“Rusia lui Putin”, un clișeu de exonerare a clasei politice moldovenești

Dar fac această precizare (cu privire la excepții) nu pentru că ar exista prea multe excepții și nu pentru a mă pune la adăpost de eventualele replici cinice și stupide - singurul lucru la care sunt meseriași politicienii moldoveni, ci pentru a nu le tulbura liniștea sufletească celor care se consideră ditamai politicieni, bărbați ai neamului, în felul acesta acordându-i fiecărui iluzia să creadă că anume el constituie excepția.

De ce duminică mi-am întărit această convingere? Pentru că duminică a avut loc mitingul organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate. Acolo un vorbitor a făcut o declarație de la tribuna improvizată în Piața Marii Adunări Naționale care spune totul despre politicienii moldoveni. Nu am să-i dau numele respectivului lider de partid, apropo care nu este de la PAS, ci de la o formațiuni politică minusculă, dar care nu a fost contrazis de niciunul dintre cei prezenți, deci, toți au subscris afirmațiilor sale.

Respectivul a declarat următoarele: “Cauza tuturor relelor în țara asta nu este Dodon și nici Șor, și nici Plahotniuc. Cauza relelor este Rusia lui Putin”.

Auzi: Rusia lui Putin, nici măcar Putin al Rusiei. Mă tem că nici vorbitorul, nici audiența nu înțeleg care este diferența.

Respectivul a afirmat, nici mai mult, nici mai puțin, că de toate relele care se întâmplă în Republica Moldova nu este responsabilă clasa politică moldovenească în totalitate ei. Pentru că, urmând logica lui, dacă de acest delict nu se face vinovat Dodon, și nici măcar Șor și Plahotniuc!, atunci cu atât mai neprihăniți sunt liderii de pe eșichierul de dreapta, mulți dintre ei participanți la respectiva întrunire: Maia Sandu, Renato Usatâi, Andrei Năstase și alții mai mărunți.

Apropo, Plahotniuc și Usatîi sunt urmăriți penal în Federația Rusă pentru ceea ce au făcut, la noi însă ei au fost, iar unii mai sunt politicieni onorabili. Dar nu mai contează ce au făcut sau poate ce mai fac ei și alții ca dânșii, important că am găsit vinovatul: Rusia lui Putin!

Deci, politicienii moldoveni, dar toți - de la dreapta la stânga, care au adus la sapă de lemn Republica Moldova, de a ajuns să poarte titlul de ocară de cea mai săracă țară din Europa, sunt imaculați. Singurul vinovat este “Rusia lui Putin”.

Eu nu sunt avocatul Federației Ruse, nu m-a delegat nimeni cu un astfel de mandat, respectiv nu am să mă apuc acum să dezvinovățesc, să albesc imaginea autorităților acestei țări în relațiile cu Republica Moldova. Voi spune doar atât: ca orice mare putere, Rusia își urmărește interesele sale inclusiv în țara noastră. Și aceste interese nu coincid întotdeauna și nici nu coincid sută la sută cu cele ale Republicii Moldova, mai ales când Moldova pledează interesele occidentalilor în fața Rusiei, nu pe ale ei proprii. Asta e și firesc. Ar fi nefiresc să fie invers.

Dar să afirmi că Rusia este vinovată de toată mizeria în care se bălăcește Republica Moldova, în condițiile în care țara noastră se află, deja de câteva decenii, sub controlul total al occidentalilor, constituie ori culmea ipocriziei, ori culmea neghiobiei.

Și voi aduce doar două argumente.

Ați văzut care a fost tonul adoptat în reacția Ambasadei SUA la decizia Parlamentului de a nu le mai vinde americanilor terenul pe care a fost amplasat fostul Stadion Republican?

Iată doar câteva citate din respectiva declarație care arată cât de supărat poate fi stăpânul când sluga refuză să-i dea ce-i cere.

“Statele Unite regretă și critică adoptarea de astăzi (3 decembrie – n.n.) a legislației de abrogare a Legii nr. 151 din 2018, ce autoriza vânzarea terenului fostului Stadion Republican către Statele Unite pentru construirea unui nou Complex al Ambasadei”.

“Această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu, încalcă dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre SUA și Republica Moldova”.

“Îndemnăm autoritățile Republicii Moldova să regândească acest pas și să-și onoreze obligațiunile asumate în urma negocierilor”.

Această declarație, care sună mai curând ca o amenințare (adevărat mai mult la adresa PSRM și a lui Igor Dodon, decât a Republicii Moldova, unde se așteaptă schimbarea puterii), este demonstrația expresivă a faptul că Moldova se află sub protectorat american, dacă autoritățile ei nu au nici măcar dreptul de a decide dacă vând sau nu un teren. Despre ce fel de suveranitate mai poate fi vorba?

Sau, culmea, recent am aflat că un colonel american deține o funcție importante în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova. A confirmat-o chiar ministrul Apărării, Victor Gaiciuc. Vă imaginați un colonel rus cu funcție în cadrul Ministerului Apărării?

Sau altă chestiune mult mai recentă. Ieri, șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a ținut un discurs în cadrul unui forum dedicat integrării europene a țării. Acolo el a dat o apreciere noii alianțe majoritare din Parlament (care nici măcar nu a fost constituită formal) PSRM – Pentru Moldova.

Peter Michalko a spus că are trei dezamăgiri privind situația e astăzi din Moldova, una dintre care este “modul rapid în care se fac alianțe netransparente bazate pe interese ascunse. E posibil să fi fost și o doză de subapreciere a forțelor de reacțiune care au găsit foarte repede căi de dialog și s-au întors la obiceiurile vechi: e la trafic de țigară la subminarea instituțiilor statului de drept și acelor democratice”, a spus el.

Este adevărat că raționamentele constituirii respectivei alianțe sunt stranii, dacă nu dubioase, dar ce drept are el în calitate de ambasador să dea aprecieri cu privire la alianțele formate în Legislativul moldovean, care, cel puțin sub aspect formal-juridic, dacă nu și sub aspect moral, sunt ok? Asta oare nu constituie o intervenție brutală în treburile interne ale Republicii Moldova?

Apropo: în respectivul discurs Peter Michalko a enumerat un șir de probleme grave cu care se confruntă țara noastră. Aș putea să subscriu și eu la aprecierile făcute de excelența sa, aproape toate fiind mai mult decât pertinente. Doar că un lucrul îi scapă domnului ambasador. Noi am ajuns în această situație jalnică fiind ghidați chiar de Uniunea Europeană, ale cărei tratate, acorduri, directive, standarde, recomandări le implementăm vârtos de cel puțin vreo două decenii. Nu uitați că fără aprobarea europenilor și a americanilor la Chișinău nu se mișcă un pai. Și iată unde am ajuns.

Nu vreau să spun că vina pentru mizeria în care ne aflăm noi o poartă Occidentul, birocrația și oligarhia globalistă occidentală, așa cum respectivul vorbitor de la mitingul de duminică vorbea de Rusia. Ca și Rusia, Occidentul își urmărește interesele în zonă, inclusiv în Republica Moldova.

Vina pentru situația în care se află țara o poartă elitele noastre politice: egoiste, cinice, hrăpărețe, amorale și care arată cu degetul într-o parte sau alta pentru a se disculpa. Păcat că lunea, societatea nu înțelege asta. Dar dacă va persista în această neînțelegere prea mult timp, mă tem că riscăm ca întreaga societate, noi toți să ajungem la degradarea morală în care se află elitele politice.

Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu cea a redacției.

