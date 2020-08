Experiență unică: Cum e să stai 14 zile în izolare în Ucraina, apoi alte 14 în Moldova

Acum șase luni, în condițiile dictate de pandemie, conceptul de „autoizolare” a devenit unul cât se poate de comun în toată lumea. Dar ce înseamnă realmente să stai 14 zile sub supravegherea autorităților? Experiența pe care nu o voi uita curând am relatat-o mai jos.

În condițiile fenomenului „Coronavirus”, carantina a devenit un concept definitoriu pentru realitatea de astăzi. Despre necesitatea autoizolării auzim deja de jumătate de an, odată cu izbucnirea primelor focare de infecție în lume și apoi la noi în țară.

Am stat în izolare timp de aproximativ patru luni, pentru că, având în vedere specificul activității pe care o practic, a fost posibilă efectuarea muncii de la distanță. Atunci, în luna martie, am acceptat acest lucru ca fiind o necesitate stringentă și am făcut totul ca să mă protejez pe mine însămi și să nu-i pun în pericol pe alți oameni. A fost și este o chestiune de etică, pentru că pandemia este o problemă comună - atunci când faci anumite lucruri trebuie să înțelegi că îți asumi responsabilitatea nu doar pentru tine însuți, ci pentru mai mulți oameni. Un gest necugetat îi poate costa viața pe alții. Este firesc, vorbim despre o infecție...

Totuși, după mai multe luni, am început să-mi pun întrebări cu privire la eficiența controlului respectării regimului de autoizolare. Cele mai multe neclarități au apărut atunci când eu însămi am fost nevoită să stau în carantină. Trebuie înțeles faptul că, în acest caz, nu putea fi vorba nici măcar de „ieșire la magazin”.

S-a întâmplat atunci când am decis să-mi petrec concediul la baștină, în regiunea Cernăuți. Adică în altă țară. M-am informat din surse oficiale și am plecat cu certitudinea că nu voi sta izolată 14 zile, pentru că Ucraina oferă și o altă opțiune - poți face testul COVID ca să demonstrezi că nu ești o sursă de infecție.

„Perioada de autoizolare (observare) a persoanelor străine, sosite în Ucraina dintr-un stat sau care sunt cetățeni ai statului cu o răspândire semnificativă a COVID-19, este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19 prin metoda PCR, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei”, a precizat Ambasada Moldovei pe pagina sa de Facebook.

Doar că informațiile „oficiale” s-au dovedit a fi mituri și am aflat despre asta imediat ce am ajuns la punctul de trecere a frontierei. „Nu poți trece hotarul, decât dacă ai instalată în telefon aplicația „Acțiune Acasă”, iar testul negativ de COVID te poate ajuta doar în cazul în care trebuie să revii urgent în Moldova. Într-un astfel de caz, prezinți testul în timpul controlului de fontieră și asta poate servi drept „scuză” că ai încălcat regimul, te scutește de amenda care pornește de la 600 de euro.

„Dar nu vă recomand acest lucru. Teoretic, aveți voie, practic este totuși o încălcare”, m-a anunțat prietenos polițistul de frontieră. Nu am înțeles foarte clar ce vrea să spună, dar am decis să nu mă aventurez și am instalat, cuminte, aplicația în telefon.

Incertă situația a fost și în ceea ce privește asigurarea medicala. Misiunea diplomatică a Moldovei la Kiev a informat că aceasta este obligatorie și trebuie să fie emisă de „o companie înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina”. Am căutat mult, dar nu am găsit astfel de companii în Moldova, iar de la Ambasada de la Kiev nu am putut afla unde realmente se poate perfecta o astfel de asigurare. Din alte surse am aflat că este posibil să se facă în Ucraina și se poate prezenta doar copia la hotar. Asta, evident, dacă are cine ți-o perfecta în țara vecină. Eu am fost norocoasă. Nu știu ce au făcut alții...

Cum (nu) funcționează aplicația „Acțiune Acasă”

Ucraina a devenit una dintre primele țări din lume în care a fost dezvoltă și aprobată de stat o aplicație mobilă pentru monitorizarea autoizolării persoanelor care ar putea fi infectate cu COVID-19.

Aparent, pare un salt spectaculos în sfera tehnologiilor informaționale, doar că trebuie înțeles un lucru - autoritățile din țara vecină nu și-au prea bătut capul pentru a perfecționa acest mecanism și a-l face să funcționeze așa cum scrie cartea.

