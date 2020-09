Centura Capitalei: Necesitate sau ambiții electorale

Nu am să greșesc dacă am să afirm că, deja la câțiva ani după declararea Independenței Republicii Moldova, politicienii moldoveni de nivel municipal și național, dar și experții vorbeau despre un proiect fără de care nu se poate în Capitală: șoseaua de centură.

Mulți au vorbit, dacă nu aproape toți, dar nimeni nu a făcut nimic.

Iată că am ajuns în 2020, a rămas mai puțin de un an până la împlinirea a trei decenii de la proclamarea Independenței, și acest proiect nici măcar nu a fost pus pe hârtie, să aibă și el un plan după care să fie realizat. Dar dacă până acum construcția șoselei de centură a Capitalei a putut fi amânată, de acum încolo lucrul acesta este imposibil. Astăzi traficul în municipiul Chișinău este, pur și simplu, sufocant. În fiecare zi, în orele de vârf, care iată sunt tot mai multe, ca să ajung cu autoturismul din sectorul Ciocana în sectorul Buiucani, o distanță de vreo 10 km, pierzi mai bine de 50 de minute. În perioada interbelică, un birjar cu trăsura parcurgea mai repede această distanță pentru că atunci nu erau nenorocitele acestea de ambuteiaje, care ne mănâncă banii, nervii, sănătatea, timpul și viața, în definitiv.

Nici nu merită să vă povestesc, toți cunosc acest lucru.

Iată că acum, când nu se mai poate, municipalitatea și, în primul rând, primarul socialist Ion Ceban au anunțat că vor să se apuce de construcția șoselei de centură.

Este adevărat că primarul socialist Ion Ceban a anunțat acest proiect mai hotărât acum, când a mai rămas o lună până la alegerile prezidențiale, în car favoritul numărul unu este fostul lider socialist Igor Dodon.

Doar că, de dragul adevărului trebuie s-o spunem, construcția șoselei de centură a orașului Chișinău nu este un proiect care să aibă o miză electorală, cel puțin, pentru socialiști în următoarele alegeri prezidențiale și parlamentare dacă acestea vor avea loc înainte de termen, ceea ce este foarte posibil. De ce? Pentru că până la punerea acestui proiect în aplicare va trece încă foarte mult timp, acesta fiind unul complex care nu poate fi realizat într-un an sau doi. Mai ales că, așa cum spuneam mai sus, această șosea de ocolire nu are deocamdată nici măcar o schiță aprobată.

De pe site-ul Primăriei aflăm că construcția șoselei de centură a Capitalei urmează să fie prevăzută de două documente: Planului de Amenajare a Municipiului Chișinău și Planului Urbanistic General al Municipiului Chișinău.

Recent, membrii Asociației „Master’s Plan” din Moscova au prezentat un plan de lucru în baza căruia urmează să fie elaborate cele două documente. În prima etapă, urmează să fie elaborat „Planul de amenajare a teritoriului (PAT) municipiului Chișinău", care ar urma să fie aprobat până în data de 20 octombrie 2020 și, în a doua etapă - „Strategia pentru dezvoltare socio-economică durabilă”, termenul fiind 20 ianuarie 2021.

În cele două documente se vor propune soluții pentru mai multe probleme ale orașului (construcția unor linii de tramvai, extinderea orașului peste hotarele lui de astăzi, mutarea Gării Auto Nord în afara orașului, construcția unei piețe moderne la periferia orașului), inclusiv construcția șoselei de centură a municipiului Chișinău.

Reporterii noștri au profitat de faptul că primarul Ion Ceban a participat recent la o emisiune în studioul Sputnik Moldova și i-au cerut mai multe detalii despre acest proiect. Ceban a spus că această chestiune este una de anvergură, de nivel național, nu doar municipal, de aceea este pe agenda discuțiilor cu autoritățile centrale.

"În permanență discutăm această chestiune cu președintele Igor Dodon, cu Guvernul, dat fiind că acest proiecte depășește competențele noastre. Știu că la inițiativa lui Igor Dodon au fost făcute mai multe interpelări la multe instituții financiare, se poartă negocieri și eu sunt încrezător că aceste negocieri se vor încununa de succes și, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, se va începe construcția șoselei de centură", a spus Ion Ceban.

El a dat și câteva detalii tehnice. Șoseaua de centură va avea trei segmente, care, deja au fost proiectate.

Municipalitatea ar putea să-și asume construcția segmentului de centură din sectorul numărul 5, care face conexiunea dintre Colonița și Sângera, prin infrastructura orașului pe străzile: Industrială, Transnistriei, Gura Bâcului. Doar acest segment numărul 5 va costa în jur de 150 de milioane de lei și va avea 4 piste pe sens. Din câte am înțeles, deocamdată nu este identificată o sursă de finanțare. Ion Ceban și unii deputați socialiști spuneau anterior că lucrările ar putea fi finanțare din creditul rusesc, dar iată că contractarea lui nu a mai fost posibilă în urma unei decizii a Curții Constituționale.

Dacă Ion Ceban va reuși în mandatul său să demareze acest proiect, eu cred că aceasta va fi o realizare importantă, de anvergură, fără egal până acum, adică niciun primar de Chișinău de până acum nu a demarat proiecte de o importanță atât de mare, strategică, eu aș spune.

Când va fi construită șoseaua de centură a Chișinăului (dacă va fi construită) și când vom merge cu mașina pe ea pentru a ne deplasa în alt capăt al orașului, ne va fi greu să credem că am putut trăi în acest oraș fără a avea această arteră atât de importantă. E tot așa cum astăzi oamenilor din unele sate le vine greu să creadă că au trăit într-un trecut atât de recent fără apeduct, fără canalizare sau fără sistemul de alimentare cu gaze naturale.

Dacă însă primarul Ion Ceban, Primăria și Consiliul municipal Chișinău (și aici deja nu mai vorbim despre fracțiuni, partide) nu vor reuși să demareze acest proiect sau altele de mare anvergură care au fost anunțate, cum ar fi liniile de tramvai, scoaterea Autogării Nord din oraș, mai înainte fusese anunțată și scoaterea Pieței Centrale din oraș, scoaterea Autogării Centrale din oraș, înființarea unor noi cartiere cu infrastructură în care să se extindă orașul și altele, atunci performanțele actualei administrații municipale nu se vor deosebi prea tare de ale celor anterioare. Până la urmă și acelea au mai cârpit și dres pe ici colea.

