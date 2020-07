Moldova moare, dar iată ce preocupări au deputații

Nu mai departe de ieri, BNS a prezentat informațiile pentru 2019 privind situația demografică din Moldova. Acestea relevă o situație dramatică: Moldova parcurge un real declin demografic, de la an la an, noi suntem tot mai puțini și, în consecință, țara noastră moare.

Să nu-mi spuneți că exagerez, că dramatizez nejustificat situația, că vreau să bag în sperieți cititorul atunci când afirm că Republica Moldova moare. Citiți și Dvs. raportul Biroului Național de Statistică "Situația demografică în anul 2019" ca să vedeți că am dreptul la această constatare. Iar dacă totuși credeți că am supradimensionat proporțiile acestui dezastru - procesul de depopulare pe care îl parcurge astăzi Republica Moldova - și nu am altă preocupare decât să fac panică în coteț, atunci vă propun să parcurgem împreună câteva teze formulate la subiect de economistul Veaceslav Ioniță, care are reputația unui cititor atent, echilibrat, pertinent și calculat al rapoartelor statistice.

Populația Moldovei a ajuns la nivelul anului 1962

Ioniță face o constatare deloc consolantă chiar în titlul analizei sale lapidare: Populația Moldovei în 2019 s-a redus cu 41,2 mii de persoane și a ajuns la nivelul anului 1962.

"În 2019 populația Moldovei de pe partea dreaptă a Nistrului s-a redus cu 41,2 mii de persoane datorită a doi factori: sporul natural negativ și emigrația. În 2019 sau născut cu 4,4 mii de persoane mai puțin decât au decedat. Iar alte 36,8 mii persoane au decis să plece peste hotarele țării", constate expertul.

De fapt, Ioniță consideră că numărul moldovenilor care au rămas acasă este cu mult mai mic decât cel prezentat de statistici.

"În populația prezentă în țară Biroul Național de Statistică include și pe cei care sunt plecați la muncă pentru perioade scurte, mai puțin de 12 luni. Aceasta înseamnă că în realitate numărul populației prezente este cu 100-150 mii mai mic", afirmă el.

Sub aspect demografic, situația este dramatică și pe malul stâng al Nistrului.

"În partea stângă a Nistrului statistica este realizată după alte criterii, dar și așa acolo situația nu este mai bună. În 2019 populația din stânga Nistrului, conform datelor existente a rămas neschimbată, deoarece toți care au avut de plecat au plecat deja".

Astăzi Moldova are populația pe care o avea în anul 1962, când nu erau trecute nici două decenii de la cel de-Al Doilea Război Mondial, care a curmata atâtea vieți locuitorilor ei.

"Populația Moldovei în întregime are în prezent 3.106 mii persoane exact ca acum 58 de ani în urmă când eram tot 3.106 mii de persoane (3 milioane 106 mii) la 1 ianuarie 1962", constată expertul .

Și încă câteva concluzii pertinente făcute de Veaceslav Ioniță:

Maxima istorică a populației a fost atinsă în anul 1992, când noi eram 4.403 mii de locuitori (4 milioane 403 mii).

În 2020 populația Moldovei s-a redus cu 29,5% sau 1,3 milioane de locuitori de la nivelul anului 1992.

Cel mai mult a fost afectată partea stângă a Nistrului, unde populația s-a redus cu 33,7% sau 237 de mii de locuitori.

Pe partea dreaptă a Nistrului populația s-a redus cu 28,7% sau 1.061 de mii de locuitori.

Doar în ultimii 5 ani de zile populația Moldovei s-a redus cu 240 mii locuitori, dintre care 204 mii pe partea dreaptă a Nistrului și 36 de mii pe partea stângă.

Ce arată statistica și ce fac deputații

În această situație dramatică în care este pusă în joc existența statului Republica Moldova, a noastră ca societate, ca comunitate, suntem în drept să ne așteptăm ca autoritățile, clasa politică, în general, să vină cu măsuri imediate și extraordinare ca să evităm finalul dramatic care se prefigurează. Dar iată că clasa noastră politică nu este câtuși de puțin afectată de situația demografică, ea este preocupată exclusiv de interesele ei egoiste.