În timp ce Marea Britanie sau Franța, de exemplu, încercau să înfrunte problemele ce țin de confidențialitate și procedură, Ucraina anunța pe repede înainte că aplicația a devenit instrument de stat de control al regimului de izolare. Evident, cu multe carențe...

Aplicația trebuie activată imediat ce ajungi în locul în care intenționezi să petreci cele 14 zile și în acel moment se stabilește geolocația. De trei ori pe zi, la ore diferite, utilizatorilor le vin notificări în care sunt rugați să facă mai multe selfie - din față, din profil, iar „roboții” îți confirmă sau infirmă identitatea. Tot în acel moment se confirmă sau infirmă geolocația. Și pentru asta ai la dispoziție 15 minute. Dacă depășești acest interval de timp, se înregistrează încălcarea.

Doar că „roboții” de dincolo de ecran de multe ori nu te recunosc și îți spun că în selfie figurează o altă persoană. Este nevoie uneori de mult timp și de mai multe poze ca să fii identificat în cele din urmă. Și asta nu e tot. S-au întâmplat și cazuri în care roboții nu mi-au confirmat geolocația, deși picior de-al meu nu a pășit dincolo de curtea casei timp de două săptămâni.

În pofida faptului că am făcut poze și le-am expediat ca de obicei, „robotul” m-a anunțat că am încălcat regimul de carantină, nu mă aflu în locul de observație și risc o amendă amețitoare. Alteori, mi-a venit notificare că trebuie să fac poze, dar aplicația nu a funcționat. Și atunci am fost anunțată că am încălcat regimul de carantină și risc amendă de sute de euro. Furioasă, am sunat la poliție.

La celălalt capăt al firului, un om al legii m-a anunțat că nu are nicio treabă cu această aplicație, care este gestionată de Ministerul Transformărilor Digitale. Dar m-a liniștit... Mi-a spus că nu sunt eu prima și nici ultima, că astfel de reclamații primește zilnic de la mii de persoane și că, pur și simplu, aplicația funcționează prost. Mi-a spus că, după câteva încălcări înregistrate de aplicație, este anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei și abia atunci un polițist va veni acasă ca să verifice dacă mă aflu sau nu pe loc.

Neajunsurile nu se opresc aici. Notificările expediate sunt aproape „mute”. Semnalul este atât de slab, încât poți lesne să nu-l auzi. Serviciul de suport nu-ți mai răspunde la mesaje, atunci când ai neclarități. Notificările pot veni dimineața devreme, atunci când poți încă să dormi.

De altfel, în Google Play, aplicația are un rating extrem de prost - de puțin peste un punct, datorită numeroaselor plângeri din partea utilizatorilor.

Așa mi-am petrecut concediul în Ucraina - fără să las telefonul din mână, stresată că în orice clipă poate veni o notificare pe care nu o voi auzi.

Experiența mea legată de carantină nu s-a încheiat însă în Ucraina, pentru că în Moldova trebuia să repet procedura - încă 14 zile de izolare.

Autoizolarea în Republica Moldova

La revenire în țară am semnat o declarație pe proprie răspundere că voi respecta regimul de carantină pentru o perioadă de două săptămâni. Teoretic, polițistul de sector ar urma să verifice dacă mă aflu sau nu la adresa indicată în fișa epidemiologică. Sunt în a 4-a zi de carantină, dar nu m-a vizitat încă nimeni.

Am apelat eu însămi medicul de familie, care m-a informat că sunt obligată să efectuez zilnic termometria și să-i expediez mesaj în care să indic dacă am sau nu simptome ale COVID-19. Deocamdată atât... Eu respect, nu știu ce au făcut alții... Dar, dacă nimeni nu verifică de stau sau nu acasă, la ce bun ne mai folosește această restricție? Mai ales că atât în Moldova, cât și în Ucraina, situația epidemiologică este aproape analogică.

Toată această experiență mi-a lăsat un gust amar pentru că realmente mi-am dat seama cât de mult ni s-a schimbat viața odată cu pandemia. Nu te mai simți un om liber, care poate oricând pleca în orice colț al lumii. S-au consolidat hotarele și ne-am distanțat unii de alții. Asta este o certitudine. Nu la fel de certă este, în opinia mea, afirmația că regimul de carantină (cel puțin în raport cu Ucraina) ne ajută să îmiedicăm răspândirea COVID-19...

