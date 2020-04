Italia avertizează: Uniunea Europeană ar putea să nu reziste epidemiei

Politicienii italieni din cele mai diverse segmente ale spectrului politic au decis că acum este momentul să fie pus punctul pe i - fie Germania (împreună cu toți aliații săi) plătește pentru toți în Uniunea Europeană în timpul epidemiei, fie Uniunea Europeană după această epidemie pur și simplu nu va mai exista. Din punctul de vedere al susținătorilor integrării europene cu orice preț, acest lucru este aproape un șantaj și încă în cel mai nepotrivit moment.

Potrivit publicației britanice ”The Telegraph”, un grup de politicieni italieni, inclusiv membri ai Parlamentului și mai mulți primarii, au plătit pentru ca să publice în reputatul ziar german ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” pentru a îndemna elita politică germană să înceteze „să se opună organizării finanțării paneuropene pentru programul de combatere a coronavirusului și de restabilire a economiilor țărilor afectate de epidemie".

Autorii demersului fac apel la solidaritatea europeană, la istoria comună a lumii occidentale și le reamintesc germanilor că după 1945 alte țări au ajutat Germania.

De asemenea, apelul conține o trimitere voalată la faptul că UE ca structură poate să nu supraviețuiască epidemiei, dacă în condițiile unei crize unele țări prezintă o poziție fundamentală egoistă.

În mare, conflictul dintre nordul și sudul (și dacă să o spunem pe șleau dintre cei mai bogați și cei mai săraci) Uniunii Europene poate fi rezumat la o singură întrebare: cine și cât va plăti pentru a se asigura că întreaga economie a zonei euro și a Uniunii Europene per ansamblu nu se va pomeni într-o criză profundă și nu va rămas acolo după ce se va termina epidemia?

Merită subliniat aparte faptul că, în orice caz, se propune să se plătească mai târziu, pentru că că bani oricum nu are niciunul dintre participanții la luptele politice, de rezultatul cărora (potrivit politicienilor italieni) va depinde viitorul Uniunii Europene. Adică, lupta se duce pentru a vedea pe seama cui să fie puse acele datorii care vor fi acumulate pentru a salva economiile europene. Specificul situației actuale constă în faptul că formatul „fiecare pentru sine” este posibil, dar dificil de implementat pentru aproape toate țările membre ale Uniunii Europene, cu excepția Germaniei, Austriei, Olandei, Luxemburgului, Danemarcei și poate Suediei și Finlandei.

Pentru Italia, Spania, Franța sau Portugalia, opțiunea de a merge cu mâna întinsă, tremurândă din cauza febrei, pe la fondurile globale nu va fi cea mai bună soluție, deoarece rechinii capitalului vor privi cu o doză de scepticism perspectivele economice ale acestor țări după terminarea epidemiei și carantinei. Și, în consecință, vor solicita o rentabilitate destul de ridicată pentru a le oferi bani pentru acoperirea găurilor din buget și restabilirea economiilor.

Și asta în cazul unui scenariu pozitiv, în care există încă destui doritori să facă acest lucru. Desigur, se poate conta pe faptul că toate aceste obligațiuni, emise de urgență de guvernele Italiei, Franței și așa mai departe, vor fi cumpărate (indirect sau direct) de Banca Centrală Europeană, care își va asuma toate riscurile și problemele. Dar atunci atât politicienii, cât și cetățenii obișnuiți ai țărilor europene, care sunt lăsați față în față cu virusul și consecințele economice ale acestuia, pot pune o întrebare rezonabilă, dacă rolurile și fluxurile financiare sunt distribuite în mod echitabil în cadrul Uniunii Europene.

Dacă să descriem această situație în termenii cei mai grosolani, se dovedește că ”imigranții trebuie acceptați de toată lumea, pentru că așa a spus Merkel, în pofida tuturor consecințelor. Toți trebuie să impună sancțiuni împotriva Rusiei, pentru că așa a spus Merkel și avem solidaritate europeană, chiar dacă toată lumea are de suferit din punct de vedere economic. Dar iată consecințele crizei trebuie să le îndure fiecare pe cheltuiala lui, pentru că așa a spus Merkel, iar solidaritatea europeană este cu totul despre altceva".

Este ușor de observat că într-o astfel de construcție există un anumit grad de nedreptate. Tocmai din acest motiv, politicienii italieni și chiar președintele francez Emmanuel Macron personal, propune ca în condiții de criză să fie emise obligațiuni pan-europene - „coronobond” - pentru care întreaga Uniune Europeană va fi responsabilă și le va plăti, în ansamblu, cu condiția ca banii primiți pe datorie să fie cheltuiți pentru combaterea epidemiei și pentru recuperarea economică a tuturor țărilor din zona euro sau a Uniunii Europene.