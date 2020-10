Dodon și cazul polițistului răpit în Transnistria – Care este miza

Miercuri, la doar câteva ore după ce Procuratura Generală și SIS au făcut public cazul, acuzațiile împotriva lui Dodon au curs gârlă: că el este prieten cu Krasnoselski, respectiv este responsabil de felul în care acționează structurile de forță de la Tiraspol, că mizează pe voturile alegătorilor din regiunea transnistreană, respectiv, acum le permite autorităților autoproclamate de acolo să-și facă de cap și nu ia atitudine în acest caz, că nu-i pasă de soarta cetățenilor moldoveni așa cum nu i-a păsat de cei șapte profesori turci expulzați din Moldova și dați pe mâna lui Erdogan și tot așa. În mod sigur, vor urma și alte acuzații la adresa șefului statului.

Această reacție virulentă a opoziției indică un lucru mai mult decât evident: cazul polițistului răpit în stânga Nistrului îl dezavantajează electoral pe Igor Dodon și doar pe el, îl face vulnerabil, dacă vreți. Chiar dacă președintele va veni cu explicații, cu replici la acuzațiile de mai sus, oricum el este pus într-o lumină proastă: cine se scuză se acuză, cum spun francezii.

Acum rămâne să vedem dacă răpirea polițistului de la domiciliul său din Camenca este o întâmplare care nu are nicio legătură cu campania electorală pentru fotoliul prezidențial sau este o provocare care țintește anume acest scrutin prezidențial și rezultatele lui. Eu înclin să cred că este o provocare care are drept țină fixă periclitarea șanselor electorale ale președintelui Dodon. Cred că nu am să-i provoc nimănui mirarea dacă am să afirm că în Republica Moldova cazul polițistului răpit poate deveni motivul unor proteste și destabilizări în masă, care să se desfășoare înainte sau după alegeri, eventual pentru a contesta victoria lui Dodon în acest scrutin. Cam așa cum s-a întâmplat în 7 aprilie 2009 sau se întâmplă astăzi în alte țări din spațiul post-sovietic: Kîrgîzstan sau Belarus.

Dacă acest scenariu urmează să fie aplicat și la noi, atunci lui Dodon îi este rezervat rolul de victimă (doar electorală, sper), iar Maia Sandu va fi beneficiara acestei situații.

Cui prodest?

Acum cine sunt comanditarii acestui scenariu? Eu cred că aceștia ar putea fi doar patronii politici din exterior ai doamnei Maia Sandu. Știu că unii vor afirma că, odată ce răpirea polițistului moldovean a avut loc în stânga Nistrului, în acest scenariu sunt implicate alte forțe și anume partenerii din est ai domului Igor Dodon. "Mâna Moscovei!", cum se spune de obicei. Dar vedeți că asta ar însemna că Moscova pune la cale o acțiune care să asigure înfrângerea în alegeri a lui Igor Dodon și victoria Maiei Sandu. Nu leagă, nu-i logic.

Toate cele afirmate de mine mai sus sunt deocamdată doar niște ipoteze. Mie mi-ar plăcea ca până la urmă să se dovedească că răpirea angajatului Inspectoratului de Poliție Florești Andrei Amarfi de forțele separatiste de la Tiraspol a fost doar o întâmplare, un incident care a coincis cu campania electorală prezidențială din Republica Moldova. Și că în curând Andrei Amarfi va fi găsit și eliberat, iar ancheta va stabili ce și cum s-a întâmplat. Și, bineînțeles, vinovați vor fi trași la răspundere. Să sperăm că așa și se va întâmpla.

Opinia autorului ar putea să nu corespundă cu cea a redacției.

