Andrei Năstase se și vede în fotoliul pe primar al Capitalei

Andrei Năstase are șanse să câștige în turul doi în fața lui Ion Ceban doar dacă votul alegătorilor va fi acordat pe criterii geopolitice. Altfel, victoria îi va reveni în mod categoric candidatului socialist.

Este clar că liderul PPDA, Andrei Năstase, este sigur de victoria lui în turul doi al alegerilor pentru fotoliul de primar din Capitală, chiar dacă el a cumulat cu aproape 10 la sută mai puține voturi decât principalul său rival – candidatul PRSM, Ion Ceban.

Calculul este simplu, voturile celor care s-au clasat pe locul trei și doi, Dorin Chirtoacă (10,17%) și Octavian Țîcu (4,76)%, în total cu aproape 15 la sută din sufragii, vor merge, din considerente eminamente geopolitice, la Andrei Năstase. Și desigur că asta poate să-i asigure candidatului blocului ACUM obținerea unei victorii fără mari dificultăți și cu un rezultat clar în turul doi de scrutin.

Până la aceste alegeri, mulți dintre observatorii fenomenului politic și electoral din Republica Moldova au susținut că bazinul electoral al dreptei este mai mare decât cel al stângii în municipiul Chișinău și asta este o situație care durează deja mai bine de două decenii. Astfel, Victoria lui Năstase și înfrângerea lui Ceban erau ca și decise până la alegeri.

Eu nu aș fi de acord cu această apreciere din simplul motiv că este foarte greu de spus care este electoratul de dreapta și care este el de stânga, care sunt formațiunile cu doctrine politice de dreapta și care de stânga. Spre exemplu: PPDA este de dreapta sau de stânga? Sau PAS? Acestea sunt formațiuni politice fără o identitate doctrinară clară, dar care, judecând după felul în care încearcă să guverneze acum, de vreo câteva luni, după deciziile luate în Parlament și Guvern, cred că împărtășesc, mai curând, o viziune liberală, deci una stângistă.

Tot așa este și cu Partidul Socialiștilor. În domeniul social acesta are abordări de stânga (în special când este vorba de protecția socială), iar în cel economic – clar liberale.

Așa că divizarea electoratului și a concurenților electorali după principii doctrinare este una mai mult decât relativă.

Atunci cum se explică votul de ieri, din primul tur, și mai ales cel care va fi dat în turul doi în municipiul Chișinău?

Eu înclin să cred că iarăși avem un vot geopolitic, așa cum am spus mai sus. Și asta chiar dacă cei doi concurenți electorali au evitat discursul geopolitic în această campanie electorală și s-au axat, mai ales, pe abordarea unor probleme concrete, administrative, sociale, economice cu care se confruntă urbea noastră și noi – locuitorii ei. Cei doi concurenți electorali au evitat abordările geopolitice în discursul lor electoral, însă electoratul nu a renunțat la abordarea geopolitică atunci când a făcut alegerea.

Acum este foarte probabil că, pentru a-și asigura succesul în turul doi, liderul PPDA, Andrei Năstase, va reveni la discursul geopolitic.

Dacă nu va face acest lucru și voturile acordate celorlalți concurenți electorali care nu au trecut în turul doi se vor împărți între Năstase și Ceban după alte criterii decât cele geopolitice, atunci candidatul ACUM are șanse să piardă în turul doi, iar cel socialist – să câștige, mai ales că are un plus de 10 la sută de sufragii din primul tur.

