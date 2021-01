Răspunsul Rusiei la politica agresivă – ce se știe despre noul submarin

Submarinul «Ulianovsk» (proiectul 09853) a apărut la fabrica Sevmaș în 2017 și are aceleași dimensiuni de bază ca și submarinul «Habarovsk» (proiectul 09851), dar în construcția lui au fost utilizate sisteme și mecanisme mai moderne. Potrivit revistei Military Watch, aceste nave sunt succesorii constructivi de dimensiuni mai mici ai crucișătoarelor submarine cu rachete strategice «Borei». Diferența fundamentală a submarinului «Ulianovsk» față de submarinele «Habarovsk» și «Belgorod» (un transportator experimentat al proiectului 949A) constă în faptul că cel mai nou submarin va intra în serviciul Marinei împreună cu torpilele termonucleare unice «Poseidon» la bord. În viitorul apropiat, Rusia intenționează să aibă doi transportatori «Poseidon» în componența de luptă a flotelor de Nord și din Pacific.

Sistemul oceanic multifuncțional «Poseidon» este un răspuns asimetric al Federației Ruse la extinderea NATO și la concentrarea periculoasă a potențialului de atac al Pentagonului în Europa de Est, la formarea unui sistem global de apărare antirachetă al SUA, care poate fi utilizat pentru distrugerea preventivă a potențialului rus de apărare.

«Poseidon» este unul dintre cele mai secrete proiecte ale Marinei Ruse și, totuși, caracteristicile aproximative publicate anterior (estimări ale specialiștilor) schițează o imagine destul de completă a capacităților unui sistem unic de conținere nucleară.

Submarinul serial «Ulianovsk» este o continuare și dezvoltare a conceptului submarinului «Habarovsk». Poate avea o structură dublă a corpului, lungimea este de aproximativ 113 metri, deplasamentul total este de aproximativ 10 mii de tone, adâncimea de funcționare este de până la 500 de metri, iar viteza subacvatică este mai mare de 30 de noduri. Autonomia – 120 de zile. Raza de acțiune nelimitată este asigurată de o nouă unitate auxiliară de alimentare nucleară. Echipajul – în jur de 100 de persoane. Probabil șase torpile termonucleare «Poseidon» vor fi plasate în prora submarinului «Ulianovsk». În plus, submarinul poate primi rachetele de croazieră «Kalibr-PL», rachetele hipersonice «Zircon» și complexul de autoapărare «Paket-PL» (pentru respingerea atacurilor torpilelor inamice).

Sistemul multifuncțional oceanic este conceput pentru a distruge grupurile de atac ale portavioanelor, bazele militare mari și obiectele strategice ale economiei inamice în regiunea de coastă. Și, de asemenea, pentru a provoca daune inacceptabile vastului teritoriu al țării agresoare.

«Matrioșka» de la Putin

Transportatoarele submarine nucleare ale «torpilelor Judecății de Apoi» ale proiectelor 09851 și 09853 sunt secrete și puternice, capabile să execute misiuni de luptă la adâncimi mari până la patru luni (fără a ieși la suprafață). Pot opera în orice punct al Oceanului Planetar. La rândul lor, dronele «Poseidon» sunt și mai puțin vulnerabile și mai autonome, neîntrecute într-o situație de luptă. Sistemul oceanic multifuncțional, în ansamblu, este compus dintr-un submarin atomic și din torpile transcontinentale termonucleare la bord, care seamănă puțin cu o «matrioșkă» rusă, pe care, în cazul nostru, este mai bine să nu o deranjăm. Fără un motiv întemeiat, sistemul «Poseidon» nu va începe niciodată să funcționeze.

Drona cu motor nuclear «Poseidon» are o lungime de aproximativ 20 de metri, un diamentru de 1,8 metri și o masă de 100 de tone. Raza de acțiune este practic nelimitată, adâncimea de funcționare este de 1000 de metri, viteza este de 100 de noduri (185 km/h) – parametri practic inaccesibili pentru toate torpilele moderne ale unui potențial inamic. În plus, drona subacvatică cu focos termonuclear are inteligență computerizată și este capabilă să acționeze independent la o distanță de câteva mii de kilometri de la transportator. Drona alege adâncimea și viteza în funcție de situație. Mai mult, viteza maximă permite evitarea oricărei amenințări. Urmărirea unei astfel de ținte, prin intermediul hidroacusticii, este aproape imposibilă.

