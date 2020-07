Arma rusească: Aeromobilul blindat Strela dezvoltă o viteză de 155km/oră

Mobilitatea este cea mai vizibilă, însă nu singura calitate care va permite consolidarea capacității de apărare a Rusiei și aliaților ei, a supremației armelor rusești în conflictele militare contemporane.

Directorul general al întreprinderii “Voenno-promîșlenaia compania” (VPK), Alexandr Krasovițki, a relatat agenției RIA Novosti că noul vehicul ușor blindat “Strela” nu are analogii în lume. Tehnica dispune de o protecție balistică, capabilă să reziste focurilor din pistoalele automat AK-74, AKM și pușca cu lunetă Dragunov. Protecția anti-mină garantează supraviețuirea echipajului în urma detonării sub roți a unei mine sau a unui dispozitiv explozibil cu o putere de până la două kilograme de trotil.

Masa mașinei de 4,7 tone permite transportarea ei cu elicoptrul Mi-8 (Mi-17) a desantului aerian tactic. Spre exemplu, vehiculul blindat “Tigr” are o greutate de două ori mai mare și rezistă doar la o explozie de până la 600 de grame de trotil.

În partea exterioară “Strela” este protejată de un blindaj modern și de geometria corpului de dispozitive explozibile puternice, în interior sunt instalate scaunele care amortizează lovitura undei exploziei. Utilizarea noilor mașini blindate rusești în Siria a arătat siguranța acestui tip de construcție, detonarea cărora nu a provocat victime.

Vehiculul blindat „Strela” este destinat asigurării activității operative a unităților speciale, transportării oamenilor și a încărcăturilor cu un nivel înalt al protecției balistice.

În salon sunt până la opt locuri (cu șofer). Este prevăzută instalarea unui modul al sistemelor de arme și a echipamentului special. Mașina de luptă este confecționată exclusiv din materiale și componente rusești. Autoritatea companiei dezvoltătoare în lumea producției de tehnică militară garantează o calitate înaltă a celei mai rapide blindate din lume și un potențial de export semnificativ pe piața internațională.

„Strela” va fi pe placul militarilor pentru că mobilitatea înaltă reprezintă una din bazele rezistenței unităților. Dacă pe șosea mașina atinge o viteză de până la 155 de kilometri pe oră, atunci pe un teren accidentat 80 kilometri pe oră nu reprezintă o limită.

Componentele și agregatele din construcția mașinii vor permite în viitor utilizarea acestora în industria auto civilă. În acest caz în Rusia ar putea apărea cea mai puternică mașină de teren, un vis al geologilor, turiștilor și pescarilor.

Bolizi cu destinație specială

Importanța unei game largi a vehiculelor blindate pe câmpul de luptă este una evidentă. Mașinile de clase și capacități diferite permit trupelor să rezolve diferențiat sarcinile propuse, să controleze dibace situația, să lovească inamicului prin forța focului și manevre. Nu în zadar piața internațională de arme este plină de vehicule blindate Stryker (SUA), LAV (Canada), (Elveția), VBCI (Franța), Boxer (Germania – Olanda), Pandur (Austria), Pars (Turcia), în acest sector cifra de afaceri constituie militare de dolari și industria de apărare rusească își menține aici o poziție de lider de câteva decenii. Doar în perioada 2010-2017 au fost vândute 1206 de mașini rusești în valoare de 1,48 de miliarde de dolari. Cele mai noi vehicule blindate vor consolida și mai mult pozițiile industriei militare rusești.

Lista celor mai apropiați concureți ai „Strela” nu este atât de mare. În acest sens am putea face o comparație cu câteva cele mai rapide blindate ușoare cu o protecție asemănătoare.

Automobilul tactic Renault Sherpa II este destinat pentru misiuni pe terenuri accidentate. Are diverse versiuni de asamblare, dispune de module de luptă de clase diferite (mitraliere și aruncătoare de grenade). Blindata Sherpa II este dotată cu un motor turbodiesel de 4,7 litri și 215 cai putere, atingând o viteză de până la 120 kilometri pe oră.

Mașina blindată SandCat al companiei israeliene Plasan este un automobil ușor de patrulare, rezistent la mine, are scaune de amortizare, care asigură o protecție similară de detonarea minelor sub mașină. Șase porturi în corp care permit desantului să tragă din armele personale. SandCat are un motor de 6,7 litri cu opt cilindri, cu 330 de cai putere. Viteza maximă a mașinii blindate este de 120 kilometri pe oră. În spațiul CSI astfel de blindate există Azerbadjan, Kazahstan și Turkmenistan.

Automobilul blindat al armatei australiene Hawkei are un nivel înalt al protecției de amenințări balistice, o caroserie în formă de V și un sistem de absorbție a exploziei asigură o protecție de mine. Pe blindată este instalată o stație de arme teleghidată (mitraliere de 5,56 milimetri, 7,62 milimetri și 12,7 milimetri, aruncătoare de grende de 40 milimetri și rachete anti-tanc). Hawkei este are un motor diesel cu șase cilindri și dezvoltă o viteză de până la 130 kilometri pe oră.

Vehiculul blindat Flyer al companiei General Dynamic este dezvoltată în baza unul elemente împrumutate de la HWMVV pentru comandamentul operațiunilor special ale armatei SUA. Poate fi utiliza pentru misiunile de recunoaștere, de incursiuni sau evacuare. Flyer este dotat cu un sistem de arme care acționează la 360 de grade. Pe turela mașinei este instalată o mitralieră de 12,7 milimetri. Blindata are un motor de 1,9 litri și 150 cai putere, care îi permite să dezvolte o viteză de până la 135 de kilometric pe oră. Presupun că o astfel de viteză poate fi atinsă de Flyer doar într-o versiune mai ușoară (fără blindaj).

Mașina blindată ușoară Mbombe-4 a grupului sud-african Paramount Group este cel mai proaspăt model, prezentat în premieră la expoziția IDEX-2019 din Emiratele Arabe Unite. Are 10 locuri și o formulă a roților 4x4.

Face față misiunilor de patrulare și operațiuni militare.

Vehiculul cu un rulment sudat complet asigură automobilului o protecție balistică de gloanețel de calibru mare 14,5 milimetri, precum și de o explozie laterală. Blindata are un motor cu șase cilindri de 457 cai putere și dezvoltă o viteză de până la 140 de kilometric pe oră. Acesta este cel mai rapid concurrent al rusescului “Strela”, a cărui viteză maximă este de 155 de kilometri pe oră, reușind să devanseze pe toți în competiția noastră virtuală. Nu e deloc întâmplător.

VPK este cel mai mare dezvoltător și producător de tehnică blindată cu roți. Acesta asigură cu vehicule blindate forțele terestre rusești și armatele din peste 40 de țări ale lumii. Printre cele mai cunoscute proiecte ale companiei este familia mașinilor blindate “Tigr” și platforma a viitorului “Bumerang”. Toată producția este testată în condiții de luptă severe (inclusiv în Siria) și oferă garanții pe o perioadă convenită.

Industria militară rusească, de regulă, dicta moda în domeniul blindatelor pe șenile, însă o perioadă îndelungată s-a specializat exclusiv pe producția celor pe roți. Într-o astfel de “familie” serioasă și de succes nu se nasc perdanți, iată de ce vehiculul blindat „Strela” are un viitor promițător în cadrul armatei, pe câmpul de luptă și pe piața internațională de arme.

