Rusia, OPEC și SUA se pregătesc să stabilească o nouă ordine - Ce urmează

Sfârșitul săptămânii trecute a fost marcat de încercările lui Donald Trump de a controla piața petrolieră mondială. De dragul adevărului, trebuie menționat că de această dată președintele SUA s-a descurcat mult mai bine decât alte dăți, fapt care, apropo, dezvăluie o caracteristică destul de amuzantă a „panoului de control al realității” pe care Casa Albă îl are la dispoziție. Cu ajutorul twitter-ului personal, sancțiunilor, declarațiilor și ordinelor prezidențiale, Trump nu a reușit să scadă prețul petrolului (în pofida tuturor eforturilor), dar încercarea de a organiza o creștere accentuată a prețurilor i-a reușit destul de bine, chiar dacă această creșterea s-ar putea dovedi a fi una de scurtă durată.

Cu toate acestea, perioada de colaps a „acordului petrolier”, pe care președintele american l-a anunțat pompos cu câteva zile în urmă, s-a dovedit a fi de scurtă durată. Să comparăm două mesaje: „Tocmai am vorbit cu prietenul meu, prințul moștenitor al coroanei din Arabia Saudită, care a vorbit cu președintele Putin din Rusia și aștept și sper că vor reduce aproximativ zece milioane de barili și, posibil, în mod semnificativ mai mult, ce se întâmplă dacă se va întâmpla, va fi EXCELENT pentru industria de petrol și gaze!" - acest lucru a fost scris personal de Trump pe contul său de twitter în seara de 2 aprilie.

Sâmbătă seara, retorica s-a schimbat puțin. Vorbind cu reporterii, Trump a criticat OPEC (adică o organizație care, în esență, este condusă de Arabia Saudită și este de așteptat să reducă producția): ”M-am opus OPEC toată viața, pentru că ce este aceasta? Este ilegală (o structură. - Ed.). O poți numi cartel, o poți numi monopol” (citat RBK).

Mai mult, el a subliniat din nou disponibilitatea de a impune taxe împotriva importurilor de petrol (probabil saudiți și ruși) în numele salvării locurilor de muncă din Statele Unite, dar în același timp a lăsat deschisă posibilitatea „tranzacției secolului” de a reduce zece milioane de barili de petrol pe zi că încă ar putea avea loc.

O anumită iritare a liderului american poate fi ușor pusă pe seama a doi factori. În primul rând, nu a fost încă posibilă convocarea rapidă a unei conferințe a participanților pe piața petrolului și, în al doilea rând, reprezentanții aproape a toate statele producătoare de petrol cheie semnalează Washingtonului că un acord serios pentru reducerea fără precedent a producției de petrol nu poate avea loc decât dacă și partea americană se va alătura acesteia - iar acest lucru nu are cum să nu nemulțumească Casa Albă. În cele din urmă, una dintre ideile fundamentale pe care se bazează politica externă americană este aceea că, prin definiție, toți îi sunt datori Americii și că nu vor putea niciodată să se răsplătească, iar să ceară ceva de la SUA pot să o facă doar statele decadente care nu au mai fost bombardate de mult timp.

Desigur, problema reflecției nu l-a îngrijorat niciodată pe „cowboy-ii geopolitici” din cadrul Partidului Democrat sau Republican și de ce să cauți probleme în tine însuți dacă mass-media americană cu autoritate îți spune întotdeauna că Putin este de vină pentru tot. Chiar și ziarul The New York Times, o publicație care este gata să-l certe pe Donald Trump pentru orice, știe în mod clar cine este de vină pentru toate problemele de pe piața petrolului: "Potrivit opiniei a doi delegați OPEC, întâlnirea programată luni între oficialii Organizației țărilor - exportatoare de petrol, a Rusiei, dar și alte țări producătoare de petrol, care au trezit speranțele pentru un acord care ar pune capăt haosului pe piețele energetice, a fost amânată".

Această știre a apărut în momentul în care au apărut tensiuni între Arabia Saudită, liderul de facto al OPEC, și Rusia cu privire la cine se face de vină pentru prăbușirea recentă a prețurilor la petrol. Vineri, președintele rus Vladimir Putin a acuzat parțial Arabia Saudită că a scăzut prețurile. Saudiții au răspuns cu declarații furioase din partea miniștrilor lor de externe și energie care acuzau Rusia. Se poate presupune cu siguranță că, dacă Washingtonul ar fi spus că va "tăia" trei sau patru milioane de barili din propria producție, atunci nu ar mai fi existat nicio dispută: toți ar fi fost prea ocupați cu semnarea acorduri și calcularea profiturilor.

În ciuda tuturor acuzațiilor reciproce, a acuzațiilor și a dificultăților de a stabili un dialog productiv, există totuși motive să credem că există anumite șanse de construire a unei noi arhitecturi pentru piața petrolului (deși nu este rapidă și nu neapărat oficială), în care fiecare țară care produce petrol, inclusiv Statele Unite, să-și asume obligații de a reduce producția pentru ca să determine creșterea de preț. Donald Trump nu-și poate permite să solicite politic companiilor petroliere americane să reducă producția și nu se știe dacă vrea să recunoască public că și-a asumat astfel de obligații: America, care pierde în războiul prețurilor, nu arată ca o „Americă mare din nou" pe care președintele le-a promis-o electoratului său.

Dar există două nuanțe importante: Trump trebuie să crească într-adevăr prețurile petrolului (doar din cauza intereselor politice pur egoiste), iar el are modalități de a obține rezultatul dorit fără ca administrația prezidențială să ordone cuiva în ceea ce privește producția. Dacă Comisia pentru reglementarea pieței petrolului din Texas preia problema (cu binecuvântarea și cu sprijinul președintelui, care a asigurat garanția că OPEC+ va reduce și producția), atunci „tăierea” a două sau trei milioane de barili de producție de șist sub mai multe pretexte bune se poate face relativ ușor, cu atât mai mult cu cât liderii celor mai mari companii de șisturi petroliere solicită guvernului acestui stat exact astfel de măsuri.

În plus, o parte semnificativă a producției americane de petrol are loc pe platformele din Golful Mexic - guvernul federal le poate închide temporar (cu compensații corespunzătoare pentru costurile tehnice) în numele preocupării pentru sănătatea muncitorilor petrolieri, pentru care platformele se pot transforma în sicrie plutitoare la fel ca vapoarele de croazieră, care au devenit locuri de infecție în masă cu coronavirus. Acest lucru nu înseamnă că negocierile vor fi ușoare, că vor reuși cu siguranță și cu atât mai mult că acest succes va fi obținut rapid. Dar faptul că Washingtonul are de suferit acum din punct de vedere economic și este clar interesat să formeze (fie formal sau informal) participarea la noul cartel pe piața petrolului este deja un bun pas înainte și un rezultat important.

Indiferent de rezultatele următoarei reuniuni a OPEC+, chiar și o reducere serioasă a producției nu va putea compensa cererea în scădere a petrolului - coronavirusul reduce radical cererea globală de petrol și produse petroliere.

Miza cea mare este viitorul piețelor petroliere după coronavirus. La urma urmei, epidemia se va încheia, iar dorința (inclusiv în SUA) de a face bani pe petrol va rămâne, la fel cum economia globală va avea nevoie în continuare de aurul negru. Și dacă lumea iese dintr-o epidemie cu o nouă arhitectură a pieței petrolului, în care prețul va fi, de fapt, controlat de părțile unui acord global al țărilor producătoare de petrol, atunci aceasta poate fi considerată una dintre puținele consecințe pozitive ale crizei actuale.

