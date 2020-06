O nouă tentativă de a ademeni Rusia în capcana occidentală

În prezent, Occidentul are nevoie de Rusia mai mult decât Rusia de Occident și pe măsura treceri timpului acest lucru va deveni tot mai evident - acest gând banal este greu conștientizat atât de adepții occidentalismului, cât și de liderii occidentali.

Este foarte dificil să te împaci cu gândul că regulile jocului și agenda relațiilor cu Rusia nu sunt determinate de Occident, care este mult mai puternic astăzi, iar neînțelegerea acestui lucru indică asupra faptului că lumea atlantică pleacă în trecut, lăsând în urma sa doar binecunoscutele prejudecăți, scrie Piotr Akopov în materialul să de pe RIA Novosti.

Luni, Trump l-a chemat din nou pe Putin - pentru a-l invita să se alăture clubului vestic. Anul acesta, președintele SUA va fi gazda reuniunii G7, - aceasta fusese planificată pentru luna iunie, dar Trump examinează posibilitatea amânării acesteia pentru luna septembrie, deoarece nu toți liderii europeni (precum Merkel) sunt gata să vină acum în SUA. Așa că președintele a decis să-și promoveze vechea sa idee despre necesitatea revenirii Rusiei la ”masa (de negocieri - n.r.) a occidentului”.

Încă anul trecut, în ajunul Summit-ului G7 din Quebec, Trump a vorbit despre acest lucru - dar atunci nimeni, cu excepția premierului italian, nu l-a susținut deschis. Acum Trump a decis să o ia pe ocolite. În weekend-ul trecut, el le-a declarat reporterilor care l-au însoțit într-un zbor din Florida, că ”G7” este depășit.

”Nu cred că ”G7” reflectă corect ceea ce se întâmplă în lume”, a spus el.

Prin urmare, merită să fie amânată până în septembrie unde să se discute despre viitorul Chinei - dar nu cu Xi Jinping, ci cu Putin. Să invităm Rusia și, în același timp, Coreea de Sud, Australia și India - „Dar ce avem noi? Avem un grup bun de țări la îndemână”.

Ideea este minunată în toate privințele: a discuta despre China, pe care Trump a numit-o principala amenințare la adresa păcii, și a întoarce Rusia, care a fost catalogată la fel de către președintele anterior al Statelor Unite. Adică să facă pace cu Rusia, pe care Trump o solicită de multă vreme și să înceapă lupta cu China împreună cu aceasta, fapt pentru care pledează demult unii strategi americani. Dar Rusia vrea să participe la această sărbătoare?

Nu va avea încotro, ea are o teamă ascunsă cu grijă privind expansiunea chineză. Și oricum, elita rusă are o mentalitate absolut pro-occidentală și vrea să revină în clubul „liderilor mondiali”. Doar că fără să aibă de suferit imaginea acestora, astfel încât să le arătăm respect față de ei, atunci ei nu vor mai avea de ales, pentru că ei înșiși își doresc acest lucru. Așadar, principala problemă acum este ca noi, adică Occidentul, să nu-i oferim prea multe ”turte dulci” lui Putin, altfel rușii vor deveni aroganți și se vor considera învingători. Trebuie să aplicăm metoda biciului și a covrigului - atunci nu vor avea încotro.

Este uimitor, dar o astfel de imagine a lumii există atât în mintea strategilor occidentali, cât și în cea a unor analiști din Rusia - atât în rândul celor pro-occidentali, cât și în rândul celor așa-numiți patrioți. Rusia nu poate face nimic de una singură, am început să ne apropiem de China doar pentru că ne-am certat cu Occidentul, dacă confruntarea se va încheia acum, elitele noastre anti-naționale vor reveni imediat la rolul lor îndrăgit de parteneri mai mici ai Occidentului - astfel de viziuni nu sunt atât de rare în societatea noastră. Și, prin urmare, nu ar trebui să acceptăm nicio invitație a G7 - Rusia va dispărea!