«Poseidon» se poate mișca orientându-se după relieful fundului mării, la o distanță de până la 10 mii de km, iar atunci când ajunge la destinație se poate așeza într-o poziție orizontală și poate aștepta luni de zile semnalul de luptă sau de întoarcere la bază (valurile lungi pot depăși coloana de apă). Capacitatea focosului «Poseidonului» este de 100 de megatone în echivalent TNT. Mai mult, focosul cu o secțiune de cobalt a fost conceput pentru a maximiza contaminarea radioactivă a teritoriului.

Presupun că aceste detalii au fost dezvăluite special pentru «partenerii» care intenționează să vorbească cu Rusia «dintr-o poziție de forță». Capacitățile unice ale submarinelor-transportatoare nucleare și ale torpilelor strategice garantează o lovitură nucleară devastatoare drept răspuns inamicilor, chiar dacă în viitorul îndepărtat un potențial adversar reușește să creeze o «cupolă impenetrabilă» de apărare antirachetă deasupra pământului și a mării.

Patru submarine-transportoare planificate – 24 de drone «Poseidon» desfășurate în Oceanul Planetar, capabile, potrivit Forbes, să «reducă la zero» apărarea de coastă a oricărui inamic, să distrugă grupurile de atac ale portavioanelor ale Marinei și «să provoace daune ireparabile coastei de est sau celei de vest ale Statelor Unite» – cu toate că «este puțin probabil ca alte marine să poată crea ceva similar».

Revoluția rusă în strategia Marinei Militare Ruse

Washingtonul, în politica sa externă destul de agresivă, se bazează puternic pe marină, încearcă să controleze planeta, bazându-se pe o rețea vastă de baze aflate după hotarele țării.

Rusia a reacționat asimetric și astăzi este pregătită să se apere pe mare, nu numai cu submarine strategice și multifuncționale. De fapt, și experții americani își dau seama de faptul că «Poseidonul» este un răspuns la crearea sistemelor antirachetă și a unei întregi armate de crucișătoare, distrugătoare și submarine americane înarmate cu rachetele de croazieră «Tomahawk», care au o rază de acțiune de până la 2500 km.

Partea americană este foarte preocupată de apariția dronelor rușești «Poseidon» și este chinuită de întrebarea: va fi posibilă utilizarea acestora în timpul unui conflict militar în conformitate cu normele dreptului internațional? Întrebarea este retorică.

Dronele rusești «Poseidon» privează Statele Unite de securitate și impunitate, care anterior erau «garantate» de cele două oceane. Dronele subacvatice «inteligente» cu «argumente» termonucleare, doar prin simplul fapt al existenței lor, constrâng la timpuri pașnice, sporind negociabilitatea americanilor. O alternativă pot fi cheltuielile financiare uriașe ale Washingtonului pentru crearea unor sisteme fundamental noi de contracarare a «torpilelor Judecății de Apoi», cu toate acestea, chiar și pe această cale, decalajul tehnologic vizibil dintre Statele Unite și Rusia în domeniul militar nu garantează succesul SUA.

Iar în viitor transportatori de torpile nucleare pot deveni și navele de suprafață mare – militare sau mascate drept hidrografice, comerciale. Sistemul «Poseidon» nu intră sub incidența tratatelor de limitare a armelor, are un mare potențial de export și poate fi vândut pe piața internațională cu un focos convențional. Cred că India și China ar cumpăra acest sistem fără să se gândească prea mult. Experții chinezi au afirmat deja că astfel de tehnologii sunt ideale pentru cercetările la adâncimi mari. Într-adevăr, puterea corpului dronei «Poseidon» îi permite să se scufunde la o adâncime de până la 14 kilometri.

În orice caz, drona intercontinentală strategică de mare adâncime rusă cu o unitate auxiliară de alimentare nucleară are un viitor extraordinar. Iar Moscova, dintr-o «poziție de forță» umanistă, este întotdeauna pregătită pentru negocieri egale și pașnice cu partenerii mai incomodați.

