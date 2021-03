Țirkon a îndepărtat navele occidentale de țărmurile Rusiei

MOSCOVA, 26 mart – Sputnik. La tentativele de presiune din partea Forțelor Navale ale SUA și NATO în zona polară și în Traseul Mării Nordului, Rusia răspunde cu lansarea rachetelor hipersonice “Țirkon”. Partenerii occidentali nu sunt în stare să răspundă tehnologic la astfel de “argumente”. Le rămâne doar să se rezume la declarații tari și acuzații în adresa Rusiei, care își protejează legitim frontierele și interesele naționale în limitele dreptului internațional.

Principala fregată a poiectului 22350, “Amiralul Flotei Uniunii Sovietice Gorșkov” din diviziile navelor de rachetă a Flotei Nordice, a ieșit pe 24 martie în Marea Barents pentru îndeplinirea sarcini de antrenament, de tragere cu arme de rachetă și artilerie asupra unor ținte maritime și testarea rachetelor hipersonice “Țirkon”.

Lansările rachetelor de către “Amirarul Gorșkov” la o distanță de până la 800 de kilometri sunt planificate pentru 25-27 martie și provoacă un interes sporit al “partenerilor” din NATO. Forțele Navale ale SUA și NATO nu dispun de radare necesare pentru detectarea „Țirkon”, care zboară cu o viteză de peste 10 mii de kilometri pe oră. În ansamblu, dorințele de a controla Arctica nu coincid cu capacitățile tehnologice ale alianței.

Pe 25 martie, “Amiralul Gorșkov” a îndeplinit cu succes lansările a patru rachete hipersonice, toate au lovit țintele, testările de proiectare a zborului s-au încheiat.

În luna mai vor demara testele de stat ale “Țirkon” cu realizarea altor câtorva lansări, inclusiv a două de pe bortul submarinei nucleare “Severodvinsk” (în a doua jumătate a anului).

Programul de testare a anului 2020 a fost îndeplinit, fregata “Amiralul Gorșkov” a tras de două ori cu Țirkon asupra unor ținte maritime și odată asupra unor ținte terestre (în acest sens există o versiune modificată cu rază lungă de acțiune).

Testările au demarat în anul 2016. Ministerul Apărării al Rusiei planifică să ia în dotarea armatei “Țirkon” în a doua jumătate a anului 2022. Precum orice stat suveran, Rusia este nevoită să reacționeze adecvat la extinderea rețelei de baze militare și poziționarea rachetelor NATO în preajma frontierei. Moscova își demonstrează intenția fermă de a-și apăra Traseul Mării Nordice de interpretările extinse ale “libertății de navigare” și prezența distructivă a navelor militare ale Forțelor Navale ale SUA și NATO în preajma frontierelor rusești din Arctica. “Țirkon” reprezintă doar unul din gama de argumente ale Flotei Nordului. Stilul cooperării internaționale prin “luare în vizor” nu este o opțiune pentru Rusia și este impusă de Occidentul colectiv.

Interceptabilele și puternicele rachete “Țirkon” amintesc că pe orice agresor îl așteaptă o răsplată inevitabilă, iar NATO nu reprezintă cea mai bună sau cea mai mare parte a omenirii. Alianța militară a peste treizeci de state cu o pondere diferită reprezintă interesele doar a 10 la sută din populația planetei și nu poate dicta vecinilor oarecare „reguli de conduită” în mod unilateral (în favoarea alianței).