Într-adevăr o asemenea invitație nu poate fi acceptată - dar dintr-un motiv complet diferit. Nu pentru că elitele vor preda Rusia, - Putin a schimbat serios atât componența, cât și mentalitatea elitelor. Cei care cred că Rusia, ca în anii '90, este condusă acum de oameni care consideră Occidentul un model și un învățător mai mare, iar pe ruși - ca pe o ramură nereușită a civilizației europene, trăiesc într-un fel de lume iluzorie. Rusia are o multitudine de probleme cu elita și cu educația identității naționale - dar nu există îndoieli asupra independenței conducerii noastre. La fel este și faptul că elitele înțeleg care sunt interesele naționale, cunoaște istoria și geografia, adică geopolitica, țin cont de experiența istorică rusă - și își face jocul său pe scena mondială. Un joc strategic în care există multe runde, circumstanțe și atmosfera din jur se schimbă, dar obiectivul rămâne neschimbat. O Rusia puternică, autosuficientă, o țară-civilizație, care acționează ca unul dintre centrele de putere care va determina ordinea mondială în secolul XXI. Rusia, care în secolul XVIII a ajuns să joace un rol primordial pe scena globală, pur și simplu, nu poate fi de acord cu nimic mai puțin - altfel va fi zdrobită.

Cum ar putea să contribuie la atingerea acestui obiectiv apropierea de Occident? În niciun caz - chiar și un joc tactic nu ne poate face decât rău. Și nu pentru că după prăbușirea URSS, Occidentul a continuat să ne atace - mușcând o bucată din tot ce se putea până când a ajuns la ceva de neconceput pentru noi, adică până la Malorosia, până la Ucraina. Este totul clar aici - nu poate exista niciun compromis asupra așa-numitului spațiu post-sovietic: atlantizarea Ucrainei, consolidarea acesteia în câmpul geopolitic al Occidentului este imposibilă în principiu și care nu poate fi pusă în discuție.

Dar un alt lucru este și mai important: de care Occident se apropie Rusia, chiar dacă ar vrea? Un Occident unit nu mai există - procesul prăbușirii acestuia are loc deja de câțiva ani și este în deplină conformitate cu interesele noastre naționale. Putem construi punți cu elemente care alcătuiesc Occidentul - cu țări europene individuale și cu Uniunea Europeană per ansamblu (dar după ce devine independent geopolitic), chiar și cu America antiglobalistă a lui Trump (dacă aceasta cumva se va impune). Dar nu putem planifica viitorul alături de Occidentul Atlantist - aflat încă în viață - și pentru că acesta nu este nici măcar inamicul nostru geopolitic, ci dușman ireconciliabil (fiind interesat de izolarea și slăbirea Rusiei) și pentru că acesta nu are viitor.

Strategia în raport cu Occidentul atlantist este foarte simplă: reieșim din faptul că secolele de dominație occidentală ca atare au ajuns la sfârșit, iar lumea atlantică este înlocuită de cea a lumii Eurasiatice și a Pacificului. Cu participarea directă și foarte importante a Rusiei, care a început să se îndrepte spre Est și Sud, nu pentru că s-a certat cu Occidentul, ci pentru că a înțeles legile istoriei și geopoliticii.

