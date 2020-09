Serviciile speciale ale SUA: auziți o nouă gafă a lui Biden - să știți, Putin este de vină

Am studiat deja expresia highly likely (”cu un grad sporit de probabilitate” în cazul Skripal), almost certainly („aproape sigur” în cazul acuzațiilor de furt de vaccin). Acum trebuie să ne obișnuim cu următorul cuvânt - probably („probabil”), notează editorialistul RIA Novosti Vladimir Kornilov.

De data aceasta, datorită publicației The Washington Post, am aflat că Vladimir Putin „probabil” conduce personal o operațiune secretă pentru discreditarea candidatului la președinția SUA, Joe Biden. Mai mult, acest lucru se face cu referire la un anumit raport CIA super-secret - atât de secret, încât jurnaliștii WP au putut să se familiarizeze cu conținutul său scurt în relatarea mai multor persoane.

Temeiul unei astfel de concluzii paradoxale este impresionant: se dovedește că a fost făcută de unii analiști pe baza „surselor de informații deschise, declasificate și clasificate”.

Primul rând al acestui raport cică ar menționa: ”Credem că președintele Vladimir Putin și majoritatea oficialilor ruși de rang înalt sunt conștienți și, probabil (acel probabil despre care menționam - n.a), conduc operațiuni de influență rusesască care vizează discreditarea fostului vicepreședinte american, susținând președintele SUA și stârnind discordia în societate înainte de alegerile din noiembrie din SUA”.

Deci iată cine îl discreditează pe fostul vicepreședinte! Acum devine clar cine îi scrie lui Biden discursurile sale cu gafe amuzante care ne fac să medităm despre starea sa de sănătate. Cu siguranță, Putin a fost cel care i-a băgat zilele trecute un text despre faptul că până la sfârșitul discursului său vor muri de coronavirus 200 de milioane de oameni. Pentru că nimeni nu l-ar putea discredita mai bine pe Biden.

Multe surse mass-media americane au atras atenția asupra unui raport similar din partea Departamentului american pentru Securitate Internă, care a ieșit ca și cum ar fi „pentru uz intern” (inundând imediat toate site-urile de știri) cu titlul „Rusia, probabil (de data aceasta likely, fără highly”. n.a), discreditează sănătatea candidaților americani pentru a influența alegerile din 2020". Atrageți atenția asupra pluralului cuvântului „candidați”. Acum să comparăm cu titlurile majorității covârșitoare ale mass-media americane despre această „senzație” - dacă le credeți, atunci vorbim despre „atacul rus împotriva sănătății mintale a lui Biden”.

Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că buletinul în sine menționează și atacurile actorilor iranieni și chinezi asupra stării mentale a lui Donald Trump. Dar acest lucru, după cum știți, nu deranjează deloc mass-media democratică din America. A-l numi schizofrenic pe actualul președinte american nu este deloc o interferență. Însă despre Biden nu se poate vorbi în așa fel.

Mai mult, se pare că insidiosul plan ruso-chinezo-iranian este pus deja în funcțiune. Potrivit unui sondaj recent din statele cheie ale campaniei din 2020, 51% dintre alegătorii de acolo consideră că Trump este „neadecvat mental” pentru președinție și 52% spun același lucru despre Biden. Adică, trebuie să presupunem că un număr imens de alegători americani care pun la îndoială starea mentală a ambilor candidați la președinția SUA este rezultatul „dezinformării rusești”. Și Trump și Biden înșiși, cu comportamentul lor excentric și, ca să spunem ușor, afirmații ambigue, nu au nimic de-a face cu asta? Ca de obicei, rușii sunt de vină pentru tot. Probably.

Iată că și în cazul raportului teribil de secret al CIA de la WP este o poveste similară. După ce a fost menționat Putin chiar în primele rânduri, care ar fi condus personal campania de discreditare a candidatului la președinția SUA, ulterior se vorbește în exclusivitate despre acțiunile parlamentarului ucrainean Andrii Derkaci, cunoscut pentru faptul că publică cu regularitate fragmente audio ale conversațiilor dintre Petro Poroșenko și Joe Biden. Mai mult, el nu spune nimic despre „legăturile sale cu Putin”.

