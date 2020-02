Grupul Candu, ca trambulină pentru revenirea lui Plahotniuc în Moldova?

Este clar pentru toți că plecarea celor șase deputați democrați, în frunte cu Candu, din rândurile fracțiunii democrate și Partidului, nu are cum să afecteze Guvernul lui Ion Chicu.

Cel puțin acum. După plecarea celor șase, în PDM mai rămân 23 de deputați, așa zisul grup Filip-Diacov. Socialiștii au 36 de deputați și cu cei 23 democrați rămași în PDM, majoritatea parlamentară continuă să se țină pe picioare – 59 de deputați, ea fiind legală și funcțională și cu 51 de membri.

Dar cât timp va rezista această majoritate și Guvernul Chicu dacă și alți democrați îi vor părăsi pe Diacov și Filip și vor adera la grupul Candu? Mai ales că Andrian Candu a promis că în curând și alții deputații PDM vor părăsi formațiunea.

O altă chestiune delicată este care va fi relația acestei noi formațiuni politice cu Vladimir Plahotniuc și nu va fia oare grupul Candu o trambulină pentru revenirea lui Plahotniuc în țară?

Toți recunosc faptul că, după ce Plahotniuc a fugit din țară, Pavel Filip, preluând frâiele partidului, i-a îndepărtat din structurile de partid pe toți democrații care erau apropiați fostului oligarh. Iată că grupul Candu reprezintă nucleul celor ostracizați de Filip, dar loiali în continuare lui Plahotniuc.

Dacă grupul Candu va știi să ademenească de partea sa structurile locale ale PDM, care mai sunt încă atât de puternice, și dacă Candu va ști să fie un lider mai dinamic, mai atractiv decât Filip, atunci nu se știe cum se poate schimba situația. Deși să o recunoaștem, nu are Andrian Candu stofă de lider politic, așa cum nu o prea are nici Pavel Filip. Așa că astăzi putem spune că PDM practic nu mai există, ci doar două grupuri care vor dispărea de pe are politică la viitoarele alegeri parlamentare.