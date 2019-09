Partidul lui Năstase riscă să ajungă mai rău decât Partidul Șor – Iată de ce

Un viitor politic atât de sumbru îi prezic lui Andrei Năstase sociologii de la IMAS, în Barometru Socio-Politic realizat în septembrie 2019.

Și anume, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, pentru Partidul Socialiștilor ar vota 43,7 la sută (din totalul celor chestionați cu o opțiune de vot – precizarea autorilor sondajului), PAS – 25,1%, PDM – 11,4%, Partidul Șor – 5,3%, PCRM – 4,9% și în coada listei partidelor cu relevanță politică se află PPDA cu doar 4,3%, sub pragul de accedere în Parlament, care acum este de 5%.

Eu admit că sociologii de la IMAS ar putea fi bănuiți de anumite simpatii față de unele partide politice, cum ar fi PDM sau Partidul Șor, și de unele antipatii față de alte formațiuni politice, între care și PPDA, fapt care ar fi putut să afecteze cumva rezultatele cercetării sociologice (unii băgători de seamă s-au și grăbit să afirme acest lucru). Dar chiar și așa, în mod evident, sondajul IMAS reflectă o tendință confirmată și de alte cercetări în domeniu: PPDA și liderul lui, Andrei Năstase, au intrat în dizgrația electoratului și la următoarele alegeri parlamentare anticipate sau (cu atât mai mult) la cele ordinare, ar putea să nu mai acceadă în Parlament.

© Photo: imas.md În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid intenționați să votați?

Căderea în sondaje a PPDA este determinată de căderea ratingului personal al lui Andrei Năstase. Spre exemplu, sondajul IMAS arată că doar 4% dintre cei chestionați consideră că Andrei Năstase este politicianul cel mai puternic din Moldova. Și Năstase se află la același nivel cu Vladimir Plahotniuc, în condițiile în care Năstase este ministru de Interne, iar Plahotniuc – fugar din țară și hăituit de noua Justiție moldovenească. Chiar și Vladimir Voronin și Pavel Filip au un procent mai bun, fără ca să mai vorbim de Maia Sandu și Igor Dodon.

© Photo: imas.md În acest moment, care considerați că este politicianul cel mai puternic din Republica Moldova?

Dacă sondajul IMAS reflectă adevărul în cazul PPDA și al lui Andrei Năstase, atunci cred că suntem martorii unui, dacă nu nou, atunci rar fenomen politic și electoral produs în Republica Moldova: irosirea încrederii electoratului de către o formațiune politică nu într-un mandat, nu în câteva mandate, cum se întâmplă cu mai toate formațiunile politice, ci doar în câteva luni de la alegeri și accederea în Parlament și la guvernare.

PPDA și Andrei Năstase s-au bucurat de susținerea electoratului atâta timp cât au fost în opoziție, cât au criticat puterea, oligarhii, pe Vladimir Plahotniuc. Dar iată, cum Plahotniuc a ieșit de pe scena politică, iar PPDA, și Năstase au ajuns la guvernare, Platforma a pierdut imediat susținerea electoratului.

De ce? Pentru că, cred eu, nu a convins că poate, că știe, că are capacitatea să guverneze, să schimbe lucrurile în Republica Moldova.

Asta este părerea mea. Ar putea să existe și altă explicație: în alegerile din 24 februarie 2019 lumea nici nu a prea votat pentru PPDA, ci mai curând pentru PAS cu care Platforma a format Blocul electoral ACUM. Dacă este așa, atunci PPDA nu a irosit nimic din încrederea electoratului pentru că nici nu a avut ce irosi.

Am spus-o și cu alte ocazii: cucerirea fotoliului de primar al municipiului Chișinău ar putea fi o salvare pentru PPDA și Andrei Năstase. Și Platforma are putea să aibă această șansă dacă Năstase ajunge în turul doi cu candidatul socialiștilor, Ion Ceban. Dar uitându-ne la rezultatele sondajului IMAS, mă tem că Năstase nu are această șansă, chiar dacă autoritățile electorale nu l-au admis în cursa electorală pe cel mai important concurent al lui de pe dreapta eșichierului politic – Ruslan Codreanu.

Apropo de Ruslan Codreanu. Neadmiterea lui în cursa electorală denotă că mare diferență între actualii guvernanți și foștii guvernanți democrați nu există: fac uz de aceleași metode – total nedemocratice.