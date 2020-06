Noile probleme ale F-35: Ce nu este în regulă cu avionul de luptă american

Luni, publicația The Aviationist a anunțat că în împrejurimile bazei aeriene Edwards (Statul California) au avut loc o serie de testări ale avionului de luptă F-35A Lightning II (modificare a Convetional Take Off and Landing, cu decolare și aterizare standard) privind aplicabilitatea bombei termonucleare B61-12 cu focos cu putere variabilă.

Certificarea aeronavei care transportă o armă nucleară cu dublă destinație este programată pentru ianuarie 2023. Astfel, împreună cu actualizarea software-ului (de la versiunea actuală a blocului 3A la blocul 4), avioanele de luptă F-35A vor putea transporta și utiliza bombe termonucleare. Mai mult, după integrarea B61-12 în sistemul de armament al Forțelor Aeriene ale SUA, faima legendară a avioanelor de luptă F-15E și F-16 va trece la F-35A. Bomba aeriană B61-12 modernizată se distinge printr-un sistem de ghidare și un focos cu putere variabilă (până la 50 de kilotone).

Costurile programului de creare a avionului de luptă multifuncțional F-35 Lightning II au constituit aproximativ 1,3 trilioane de dolari. Începând cu 2011 au început să fie produse în serie diverse versiuni modificate ale F-35. Statele Unite au avut inițial speranțe mari legate de această mașină, dar operațiunea practică îi dezamăgește pe specialiști.

Anterior, publicația care împărtășește poziția Pentagonului Defense News a publicat mai multe opinii critice despre F-35 Lightning II. Faptele mărturisesc: F-35 este un avion de luptă subsonic capabil să accelereze în forță timp de cel mult un minut, iar la viteze de peste 1 Mach într-un minut apare amenințarea de distrugere a corpului de supraîncălzire. După 1,6 Mach, coada ar putea pur și simplu să se rupă de avion. Viteza constantă (de croazieră) a avionului de generația a 5-a nu poate fi mai mică decât 1,4 Mach, prin urmare, nu a avut loc o descoperire tehnologică. De fapt, F-35 a rămas un avion de generația a IV-a, iar bombele termonucleare pentru acesta pot fi o povară excesivă.

Măsuri compensatorii

Timp de un an, numărul celor mai importante neajunsuri ale avionului de luptă care este ”aproape de generația a cincea” F-35 a fost redus până la cinci, care totuși sunt foarte multe pentru o mașină ce costă 100 de milioane de dolari unitatea. Pentagonul a corectat prompt „performanța”, iar acum F-35 este considerat o aeronavă subsonică capabilă să accelereze pe distanțe scurte. Întrucât viteza mare ar putea duce la distrugerea avionului, pardoselii speciale Stealth F-35 și numeroaselor antene din secțiunea de coadă a aeronavei, instrucțiunea prevede numărul exact de secunde pe care modelele F-35B și F-35C pot să zboare la viteze de aproximativ 1,2 Mach. Versiunea F-35A a avionului de luptă cu decolare și aterizare tradițională are aceleași „blocaje”, începând cu cel legat de software până la capacitatea de a zbura cu viteze mici și vizibilitatea pe radare (chiar și la viteze subsonice, dacă există muniție pe suspensia externă).

Se pare că numele de „fulger” este complet compromis, dar în timpul utilizării apar noi proprietăți neașteptate. Revista Air Force din 24 iunie a anunțat că avioanelor de luptă american F-35A li se interzice să se apropie de norii de furtună la o distanță de mai puțin de 25 de mile (aproximativ 40 de km). S-a dovedit că caracteristicile de proiectare ale sistemului de generare de gaze inerte de la bord (OBIGGS) pot duce la explozia în aer a rezervoarelor de combustibil ale avionului de luptă - din cauza descărcărilor electrice din atmosferă. Este curios că sistemul OBIGGS a fost anterior satisfăcător și a fost modernizat în 2014 (pericolul de explozie nu a fost eliminat).

O serie de catastrofe ale ultimelor aeronave F-35 Lightning II sugerează că sunt posibile și alte descoperiri neplăcute (periculoase), chiar și în condițiile unei funcționări pe timp de pace a F-35. Nu mai vorbim de vulnerabilitatea „fulgerelor” americane într-o luptă ipotetică cu avioanele de luptă rusești Su-57 de generația a cincea sau cu aplicarea mijloacelor războiului electronic.

Zbor în necunoscut

Statele Unite tind să vândă F-35 partenerilor săi de coaliție din Europa. Și bomba termonucleară modernizată (care planează) B61-12 a fost din start destinată Europei. Producția în serie este planificată pentru anul 2020. Concomitent, americanii intenționează să plaseze bombele B61-12 la bazele sale din Europa. În același timp, nu este exclusă situația ca în timpul decolării (la accelerare) avionului de luptă, având la bord o bombă nucleară, să-i cadă coada sau să fie lovit de fulger. Sunt posibile și alte scenarii, însă în toate cazurile aliații ar putea să regrete mult. Armele americane devin din ce în ce mai periculoase pentru Europa. Rezistența germană este în creștere. Franța a declarat deschis: „Nu ne mai impuneți avioanele F-35”.

Acesta este un rezultat logic al unei supraevaluări a capacităților tehnologice americane în domeniul producției de aeronave militare. Experiența de creare a unui avion de luptă de generația a cincea Raptor F-22 a fost recunoscută anterior ca fiind nereușită (acoperirea radioabsorbantă nefiabilă poate fi detectată de radarele cu unde metrice, raza de acțiune fiind de doar 750 de km, un preț prea scump pentru o mașină de serie - 350 de milioane de dolari). Între timp, fără a aduce la bun sfârșit avioanele F-22 și F-35, care (de jure) sunt de generația a cincea, într-o stare bună de a fi scoase în vânzare, americanii privesc spre viitorul luminos al aviației militare.

Conform planurilor Washingtonului, primele avioane de luptă din a șasea generație ar trebui să decoleze înainte de 2030. Judecând după descriere, pentru aceștia și inamicul este deja pregătit: ”Având în vedere distanțele enorme din teatrul Pacific pentru care vor trebui să lupte”, de la acestea se așteaptă să dispună de capacitate de a zbura pe distanțe lungi fără realimentare, superioritate aeriană și fiabilitate ridicată din contul complexului de război electronic. Cu toate acestea, după toate eșecurile costisitoare ale celei de-a cincea generații F-35 Lightning II, Congresul SUA și-a exprimat intenția de a limita finanțarea pentru programul de luptă din a șasea generație cu 85% în anul fiscal 2021.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova