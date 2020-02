Moldova, o mică colonie la marginea Europei – Iată de ce Michalko ne face cu degetul

Acest vechi proverb românesc mi-a venit în minte după ce șeful Delegației Uniunii Europene, Peter Michalko, s-a arătat surprins de faptul că actualele autorități de la Chișinău intenționează să facă un pas timid de protejare a pieței interne.

Și anume, majoritatea parlamentară sau, cel puțin, Partidul Socialiștilor, intenționează să adopte un proiect de lege de amendare a Legii cu privire la Comerțul Interior, care, deja în redacția nouă, să prevadă ca cel puțin jumătate dintre mărfurile alimentare din magazine să fie autohtone.

În data de 13 februarie, participând la reuniunea Platformei Societății Civile – Uniunea Europeană – Republica Moldova, Peter Michalko s-a arătat surprins de acest proiect de lege care a fost trimis spre examinare Parlamentului câteva zile mai târziu, în data de 7 februarie.

"Prietenii" care ne "ajută" să rămânem cea mai săracă țară a Europei

„80% din investițiile care vin în Moldova sunt din Uniunea Europeană. În același timp, este important ca reformele asociate cu Acordul de Liber Schimb să continue pentru a spori oportunitățile de dezvoltare și pentru a îmbunătăți mediul de afaceri. Privim cu surprindere că legi care nu corespund angajamentelor luate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și Acordul de Liber Schimb sunt repuse pe agenda parlamentară. Mă refer la Legea comerțului interior. În concluzie, avem în spate suficient timp pentru a înțelege unde sunt provocările pentru relația noastră: Uniunea Europeană – Republica Moldova. Așteptăm în continuare să avem acțiuni concrete și rezultate palpabile”, a menționat Peter Michalko, fiind citat de presa locală.

Moldova, o colonie săracă a Occidentului care, se pare, dă semne de neascultare

Prin această declarație domnul Michalko apără clar și energic interesele producătorilor europeni care au invadat piața Republicii Moldova, mai bine zis, ale marilor corporații, că producătorul mic, mijlociu sau de nivel național nu mai ajunge cu marfa lui până la noi. Iar interesele acestor mare corporații sunt să aibă liber acces pe piața noastră, lucru care s-a întâmplat odată cu semnarea Acordului de Liber Schimb, și să cucerească această piață, eliminând producătorul local – lucru ce se desfășoară astăzi și este deja cam pe ultima etapă. În curând nu va rămâne nici pomină de producător local. Și iată că încercarea timidă a autorităților de la Chișinău de a proteja cât de cât acest producător local este taxată cu vehemență de șeful Delegației Uniunii Europene.

Michalko le reproșează autorităților și, în același timp, nouă - tuturor cetățenilor Republicii Moldova, că „80% din investițiile care vin în Moldova sunt din Uniunea Europeană".

O fi fiind așa cum spune șeful delegat, numai că nu prea înțeleg la ce ne ajută aceste investiții dacă din an în an cetățenii moldoveni o duc tot mai rău, pleacă tot mai mulți peste hotare ca să le asigure occidentalilor forță de muncă ieftină, iar mărfurile occidentalilor sunt tot mai prezente pe piața noastră, așa cum am spus, practic au invadat mica piața a Republicii Moldova. Dar dacă nu avem producător local, dacă nu producem, nu avem nici acumulări la buget și continuăm să ne bălăcim în sărăcie grație pomenilor de peste hotare și a "investițiilor europene" cu care se laudă domnul Michalko. Iar banii pe care îi trimit acasă moldovenii ce muncesc în Occident se întorc din nou în buzunarele marilor corporații. În felul acesta am ajuns o colonie a Occidentului care ne exploatează forță de muncă ieftină și care a acaparat mica noastră piață de desfacere. Și lucrul acesta s-a întâmplat datorită Acordului de Liber Schimb, la care domnul Michalko face trimitere.

Știu că mi se va replica că și Uniunea Europeană ne-a oferit piața sa de desfacere, imensa sa piață de desfacere. Formal da, dar nu și în realitate. Întâmplarea face ca imediat după declarația domnului Michako Biroul Național de Statistică să facă publice datele privind schimburile comerciale externe pentru anul trecut.

Situația este dezolantă. Potrivit statisticii, în anul 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 2,8 miliarde dolari, volum superior celui realizat în anul 2018 cu 2,7%. Deci, exporturile sunt în creștere cu 2,7 la sută față de 2018. Ghinionul este că și importurile sunt în creștere. "În anul 2019 importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari, volum superior celui înregistrat în anul 2018 cu 1,4%", constată statisticienii. Drept rezultat, "decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în anul 2019 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 3,1 miliarde dolari, cu 8,7 milioane de dolari (+0,3%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în anul 2018".

Altfel spus, exportăm de 2,8 miliarde dolari, dar importăm de două ori mai mult: 5,8 miliarde dolari, iar deficitul balanței comerciale este mai mar decât valoarea exporturilor. Unde s-a mai văzut asta?

Importurile din UE, neacoperite de exporturi

Veți spune că acesta este comerțul Republicii Moldova cu toate statele lumii, nu cu Uniunea Europeană. Adevărat, doar că în cazul comerțului cu UE lucrurile nu stau mai bine.

Potrivit raportului Biroului Național de Statistică, în anul trecut exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1,8 miliarde dolari (cu 1,7% mai puțin față de anul 2018), deținând o cotă de 65,9% în total exporturi (68,8% - în anul 2018). În același timp, importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2,9 miliarde dolari (cu 1,4% mai mult față de anul 2018), deținând o pondere de 49,5% în total importuri (49,5% - în anul 2018). În felul acesta, cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială are un deficit de 1,1 miliarde dolari.

Tot Biroul de Statistică constată că în cazul țărilor Uniunii Europene (UE-28) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2019 a constituit 63,3% (în anul 2018 - 65,3%).

Acestea sunt "avantajele" Acordului de Liber Schimb și ale asistenței financiare a Uniunii Europene și unor instituții financiare internaționale, Fondul Monetar Financiar, în special, "avantaje" pe care șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova le-a trecut cu vederea.

Exporturile Republicii Moldova nu sunt neapărat și moldovenești

Apropo, încă un lucru important. Ceea ce Biroul de Statistică ne prezintă drept exporturi ale Republicii Moldova nu sunt în totalitate exporturi de mărfuri moldovenești, produse de moldoveni, pentru că multe din ele sunt mărfuri străine produse în Republica Moldova prin tot felul de zone economice libere, în regim de lohn, de la care moldovenii și statul Republica Moldova nu au mare folos.

Și iată, în aceste condiții, autorităților moldovenești li se dă peste mână când încearcă să protejeze nu piața de mărfuri, în general, ci doar cea de mărfuri alimentare, prevăzând ca jumătate din mărfurile alimentare de pe raft să fie de producție autohtonă. Doar jumătate din cele alimentare. Dar nici asta nu se poate. Partenerii noștri strategici sunt buni și milostivi cu noi, slugile lor credincioase, doar că se supără rău atunci când acestea le afectează cumva interesele financiare. Atunci ei devin furioși și necruțători. Iată de ce Peter Michalko ne face cu degetul.

Opinia autorului nu coincide în mod neapărat cu cea redacției.