Publicația analitică Military Watch a realizat un studiu despre "cele mai puternice mijloace aeriene și de atac ale Forțelor Armate belaruse care, după cum se așteaptă, vor avea o importanță decisivă în cazul unui potențial conflict". Studiul despre arsenalul Belarusului care amenință Alianța și rezistența directă opusă de republica "neascultătoare" țărilor NATO reflectă abordările comune și deriva "partenerilor" în direcția corectării forțate a unui "regim" indezirabil (prin analogie cu Iugoslavia, Irak, Libia, Siria).

Dispunând de capacități și resurse militare limitate, Belarusul nu dorește conflicte cu vecinii săi, în același timp are toate motivele să ia în serios amenințările la adresa securității naționale din partea NATO.

În ratingul analiștilor Military Watch, primul loc este ocupat de avioanele de vânătoare grele Su-30SM, cu un complex dezvoltat de arme și război electronic, un radar sensibil și capacități universale de distrugere a țintelor aeriene și terestre. Su-30SM demonstrează o eficiență ridicată și o gamă largă de rachete, inclusiv rachetele Kh-31, care sunt destinate suprimării apărării antiaeriane a inamicului și efectuării loviturilor de înaltă precizie departe în spate frontului. Fără îndoială, avioanele belaruse Su-30SM sunt superioare avioanelor de vânătoare F-16 și F-18, care constituie baza subunităților de atac ale Forțelor Aeriene NATO. Capacitățile F-15 sunt "aproximativ egale", dar acest lucru nu reprezintă o mare consolare pentru "parteneri".

Military Watch menționează de asemenea capacitățile sistemului de apărare antiaeriană S-400. În ianuarie 2021, Ministerul Apărării al Belarusului a anunțat despre lucrările precontractuale pentru achiziționarea acestor complexe. Însă analiștii occidentali cred că această armă se află deja la dispoziția armatei bieloruse. Sistemul de apărare antiaeriană S-400 este conceput pentru a neutraliza avioanele stealth moderne de înaltă performanță, inclusiv avioanele americanele F-22 și F-35. Având o putere de foc semnificativă, sistemul este capabil să distrugă simultan până la 80 de avioane. Mobilitatea ridicată, timpul scurt de desfășurare și de pregătire pentru lansarea rachetelor reprezintă factorii cheie a supraviețuirii sistemului. Perspectivele belaruse ale S-400 sunt susținute de mijloacele de apărare antiaeriană cu rază de acțiune mai scurtă – trei regimente de S-300PS, precum și de sistemul Tor-M2E și de sistemele locale Buk-MB3K.

În al treilea rând, NATO este "amenințată" de sistemul de rachete operativo-tactic "Tocika". Lansatorul mobil și racheta balistică cu combustibil solid asigură un timp foarte scurt de desfășurare și de lansare. Raza de acțiune estimată a rachetei balistice cu un focos de aproximativ 490 kg este de până la 190 km. Racheta are o viteză hipersonică (mai mare de 5 Mach), fapt ce complică interceptarea acesteia. "Tocika" este eficientă pentru distrugerea aerodromurilor și a obiectelor de apărare antiaeriană ale inamicului.

Avionul de luptă multirol MiG-29 de a patra generație stă la baza parcului de avioanelor de vânătoare ale Forțelor Aeriene și a apărării antiaeriene a Republicii Belarus. Aeronava dispune de caracteristici excelente, a primit o nouă avionică, noi sisteme de arme și de război electronic. Una dintre cele mai notabile actualizări este integrarea rachetei universale din clasa "aer-aer" R-77, cu o rază de acțiune de până la 100 km.

Lista "coșmarurilor" NATO este închisă de o duzină de elicoptere de atac Mi-24. Bine înarmate, blindate și rapide, aeronavele și-au dovedit eficiența și vivacitatea ridicată în multe teatre de război – începând de la Afganistan până la Siria. Occidentul presupune că, într-o situație de conflict armat, avioanele Mi-24 bieloruse vor fi desfășurate împreună cu elicoptere de transport militar Mi-8 și o brigadă de forțe speciale de aproximativ 12 mii, care dispune de un potențial semnificativ de luptă pentru operațiuni în spatele inamicului – "standardele lor de instruire sunt considerate unele dintre cele mai înalte în Europa".

Cea mai optimă și probabilă pentru NATO este tactica "cer închis" și bombardarea masivă a obiectelor strategice ale Republicii Belarus cu rachete de croazieră de la o distanță sigură, așa cum a fost cazul anterior în Iugoslavia și Libia.

Răspunzând în mod adecvat la provocări și amenințări, Minskul intenționează să investească, în următorul deceniu, mijloace semnificative în armele fabricate în Rusia (în principal de apărare antiaeriană). Potențialul de luptă al Forțelor Armate ale Republicii Belarus reprezintă astăzi un factor semnificativ în descurajarea posibilelor ostilități din partea țărilor vecine extrem de militarizate – țările Baltice și Polonia. Dar faptul că Moscova se află în spatele Minskul ”răcorește” cel mai mult ʺcapetele înfierbântateʺ de la Bruxelles și Washington.

Incidentul cu aterizarea unui avion minat al companiei Ryanair pe aeroportul din Minsk a arătat cât de mult Occidentul este pregătit pentru o confruntare dură cu Republica Belarus sub orice pretext. Anterior, Aleksandr Lukașenko a declarat: "Uitați-vă, ce presiune fără precedent se exercită astăzi asupra țării, cum vor să ne dea agresiv o lecție, să ne pună la punct, să ne provoace folosind cele mai murdare metode și tehnologii. Toată escaladarea din partea Occidentului – este invidia, neputința și furia lor din cauza faptului că nu au reușit să realizeze în Belarus o rebeliune armată și o lovitură de stat".