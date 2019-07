Se întâmplă în Moldova: Masteranzi în drept și economie, operatori call-center

Agitație mare în majoritatea universităților din țară. Procesul de admitere e în toi, așa că cei care au susținut examenul de bacalaureat au liber în a-și alege profesia. Ca și în anii precedenți, și în acest an Facultățile de Drept și Economie sunt cele mai râvnite de candidați. Tinerii spun că vor să fie juriști și economiști deoarece aceste profesii sunt prestigioase și bine plătite. Respectiv, taxele mari pentru studiile în aceste domenii nu-i sperie.

Ce spun datele statistice

Anul trecut, cele mai solicitate au fost facultățile de drept și economie. Pentru un loc bugetar la drept au concurat 18 absolvenți, la finanțe doar unul din 15 studenți a beneficiat de un loc fără taxă, iar la contabilitate au fost înregistrate 12 cereri la o ofertă bugetară. Asta în timp ce la științele educației nu s-au completat locurile bugetare.

Având în vedere că în majoritatea universităților sesiunea de bază de admitere s-a încheiat abia pe 18 iulie, iar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” se încheie abia pe 20 iulie, deocamdată nu avem o cifră exacta în ceea ce privește preferințele candidaților.

Cert este că în acest an vor fi finanțate din buget 4906 locuri, iar prioritate vor avea domeniile: Științe ale Educației, Inginerie, TIC, Științe Agricole și Medicină. Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării spun că decizia a fost luată în conformitate cu cerințele pieței muncii.

Se pare însă că pe mulți dintre proaspeții absolvenți nu-i interesează care sunt necesitățile pieței. Respectiv, și în acest an, comisiile de admitere de la facultățile drept și economie nu au prea avut timp de răgaz, fiind luate cu asalt de tinerii dornici de carte.

„Știu că cererea pentru această facultate este mare, iar șansele pentru a ajunge la buget sunt practic nule, dar asta nu mă sperie. Mai bine să achit taxa, dar să știu că ulterior vor fi licențiată în drept. În primul rând este prestigios și bine plătit”, spune Elena, o tânără din Drochia.

„Chiar dacă sunt mulți absolvenți ai Facultății de Drept, un jurist bun va avea întotdeauna de lucru, indiferent că este avocat, judecător sau procuror”, spune Eugen, un alt candidat.

„Mama este contabil și eu am visat dintotdeauna să îmbrățișez această profesie. Niciodată nu m-am gândit să aleg altceva”, adaugă Irina din Chișinău.

„De mică mi-am dorit să lucrez la bancă, de aia voi aplica la facultatea Finanțe și Bănci”, conchide Doina din Copăceni, raionul Sângerei.

Ce vor spune acești tineri după absolvirea facultăților respective o va arăta timpul. Nouă nu ne rămâne decât să sperăm că visul lor nu va fi spulberat de realitățile Republicii Moldova.

Pentru a vedea care sunt aspirațiile absolvenților facultății de drept după patru ani de studiu, am discutat cu Angela, o tânără care acum câteva zile și-a luat licența de jurist la o prestigioasă universitate din Chișinău.

Ce spun unii absolvenți ai Facultății de Drept

Angela recunoaște că din start nu s-a văzut în acest domeniu, dar a făcut această facultate pentru a-și umple timpul liber.

„Din start am depus actele la Facultatea Științe ale Comunicării - acest domeniu mi-a plăcut dintotdeauna. Deoarece aveam prea mult timp liber, am zis să fac a doua facultate, dreptul, pentru că îmi va fi util pentru viitor. Cred că este foarte important să-ți cunoști drepturile, indiferent de domeniul în care activezi”, a început a povesti Angela.

Cert este că, dintre cei 26 de colegi pe care i-a avut la Facultatea de Drept, doar doi lucrează în domeniu.

„Acești doi colegi au lucrat pe parcursul ultimului an. Ei sunt angajați la două companii private. Vreau să menționez că ei chiar au fost foarte sârguincioși pe parcursul anilor de studii și sunt sigură că vor să aplice la stagiu de avocatură”, spune Angela.

Întrebată ce planuri au ceilalți 23 de colegi, Angela spus franc: „Ei nu au ideea ce să facă, și spun asta cu toată seriozitatea”.

Cert este că cei mai mulți dintre colegii Angelei nu sunt impresionați de oferta de pe piața muncii.

„Salariul de grefă variază între 2000 și 4000 de lei, în funcție de mărinimia judecătorului la care lucrezi. Vă dați seama că nimeni nu va merge la așa salariu. Mulți dintre colegi vor să plece peste hotare, unde le sunt părinții, iar cel puțin o jumătate dintee ei vor face un master pentru a se mai simți studenți încă un an și jumătate”, adaugă Angela.

Tânăra este sceptică în privința faptului că după master aceștia se vor angaja în domeniu.

„Cei care și-au dorit să fie juriști s-au ales, iar cei care au făcut facultatea doar pentru a deține o diplomă se vede. Atâta timp cât tu nu ai făcut practica care este obligatorie, nu ai depus efort pentru a asimila cât mai multă informație, este clar că nu te regăsești în domeniu”, adaugă Angela.

Taxa de înmatriculare la această facultate variază între opt și zece mii de lei, în funcție de universitate. Taxa achitată și cei patru ani de studii nu-ți asigură însă și un loc de muncă, iar acest lucru este demonstrat și de exemplul lui Denis, care deși a făcut Facultatea de Drept și masteratul în domeniu, nu și-a găsit un loc de muncă pe profesie. Tânărul lucrează operator call center la o companie de telefonie din Capitală.

„Am absolvit acum patru ani. După un an de stat acasă am înțeles că nu mai are rost să pierd timpul. Așa că m-am angajat operator call-center temporar, iar iată se fac deja trei ani”, spune Denis.

Cert este că Denis nu este singurul operator call-center licențiat în drept.

„Cel puțin trei colegi de-ai mei sunt licențiați în drept, șase - în economie. Să știți că mulți foști colegi de-ai mei de la drept lucrează consultanți vânzări în magazine online. Puțin din grupul nostru au ajuns să lucreze în profesie”, adaugă Denis.

Și exemplul Alinei vorbește de la sine. Tânăra a absolvit Facultatea de Drept în 2013, dar nu a reușit să se angajeze în domeniu.

„Am fost salvată de faptul că cunoșteam bine limba engleză. M-am angajat la o companie străină de la noi, inițial eram operator call center, iar acum am ajuns pe poziția de manager”, spune Alina.

Și șirul exemplelor poate fi continuat. Fiecare dintre noi are cel puțin doi prieteni care au absolvit Facultatea de Drept sau Economie, dar nu lucrează în domeniile respective. Și nu pentru că nu ar avea pregătirea corespunzătoare, dar pentru simplul motiv că piața este suprasaturată.

Respectiv, dacă nu vrem să fim șomeri după trei sau patru ani de studii ar fi bine să optăm pentru o Facultate în domeniul Științelor Educației, Inginerie, TIC, Științe Agricole sau Medicină, așa cum ne îndeamnă specialiștii Ministerului Educației.