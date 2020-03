Cum moldovenii au fost abandonați în Franța sau pandemia ca prilej de a face politică

Mai bine zis, nu toate acțiunile autorităților se vor dovedi a fi cele mai reușite și corecte într-un viitor post-pandemie, atunci când coșmarul de astăzi va trece și ne vom permite să facem o analiză, dar și vom avea instrumentele necesare pentru o asemenea analiză. Căci de la distanța zilei de astăzi este practic imposibil să faci o concluzie cât de cât pertinentă (de dragul adevărului am să spun că, în opinia mea, până în acest moment, guvernanții au făcut totul sau aproape totul, cel puțin, nu s-au lenevit să ia toate măsurile care să oprească dezastrul, bineînțeles având și o anumită preocupare, dar nu exagerată, pentru imaginea lor).

Dar și atunci, după ce vom ieși din această năpastă, când vom trage linia, când vom socoti pagubele materiale și, mult mai dureros, pierderile de vieți omenești, va trebuie să fim indulgenți cu autoritățile noastre pentru că astăzi ele acționează într-o situație fără precedent, care este nu doar în Republica Moldova, ci în întreagă lume. Astăzi mai toate țările orbecăiesc prin întuneric încercând să găsească o soluție, unele cu mai mult, iar altele cu mai puțin succes, și mă refer aici la unele țări mari și puternice din Europa, dar și din lume care au cam dat-o în bară în lupta împotriva coronavirusului.

Dar să faci acest lucru acum, adică să vii cu reproșuri și acuzații împotriva autorităților în momentul în care avem nevoie de unitate, de înțelegere în societatea și de conjugarea eforturilor tuturor ca să depășim această criză fără precedent, este totuși o crimă.

Eu cred că anume asta face liderul PAS, Maia Sandu. Și o spun fără nici un pic de exagerare.

Pandemia, ca prilej de a-și drege imaginea politică șifonată

Pentru că nu are altă ocupație și pentru că, de ceva vreme, o roade gândul că a cam ieșit din vizorul opiniei publice (pe timp de pandemie, când se moare, oamenilor nu le arde a circ politic) și că are nefasta perspectivă (nefastă pentru ea) de a ieși, în general, din viața politică de la Chișinău, Maia Sandu nu găsește altceva de făcut decât să vină cu acuzații dure și total neavenite împotriva autorităților care, vezi Doamne!, i-au ”tratat inacceptabil pe cei 220 de moldoveni blocați în Aeroportul Charles de Gaulle din Paris”.

Că autoritățile nu au nicio vină este evident. Vina le aparține celor care i-au amăgit pe bieții moldoveni din Franța, care, și așa speriați, stresați de coronavirus, nu au verificat odată în plus ziua și data zborului. Vina le aparține și responsabililor companiei care a operat zborul, ce aveau obligațiunea să gestioneze situația de așa o manieră încât să nu ajungă 220 de oameni blocați într-un aeroport pe timp de pandemie.

Dar să spui că acest caz din Aeroportul Internațional Charles de Gaulle din Franța a avut loc “din cauza lipsei de acțiune a autorităților și a neglijenței unui grup de interese care vrea să se îmbogățească pe seama acestei crize”, în condițiile în care aceste autorități au atâtea pe capul lor, au de salvat o țară de epidemie, este nu doar un fals, dar și o crimă, fără exagerare.

O crimă pentru că acest demers are scopul să-i manipuleze, să-i smintească pe oameni, să-i monteze împotriva conducerii țării, acum când avem o situație de urgență, de grea criză, când în joc este pusă economia națională, viețile oamenilor, soarta poporului, a Republicii Moldova.

Ce a uitat Maia Sandu

Culmea este că Maia Sandu are tupeu să vorbească de “guvernările corupte din trecut care i-a determinat atunci pe moldoveni să părăsească Republica Moldova pentru a supraviețui”, de parcă ea nici nu a făcut parte din guvernările corupte din trecut, de parcă nu a fost membru al cabinetului de miniștri care a devalizat sistemul bancar din Moldova. Vorba veche românească: nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu-i pute.

Dar să revenim la acțiunile și inacțiunile autorităților, la capacitatea lor de a gestiona actuala criză.

Eu am ferma convingere că actualii guvernanți nu sunt cei mai buni pe care am putea să-i avem, pe care ar putea să-i aibă Republica Moldova. Și cred că acest lucru nu se tem să-l recunoască chiar ei, guvernanții noștri.

Mai bine zis, ei nu sunt nici buni, nici răi, ei sunt oglinda noastră, ei sunt exact ca noi, cei care i-am ales și care nu i-am ales, dar care facem parte din mozaicul societății moldovenești și care, prin tot ce am făcut și nu am făcut, am contribuit la instalarea lor la putere.

Dacă vrem să avem guvernanți mai buni, ar trebuie să ne schimbăm, mai întâi, pe noi înșine, și doar după aceea să schimbăm conducerea. Este un adevăr axiomatic. Altfel vom tot schimba guvernele, cum am făcut-o și până acum, dar situația în țară nu se va schimba, decât poate în mai prost.

“Când javrele devin haită”

În situația în care ne aflăm, nu avem altă șansă, ba chiar avem obligația, să ajutăm administrația țării ca împreună să depășim această situație extrem de complicată pentru Republica Moldova. Să adunăm tot ce avem mai bun, să facem tot ce știm mai bine, să punem umărul și, cu ajutorul Domnului, să scăpăm țara și pe noi de această nevoie. Și pentru ca să reușim în felul acesta, nu trebuie să admitem ca cineva să ne certe pe noi înde noi, asta însemnând să ne certe și cu autoritățile, cu conducerea țării - așa cum încearcă să facă astăzi unii care, exploatând criza în care ne aflăm, vor să-și refacă capitalul politic pe care l-au pierdut. Și aici este vorba despre mai mulți, nu doar de liderul PAS.

După care, la toamnă sau la iarnă, când vom depăși această situație, atunci vom vedea cine și ce a făcut, cine și când a greșit, și când a avut dreptate. Dar și atunci va trebuie să fim de veghe ca javrele să nu devină haită, iar haita să nu ajungă la guvernare, așa cum s-a mai întâmplat.

Post-scriptum: Recunosc că am și eu să le fac autorităților niște reproșuri în niște chestii în care eu cred că au greșit, dar au greșit rău și pe care le-au făcut din cauza îndepărtării unora dintre ei de Hristos sau poate din puțina lor credință în El, puțină cum este și a mea, de altfel. Dar m-am abținut să fac acest lucru anume ca să nu contribui și eu la dezbinarea pe care unii și-o doresc atât de mult și care ar putea să ne coste atât de scump. M-am zis că acum este momentul când trebuie să ne rugăm cu tot poporul ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i îndrume pe guvernanții noștri, ca împreună, și cu ajutorul Domnului, să trecem peste această năpastă. Și dacă vom trece peste această năpastă, căci numai Dumnezeu știe câte sunt zilele omului, și când vom trece peste ea, le vom arăta unde au greșit. Amin.