Atunci când mass-media americană vorbește despre „casetele Derkaci”, acestea au doar două argumente, dacă se poate numi așa: a) în zorii anilor nouăzeci, a absolvit Școala Superioară a KGB din Moscova, ceea ce înseamnă, desigur, că este „agentul Kremlinului”. ; b) înregistrările transmise de acesta sunt „editate”. Și toate, pe această bază, mass-media democratice refuză chiar să discute conținutul acestor „casete”, astupându-și urechile atunci când aud despre ele. A ajuns chiar la punctul în care Twitter a blocat instantaneu contul utilizatorului al cărui tweet despre „casetele Derkaci” a fost citat de Trump. Și niciun fel de cenzură. S-a spus: „agentul Kremlinului” răspândește „dezinformarea” la cererea aceluiași Kremlin. În consecință, verificarea datelor este interzisă.

Îmi amintesc în această privință conferința de presă a șefului SBU Valentin Nalivaicenko în iulie 2014, imediat după căderea Boeing-ului malaezian la Donbass. A doua zi, „casetele” oferite de el au fost citate pe primele pagini ale tuturor ziarelor importante din lume. Rețineți că nimeni nu și-a amintit atunci că Nalivaicenko a studiat la Institutul de Informații KGB din Moscova, deoarece nimeni din Occident nu a fost îngrijorat de faptul că înregistrările audio nu au fost doar editate, ci și falsificate. Doar că acele falsuri cu versiunea că MH17 a fost doborâtă de niște „cazaci din Cernuhino”, la acea vreme, erau destul de mulțumiți de jurnaliștii occidentali. Dar „casetele lui Derkaci” nu li se potrivesc în niciun fel - nu se încadrează în obiectivele campaniei electorale. Prin urmare, orice informație despre acestea trebuie cenzurată fără milă.

Și la urma urmei, nimeni nu pune în mod deosebit la îndoială autenticitatea vocilor lui Poroshenko și Biden pe aceste înregistrări. Dar este un păcat de moarte să le discutăm sau să le cităm. Mass-media americană a reacționat aproximativ în același mod la raportul a două comisii din Senat cu titlul elocvent „Hunter Biden, Burisma și corupția”, publicat acum câteva zile. Raportul este voluminos și conține confesiunile uimitoare ale oficialilor americani conform cărora conducerea superioară a Statelor Unite, inclusiv vicepreședintele Joe Biden și secretarul de stat John Kerry, a fost avertizată în mod repetat cu privire la schemele de corupție ale companiei de gaze ucrainene Burisma și cu privire la problemele pentru Statele Unite care vor fi asociate cu activitatea în această firmă a lui Hunter Biden, fiul vicepreședintelui.

Este chiar imposibil să ne imaginăm cum ziarele l-ar răstigni pe Trump dacă ar fi scos la iveală actele de corupție ale copiilor săi și ar fi închis ochii, de fapt, încurajându-i să facă acest lucru. Dar raportul Senatului a fost ignorat în unanimitate de către mass-media sau pur și simplu numit „o campanie rusească de dezinformare”. Pe baza acestui fapt, se poate presupune că senatorii SUA sunt „agenți ai Kremlinului”. Dar raportul conține fapte și mărturii care nu pot fi contestate chiar ale oficialilor care au raportat personal despre corupția din cadrul ”Burisma” și activitatea lui Biden Jr. acolo.

Drept răspuns, democrații și-au pregătit rapid contra-raportul, în care au încercat să spargă sau mai degrabă să dilueze argumentele adversarilor lor. Și, desigur, principala concluzie a democraților este că ancheta Senatului reproduce „atacul rusesc asupra alegerilor din 2020”. Adică suntem din nou de vină.

Se pare că Rusia a fost cea care l-a numit pe Biden Jr. într-o companie coruptă din Ucraina, iar apoi i-a dictat lui Biden Sr. cum să-l demită pe procurorul general ucrainean Viktor Șokin, care a îndrăznit să investigheze acuzațiile de corupție ale Burisma. Deci, ar trebui să ne așteptăm la noi sancțiuni pentru acțiunile „agenților Kremlinului” americani în Senat și în Casa Albă. La urma urmei, vina Rusiei a fost dovedită din nou, deși nu fără de ajutorul unui alt probably.

Opinia autorului poate să nu coincidă cu cea a redacției.