Problemele grave ale societății lipsesc de pe agenda clasei politice

Deși suntem într-o criză economică severă, provocată de restricțiile impuse agenților economici pe timp de pandemie, într-o criză a sistemului de sănătate, care a ajuns la limită având la zi nici 2000 de internați cu COVID-19, deși avem o situația extrem de complicată în agricultură, provocată de seceta hidrologică din toamnă, iarnă și primăvară și de canicula în care am intrat, în joc fiind securitatea alimentară a statului, deși avem atâtea probleme grave, cronice, iată că Parlamentul nu se mai întrunește în ședință, din lipsă de cvorum, de câteva zile, din data de 2 iulie. Atunci deputații grupului parlamentar Pro Moldova au anunțat că boicotează ședința Legislativului și cei din PAS și PPDA au acționat în același mod. De ce? Ca să rezolve problemele demografice, economice, ale sistemului de sănătate, ale agricultorilor? Sigur că nu! Răspunsul este altul: ca să-i prindă pe picior greșit pe socialiști și pe președintele Igor Dodon în ajun de alegeri prezidențiale, ca să fie cât mai rău în țară ca Dodon, fiind candidatul cu cele mai mari șanse, să nu aibă șanse de izbândă la alegeri.

De ce nu vin deputați din opoziție la ședința Parlamentului? E atât de simplu: ca Guvernul Chicu să nu-și poată angaja răspunderea în fața Legislativului (în ședința în plen) pentru patru proiecte de lege ce operează modificări la legislația bugetară, indispensabile traversării acestei perioade de criză economică.

De ce pe politicieni nu-i interesează ceea ce cu adevărat contează

Este important de menționat că cei din opoziție nu au formulat critici și pretenții nemijlocit la amendamentele pe care vrea să le legifereze Guvernul, acestea având cu caracter eminamente economic și social, nu politic, adică fără a lăsa loc de dispute politice sau geopolitice, cum este la modă la noi. Deci, nu există divergențe de principiu, ci doar dorința de a aduce țara la condiția în care nu mai poarte fi guvernată, acțiune care ar putea avea drept consecință, aceasta fiind speranța intimă a opoziției, pierderea alegerilor prezidențiale de către Dodon și a celor parlamentare, mai devreme sau mai târziu, de către Partidul Socialiștilor.

Acum ca să fiu înțeles corect. Am prezentat această situație nu ca să arăt cât de buni, cât de umani sunt cei de la guvernare și cât de egoiști, cât ticăloși sunt cei din opoziție.

Dacă e să fiu sincer, eu consider că Guvernul Chicu trebuie să plece pentru că se face vinovat de restricțiile exagerate, nejustificate, negândite impuse, în primul rând, agenților economici din cauza pandemiei de coronavirus, restricții care aproape că au ucis bruma de activitate economică pe care o avea Republica Moldova (veți vedea câți agenți economici vor intra sau deja au intrat în faliment, câte afaceri, în special mici și mijlocii, vor fi sau au fost deja ruinate). Dar demiterea unui guvern trebuie să fie făcută onest, corect, în interesul întregii societăți, în interesul binelui comun, binelui alegătorilor, binelui poporului, nu cu prețul paralizării administrației centrale a țării, cu prețul transformării Republicii Moldova într-un stat care nu se mai poate guverna. Acest fapt nu aduce niciun bine poporului, ci dimpotrivă – mari și noi necazuri. Admit, el le poate umple buzunarele unora dintre cei care pun în practică acest scenariu funest pentru toți ceilalți.

Pentru astăzi, la ora 14:00, este preconizată ședința Parlamentului. Să vedem câtă grijă pentru popor vor manifesta și astăzi cei pe care acesta i-a făcut deputați.

Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu cea a redacției.

