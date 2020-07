Arma rusească: „Laleaua” termonucleară - cel mai puternic mortier din lume

În timpul unei verificări inopinat privind pregătirea de luptă a trupelor ruse, artileriștii din districtul militar de sud au distrus un potențial inamic pe poligonul Tarskoe din Osetia de Nord din mortiere de mare putere, țintele fiind desemnate de aeronave fără pilot.

Mortiere autopropulsate de 240 mm „Tulpan” (din rusă Lalea - n.red) reprezintă arme care se află la joncțiunea dintre cele convenționale și nucleare, cunoscute artileriștilor din întreaga lume, așa cum alpiniștii cunosc despre Muntele Everest, adică nu au analogi.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, artileriștii din cadrul celei de-a 58-a armate combinate în timpul exercițiilor în munții din creasta caucaziană, în data de 21 iulie au distrus poziții și arsenale subterane ale unui potențial inamic cu ajutorul mortierelor autopropulsate de mare putere de 240 mm „Tiulpan”.

Această armă înfricoșătoare nu este folosită prea des în cadrul manevrelor, dar eficacitatea utilizării în luptă nu lasă nicio șansă pentru un potențial inamic, fie în cheile înguste de munte, nici în buncărurile de beton subterane. Cu toate acestea, exercițiile desfășurate de trupele ruse nu au fost adresate niciunei țări anume.

"Mortierul Țar" al secolului XXI

După modernizare, ”Lalelele” s-au ales cu mijloace moderne de comandă și control, permițând pistolului autopropulsat să funcționeze într-un singur sistem automatizat de control și de recunoaștere a perimetrului de foc al eșalonului tactic al Forțelor Terestre. Mortierul modernizat a devenit o armă lunetistă cu rază lungă, capabilă să lovească chiar și cele mai protejate ținte. Arsenalul ”Lalelelor” conține mine termonucleare convenționale cu o capacitate de două kilotone și alte mine, puterea distructivă depinzând nu numai de calibrul de 240 mm. Precizia înaltă a utilizării este asigurată de reglajele în timp real ale focului - de la sateliți, drone, avioane de avertizare timpurie și grupuri de recunoaștere și sabotaj din spatele liniilor inamice. Sistemele moderne de ghidare și control al focului permit luarea în considerare atât a caracteristicilor balistice ale muniției, cât și a condițiilor meteorologice de tragere.

Singurul mortier de 240 mm „Tiulpan” este conceput pentru a distruge fortificațiile, clădirile fortificate, acumulările de forțe umane inamice, arme și echipamente militare pe o distanță de la 9,6 km până la 19,7 km. A fost primit în dotarea armatei acum mai bine de 40 de ani, iar până în ziua de azi rămâne campion la calibru și o serie de alte caracteristici. Arma este capabilă să distrugă ținte pe care alte tipuri de artilerie (mai puțin puternice) nu le pot nimici. Mina mortierului, în cădere liberă, străbate o structură din beton armat de 12 metri. Această capodoperă a gândirii de proiectare poate fi apreciată doar în acțiune. Atunci când o mină obișnuită de 240 mm lasă un crater în pământ cu un diametru de 10 metri și o adâncime mai mare de 5 metri, involuntar ne imaginăm care sunt consecințele folosirii unei muniții speciale.

Mortierul autopropulsat are o gamă largă de mine cu reacție de mare putere, cu muniție ajustabilă „Smelciak” cu indicarea țintelor din exterior (probabilitatea de a ținti un cerc cu un diametru de 2 metri este de 80-90%). O mină cu reacție activă (228 kg) 3F2 cu un motor de rachetă (cu o rază de acțiune de până la 20 km) și, pe baza acesteia, a fost dezvoltată o mină termonucleară 3B4 (o distanță de 18 kilometri), special pentru ”Tiulpan”. În plus, sunt interesante munițiile de neutroni ”Smola” și „Fata”, muniția „Sayda” (care are o capacitate de ardere a unei o suprafețe de 7850 de metri pătrați) și „Nerpa” (o mină de cluster cu elemente de fragmentare cu o mare capacitate explozivă).

Mortierul "Tiulpan" a fost testat pe câmpul de luptă. În Afganistan, din 1985, arma a fost folosită cu succes în Valea Charikar și în strâmtoarea Panjshir - nu a fost nevoie de mai mult de două focuri pentru a distruge ținta.

În prezent, forțele terestre rusești au în dotare 40 de mortiere "2 Tiulpan" 2S4, iar aproximativ 390 sunt depozitate, ceea ce reprezintă o rezervă decentă în cazul unui conflict militar de amplaore.

Ca parte a comenzii de stat din domeniul Apărării, întreprinderea ”Uraltransmaș” (structura NPK Uralvagonzavod) a finalizat în 2019 modernizarea tuturor mortierelor ”Tiulpan” de 240 mm. Artileria continuă să joace un rol vital în luptele moderne, iar reînnoirea tehnologică a făcut posibilă creșterea eficacității utilizării în luptă a celui mai puternic mortier din lume.

Caracteristici de proiectare

Potrivit Ministerului rus al Apărării, șasiul de bază al mortierului 2S4 „Tiulpan” este sistemul modernizat de rachete de apărare „Krug” cu o capacitate a motorului de 520 de CP. Viteza maximă pe autostradă este de 62 km/h. Capacitatea de deplasare este de 500 de kilometri. Muniție - 40 de împușcături, echipaj - 5 persoane.

Corpul mașinii este sudat, protejează împotriva gloanțelor care străpung armurile de calibrul 7,62 mm și schișe. În față este instalat un cuțit pentru buldozer pentru facilitarea poziționării. Compartimentul de control este amplasat în carcasa din partea stângă-față, compartimentul motorului este în dreapta. Părțile mijlocii și pupa sunt ocupate de compartimentul de luptă, aici sunt munițiile într-un stivuit mecanizat tip tambur pentru un timp de 20 de minute și mecanismul de alimentare. În partea de jos, este fixat butoiul unui mortierului cu o structură rigidă (fără dispozitive de recul). Vehiculul are o mitralieră PKT de 7,62 mm la bord.

Țeava de cinci metri, sub forma unui tub cu pereți netezi, este fixat în trunioane, datorită căruia „se leagănă” pentru a-l aduce în poziția de încărcare, iar aceasta este o proprietate foarte importantă pentru încărcarea minelor cu o greutate de 130 kg.

Simplitatea designului exterior ascunde o cale semnificativă de proiectare, testare și dezvoltare a tehnologiei.

Biroul special de proiectare a artileriei cu țavă lis din Kolomenskoe a început să activeze la mortierul de 240 mm încă în 1944. Ulterior, s-au făcut noi arme la Uzina de Inginerie pentru Transport din Ural și la Biroul Special de Proiectare a Uzinei de Inginerie din Perm. Primele exemplare au fost testate în teren în 1971, iar la scur timp, sistemul de artilerie 2S4 "Tiulipan" a fost primit în dotarea armatei.

În total, au reușit să producă mai mult de 580 de mortiere; în 1988, producția a fost oprită. Dar cred că a fost în zadar. Acest mortier arată destul de modern chiar și în secolul XXI și rămâne indispensabil pe câmpul de luptă.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova