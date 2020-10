De ce nu vor reuși să-i acuze pe ruși de eșecul lui Biden

Alegerile americane au ajuns pe ultima sută de metri: astăzi Donald Trump și Joe Biden vor participa pentru ultima oară la dezbateri televizate. Întrevederea, în principiu, ar putea fi cea din urmă din viața lor – tensiunile din SUA sunt atât de mari încât ar fi greu să ne mai imaginăm cele două persoane alături. Dacă s-ar întâmpla o minune și Biden ar învinge în alegeri, Trump ar putea să nu recunoască rezultatele alegerilor sau, cel puțin, să nu se prezinte la ceremonia de inaugurare, încălcând toate tradițiile. Biden la sigur nu va veni la inaugurarea lui Trump, iată de ce joi ar putea fi ultimul prilej de a-și spune unul altuia ce își doresc. Vor profita deplin de această ocazie.

Trump va spune că Biden este șeful unui grup criminal și va cere condamnarea lui Joe (împreună cu fiul său Haunter). Joe nu va fi trimis în închisoare, însă atunci când va pierde alegerile, presa va spune că acesta a fost “zdrobit” de “surpriza din octombrie”, informațiile compromițătoare publicate recent extrase de pe un hard disc al computerului lui Hunter, care scot la iveală minciuna și faptele de corupție ale fostului vicepreședinte. Însă Biden oricum ar fi pierdut, cu sau fără aceste materiale – pur și simplu pentru că Trump este condamnat la victorie. Cum e posibil acest lucru, dacă toate sondajele arată foarte clară că Biden se bucură de un avans imens? Doar nu pot fi falsificate?

Pot fi. Pentru că mizele sunt foarte mari și nu există minciuni la care n-ar putea recurge cei care joacă împotriva lui Trump. “Candidez nu doar împotriva lui Biden, candidez împotriva presei de stânga, marilor giganți IT (Facebook, Twitter, Google) și a “mlaștinii de la Washington””, a spus Trump recent. Da, și cea mai bună confirmare a acestui fapt a devenit reacția monstrului cu trei capete la apariția informațiilor compromițătoare împotriva familiei Biden. Articolul din New York Post a fost blocat – Google nu l-a observat în motorul său de căutare, iar Facebook și Twitter nu permiteau distribuirea linkului. Desigur, presa a încercat să ignore articolul scandalos, iar majoritatea politicienilor s-au prefăcut că nu s-a întâmplat nimic. Adică, toate cele trei forțe au acționat sincronizat, confirmând afirmațiile lui Trump. Totodată, au apărut și acuzații în adresa Rusiei, potrivit cărora Moscova se implică din nou în alegerile americane, furnizând informații compromițătoare împotriva lui Biden.