”G7” de mult timp este lipsită de sens - și, deși Trump nu o va putea să o îngroape, pur și simplu, chiar și atunci când va fi reales, ea se va transforma treptat într-o platformă pentru clarificarea relațiilor dintre părțile sortite divorțului. G8 (adică formatul cu participarea Rusiei), înghețat de Occident după Crimeea, nu poate fi restabilit în principiu - și nici măcar pentru că Rusia de-a lungul anilor și-a consolidat alianța strategică cu China. Vestul și Rusia nu pot determina regulile jocului în lume - toți jucătorii cheie sunt necesari pentru asta. În mod natural, China și India - dar și uniuni regionale de integrare reprezentând Asia de Sud-Est, lumea arabă, America de Sud și Africa. Cel mai apropiat format de acesta este Big Twenty. Trebuie doar să ne amintim prin includerea reprezentanților uniunilor regionale (mai ales că UE face deja parte din ea). ”G8” (adică formatul cu participarea Rusiei), înghețat de Occident după Crimeea, nu poate fi restabilit în principiu - și nici măcar pentru că Rusia de-a lungul anilor și-a consolidat alianța strategică cu China. Occidentul și Rusia nu pot determina regulile jocului în lume - toți jucătorii cheie sunt necesari pentru asta. În mod natural, China și India - dar și uniunile regionale de integrare care reprezintă de Asia de Sud-Est, lumea arabă, America de Sud și Africa. Cel mai apropiat format de acesta reprezintă G20. Trebuie doar consolidată prin includerea reprezentanților uniunilor regionale (mai ales că UE face deja parte din ea).

În loc de acest lucru, Trump propune crearea unei structuri care ar fi ceva între G7 și G20, un grup de 11 țări. Dacă să comparăm G11 cu G20, atunci cine nu se va regăsi acolo - cu excepția Chinei, împotriva căruia a fost conceput totul? America de Sud (Mexic, Argentina și Brazilia), Africa (Africa de Sud) și lumea islamică (Turcia, Arabia Saudită și Indonezia) - adică, din nou, lupta occidentală (cu implicarea țărilor anglo-saxone (Australia) sau a țărilor dependente geopolitic (Coreea de Sud), la care, nu știu din care considerent, ar fi trebuit să se alăture Rusia și India. Dar Putin și Modi reprezintă state-civilizații independente - este ridicol să le propui să participe la un asemenea joc, cu atât mai mult că poartă un caracter deschis anti-chinezesc.

În același timp, oprirea politicoasă a lui Trump va fi foarte dificilă. În calitate de gazdă a reuniunii, el are dreptul să-l invite pe oricine, chiar și obiecțiile Marii Britanii sau Germaniei împotriva participării lui Putin nu pot fi luate în considerare. Aceasta doar nu este o restaurare a G8 - ci mai degrabă, o întâlnire în format lărgit.

Dar, desigur, Vladimir Putin nu va merge la nicio reuniune a G7, indiferent de format - chiar dacă ar fi fost chemat să restabilească G8. Observația pe care a făcut-o toamna trecută despre G8, că Rusia nu este împotriva vreunui format de interacțiune, a avut o precizare foarte importantă: din moment ce liderii occidentali în 2014 au refuzat să vină în Rusia pentru a participa la summit, atunci acum, dacă „partenerii noștri vor dori să vină la noi, ne vom bucura”. Printr-un cuvânt, veniți în Crimeea.

Totodată, la New York, în luna septembrie ar putea avea loc unul dintre cele mai importante summit-uri ale acestui an - dacă va fi posibil să adune ședința celor ”cinci mari puteri” propusă de Putin în ianuarie: primele negocieri ale șefilor celor cinci puteri nucleare, membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Anterior era planificat să coincidă cu începutul sesiunii aniversare a Adunării Generale a ONU - adică până la jumătatea lunii septembrie.

Însă, atacurile tot mai puternice ale Americii asupra Chinei complică chiar posibilitatea de a avea contacte între Trump și Xi Jinping - chiar și într-un format multilateral. În orice caz, anul acesta se vor mai vedea când va fi organizat summitul G20 din Arabia Saudită în luna noiembrie. Trump va veni acolo fiind reales deja în calitate de președinte - dacă va câștiga și dacă adversarii săi îi vor recunoaște victoria. Iar Putin și Xi vor avea ocazia să discute de mai multe ori în format bilateral până la acel moment - și, printre altele, liderul Rusiei milenare și al Chinei trei milenare, desigur, vor discuta și despre viitorul Americii. Deși de ce să se vorbească despre cele trecătoare și triste...

Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu cea a redacției.

