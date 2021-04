Ciocoi repetă greșeala fatală a lui Chicu, pentru care a plătit atât de scump Dodon

Adevăratul motiv al decretării stării de urgență

Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale, în frunte cu premierul interimar Aureliu Ciocoi, au luat această decizie din raționamente doar de ei știute sub aspect medical, epidemiologic, dar foarte clare sub aspect politic - să aducă un afront creștinilor din Republica Moldova, să-și dea importanță lor, să-și etaleze puterea odată ce ei au mecanisme să intervină în activitatea Bisericii lui Hristos, în care nu a mai îndrăznit să intervină nimeni de două mii de ani. Dar iată că ei pot să o facă! Și cine sunt ei? Niște indivizi pe care lumea nici măcar nu-i cunoaște, pe care poporul nu i-a delegat cu niciun fel de împuterniciri, pentru care electoratul nu a votat, dar care s-au pricopsit cu astfel de împuterniciri de au acum puterea să le interzică oamenilor să treacă pragul bisericii în Noaptea Învierii.

Pentru toată lumea este clar că aceste restricții, această stare de urgență au fost anunțate de Parlament din raționamente mai mult politice decât din necesități cu adevărat reale de a combate pandemia.

Și anume ca președintele Maia Sandu să nu poată dizolva Parlamentul și să anunțe alegeri parlamentare anticipate. Și asta pentru că unii dintre actualii deputați nu au nicio șansă să intre în Parlament în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, iar alții vor acumula mai puține sau cu mult mai puține voturi și respectiv mandate în cazul unui scrutin anticipat. Lucrul acesta îl recunosc cu nonșalanță în discuții private chiar și respectivii deputați.

E ok, lumea a înțeles ce jocuri politice se fac și le-a acceptat. Le-a acceptat pentru că toți cei care fac parte din actuala clasă politică sunt de-o baie, nu contează că e de stânga sau e de dreapta, toți sunt la fel: cum e Tanda așa-i și Manda. Unii nu desemnează candidatul la funcția de premier, deși există o majoritate formalizată care are un candidat anunțat - ca să determine dizolvarea Legislativului, iar alții declară stare de urgență ca să nu fie dizolvat același Legislativ. Și atunci ce rost are să te implici, dacă nu ai o alternativă?

Faceți-vă jocurile voastre politice murdare, dar nu vă atingeți de Biserică!

Dar, domnilor politicieni, faceți-vă jocurile voastre politice murdare, aveți mână liberă la asta, însă nu vă implicați în activitatea Bisericii, care este o instituție divino-umana, al cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos!

Nu credeți că prin această decizie ați depășit orice limită, că ați reeditat fărădelegile săvârșite de bezbojnicii din vremurile de tristă amintire?

Mă întreb dacă premierul interimar Aureliu Ciucoi este conștient de gravitatea deciziilor luate de această Comisiei pentru Situații Excepționale?

Ce taină îi poate destăinui Chicu lui Ciocoi

Dacă nu, i-aș recomanda să fie atent la un detaliu. Decizii similare a luat acum un an și fostul premier Ion Chicu, în baza cărora poliția a închis ușile bisericilor ca pe vremea lui Stalin, a împărțit amenzi la stânga și la dreapta - și preoților, și enoriașilor. Acum să observați că domnul Ion Chicu, când este invitat la un post de radio sau de TV și este evocat acel moment din mandatul său, declară că regretă ceea ce a făcut, că se căiește. Acum nu știu cu siguranță din ce motive face asta: că s-a înțelepțit sau pentru că și-a făcut partid și, în vederea asigurării succesului electoral în viitoarele alegeri parlamentare anticipate, vrea să se pună bine cu toată lumea. Altfel spus, după ce s-a pus bine cu Diavolul, acum vrea să se pună bine și cu Dumnezeu. Ar fi bine ca Ciocoi să-l întrebe pe fostul său șef de guvern Chicu de ce acum aste cuprins de regrete. Poate înțelege și el ceva.

Nu mă apuc să afirm aici că e adevărat sau nu, dar unii consideră că intervenția brutală a Guvernului Chicu în activitatea Bisericii în perioada Sărbătorilor Pascale de anul trecut ar fi una dintre cauzele care ar fi dus la înfrângerea lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale.

Și încă una, dacă tot l-am pomenit pe Igor Dodon. Cred că suntem în drept să aflăm care este poziția liderului PSRM în această chestiune - interzicerea accesului în biserici a enoriașilor în Noaptea de Înviere. Este adevărat că Igor Dodon nu mai ocupă nicio funcție, că Ciocoi și Guvernul interimar nu i se subordonează, cel puțin formal, dar ar putea, cel mult, să țină cont de părerea lui, că el, Dodon, este acum un om simplu, ca și noi. Apoi iată vrem să aflăm ce crede acest om simplu, care a aprins ceva lumânări în biserici și a mers în câteva rânduri în pelerinaj pe Muntele Athos, susține sau nu închiderea accesului în biserici a enoriașilor în noaptea în care este ținută Slujba Învierii?

Atât.

Ciocoi interzice accesul în biserici, dar îl permite în teatre și cinematografe

Apropo, încă un detaliu. În ședința din 22 aprilie 2021, Comisia pentru Situații Excepționale a interzis accesul oamenilor în biserici în noaptea de 2 mai, dar a permis, tot din data de 2 mai, ca instituțiile teatral-concertistice din Republica Moldova să își reia activitatea cu un număr de spectatori nu mai mare de 30% din numărul de locuri disponibile în sălile de teatru și concerte. Curat murdar, domnilor! Adică în biserici - ba, dar la cabaret - da!

