Gestul unui general și politician cu demnitate, în plină ofensivă ocultă asupra Bisericii

Astăzi când "societatea deschisă" și unii proaspeți nacialnici moldoveni, instruiți și școliți în laboratoarele sorosiste din țară și de peste hotare, care și-au făcut o religie din dogmele „corectitudinii politice”, atacă vehement valorile noastre spirituale, naționale, culturale și chiar lovesc brutal și perfid în Biserica Ortodoxă, încât la Chișinău a fost pornită o cauză penală pentru construcția unei biserici, iată că se găsesc și oameni din eșaloanele puterii care înțeleg care este menirea lor în funcțiile pe care le ocupă și care acționează energic și cu mult curaj în apărarea intereselor noastre naționale.

© Photo : Ministerul Apărării Ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, şi Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove

Mă refer la gestul de ieri al ministrului Apărării, Victor Gaiciuc, care, împreună cu mitropolitul Moldovei Vladimir a semnat un acord de colaborare între instituțiile pe care le reprezintă cei doi.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, acordul are drept scop promovarea educației moral-spirituale și asistenței religioase în Armata Naţională, şi cuprinde organizarea şi desfășurarea activităților de asistență religioasă pentru militari și membrii familiilor lor, cultivarea dragostei faţă de valorile creştin-ortodoxe, a datinilor şi obiceiurilor naţionale în Armata Naţională, formarea conduitei participative la viaţa comunității. Totodată, documentul stabilește rolul şi responsabilitățile preoților militari în Armată.

Documentul semnat de ministrul Gaiciuc și mitropolitul Vladimir are și un plan de acțiuni ce prevede o serie de activităţi comune desfăşurate de către cele două instituţii, printre care:

dotarea cu literatură religioasă a bibliotecilor unităţilor militare,

desfăşurarea şedinţelor de asistenţă moral-spirituală cu militarii încorporaţi, desfășurarea servicii divine în unităţi,

demonstrarea filmelor documentare şi artistice pentru militari în ajunul sărbătorilor religioase,

binecuvântarea militarilor detaşaţi în misiuni de menţinere a păcii şi aplicaţii multinaţionale,

precum şi organizarea excursiilor la lăcaşurile sfinte.

În cadrul evenimentului, Victor Gaiciuc a menţionat că asistenţa religioasă în Armata Naţională contribuie la educaţia patriotică a tuturor categoriilor de militari.

„Consider că religia şi credinţa sunt un atribut important în îndeplinirea cu succes a misiunilor stabilite pentru militari, dar şi în menţinerea moralului acestora la un nivel înalt. Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a fost de-a lungul timpului alături de Armata Naţională şi personalul militar, contribuind astfel la educarea tinerei generații, a sentimentului de dragoste de țară și respectarea valorilor creştineşti, lupta cu problemele curente în societate”, a declarat ministrul Gaiciuc.

Este adevărat că Ministerul Apărării și Mitropolia Moldovei semnează astfel de acorduri de cooperare în fiecare an. Așa este, dar iată că anul acesta acest gest are loc pe fundalul unei ofensive brutale, sălbatice împotriva Bisericii Ortodoxe, care are drept scop eliminării activității acestea din instituțiile școlare și preșcolare.

Vă amintim că, în urma unei decizii luate de autoritățile locale la insistența viceprimarului municipiului Chișinău Victor Chironda, a fost interzis accesul creștinilor în bisericile aflate pe terenul instituțiilor de învățământ din Capitală. Astfel, duminică, 23 februarie, mai mulți preoți care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor educaționale au oficiat Sfânta Liturghie în aer liber.

Mai mult, viceprimarul Chironda i-a solicitat Procuraturii Municipale să investigheze procedura de eliberare a certificatului de urbanism și a autorizației de construcție pentru edificarea „Bibliotecii-Centru de educației moral-spirituală” pe ternul instituției preșcolare nr.150 din municipiul Chișinău, depusă în dată de 22 ianuarie 2020. El califică drept "ilegală" activitatea bisericii în acest caz și cere, nici mai mult, nici mai puțin, decât demolarea acestui locaș de cult.

Iată de ce gestul de ieri al generalului Victor Gaiciuc este atât de semnificativ și important.

