive”, a spus Valovaia.

Aceasta înseamnă că drumul spre UEEA este deschis pentru Moldova, iar primii pași pe această cale au fost deja făcuți.

În decembrie 2018, Republica Moldova a participat pentru prima dată la summit-ul UEEA în calitate de observator, după ce a devenit prima țară care a obținut un astfel de statut.

Ce reprezintă Uniunea Economică Eurasiatică

Uniunea Economică Eurasiatică a fost creată în baza Uniunii Vamale dintre Rusia, Kazahstan, Belarus și a Spațiului Economic Unic. Este o organizație internațională regională de integrare economică.

Acordul de creare a UEEA a fost semnat pe președinții Rusiei, Belarusului și Kazahstanului, pe 29 mai 2014, la Astana.

Acordul a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2015, tot atunci fiind lansată activitatea Uniunii.

Armenia a aderat la UEEA pe 2 ianuarie 2015, iar pe 12 august 2015 s-a alăturat și Kirghizia. În luna mai anul curent, Moldova a obținut statutul de observator în cadrul UEEA.

UEEA este una dintre cele mai mari uniuni economice, cu peste 183 milioane de consumatori. Funcționează în baza normelor universale și a principiilor OMC. A fost creată o piață comună, cu circulația liberă a mărfurilor, capitalurilor și forței de muncă.

