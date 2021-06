Summitul speranțelor americane înșelate

Nu au ajuns la acorduri semnificative – ambasadorii se vor întoarce, este posibil un schimb de prizonieri și au convenit să înceapă negocierile cu privire înarmare: "în viitorul apropiat, vor lansa un dialog bilateral complex privind stabilitatea strategică, care va fi energic și la obiect", constată editorialistul Piotr Akopov într-un material pentru RIA Novosti. Și asta-i tot? Da, dar parcă nimeni nici nu se aștepta la mai multe de la întâlnire. Sau totuși cineva se aștepta?

Există totuși persoane a căror așteptări au rămas neîmplinite – și, judecând după conferințele de presă ale celor doi președinți, este vorba anume de americani. Întrebările presei de peste ocean nu au lăsat nicio îndoială: Statele Unite mizau pe o schimbare a politicii Rusiei. Este clar că administrația de la Washington nu avea astfel de așteptări, dar acestea din urmă erau prezente în cadrul opiniei publice, mai exact în mass-media care o formează pe aceasta. Acest lucru se putea vedea clar din întrebările pe care jurnaliștii americani i le adresau lui Putin: "Dar dumneavoastră v-ați asumat responsabilitatea (pentru atacurile cibernetice, Ucraina și așa mai departe)?" Absurd?

Chiar și lui Biden care părăsea deja conferința de presă, aproape că i-au strigat în spate: "Doar ați spus că Putin își va schimba comportamentul, dar el neagă din nou totul și rămâne ferm pe poziția sa!"

Președintele a fost chiar nevoit să se întoarcă și să răspundă că, iată, voi nu mă ascultați, eu nu am promis așa ceva, eu am spus că acest lucru se poate întâmpla sub presiunea întregii lumi.

De unde au apărut aceste așteptări neclare? Ele sunt o urmare a imaginii distorsionate a lumii, care domnește în capurile elitei americane, chiar dublu distorsionate. În primul rând, establishmentul crede că America continuă să dicteze regulile jocului. Iar, în al doilea rând, în timpul luptei împotriva lui Trump, el a crezut în propriile invenții (folosite ca armă în lupta împotriva președintelui nedorit) cu privire la amestecul rusesc în afacerile americane și așteaptă acum pedepsirea Rusiei și schimbarea politicii acesteia. Ce să facă acum cu asta este absolut neclar, și nu pentru Putin, ci pentru Biden.

El însuși a cerut această întâlnire – în mare parte din motive politice interne, pentru a-și demonstra diferența de Trump, capacitatea de a-i corecta "greșelile", "eșecurile" și "concesiile" acestuia (inventate, pentru că dezacordul lui Trump cu faptul că a fost persecutat ca "marionetă rusească" a fost prezentat în Statele Unite ca o indulgență față de ruși). Și parcă s-a pregătit bine pentru discuția cu "Vladul dur", și-a ascultat consilierii. Chiar și Hillary Clinton l-a lăudat:

"Modul în care totul a fost orchestrat de această dată: o strângere rapidă de mână, fără fotografii, intrarea rapidă în cameră, nicio conferință de presă comună – toate acestea sunt un semnal diplomatic, într-adevăr, puternic despre ceea ce așteptăm. Noi ne așteptăm la o conversație deschisă și directă... "Vladimir, hai să vorbim despre aceea cum vom proceda mai departe. Evident, noi am introdus sancțiuni împotriva ta și, dacă acest lucru nu te oprește, consecințele vor fi și mai grave".

Și iată Biden a spus la conferința de presă că, ca să vezi, "încrederea în Putin scade în întreaga lume", ceea ce nu este surprinzător, "dacă noi am fi făcut acțiunile pe care le face el", și în general, "Rusia nu poate dicta ceea ce se întâmplă în lume, nu poate dicta fără consecințe". Nu numai în lume – Biden i-a spus lui Putin despre ceea ce se întâmplă în Rusia! Iat-o – poziția puternică a unei superputeri puternice? Biden i-a impus lui Putin agenda sa?

Doar el a spus că i-a declarat lui Putin că nu va justifica încrederea poporului său, dacă nu va apăra drepturile omului – și, prin urmare, SUA vor pune astfel de probleme, precum cazului lui Navalnîi. Și, răspunzând la întrebarea jurnaliștilor, el a repetat a câta oară că "moartea lui Navalnîi în închisoare va avea consecințe grave", iar jurnaliștii americani l-au întrebat pe Putin foarte multe despre acest subiect. Stil ofensiv?

Dimpotrivă, ascultându-i pe consilierii săi, Biden a ales o tactică complet lipsită de sens: să vorbească cu Putin despre Navalnîi. Întrucât Rusia consideră acest lucru drept un amestec în treburile noastre interne, mirarea lui Biden arată amuzant: că adică Putin "încă mai crede că vrem să-l înlocuim". Desigur, nu Biden a fost cel care acum zece ani l-a sfătuit aproape deschis pe Putin să nu se mai întoarcă la Kremlin, iar sancțiunile împotriva Rusiei nu sunt impuse cu scopul de a o descuraja, ci ca pedeapsă pentru "comportamentul incorect".

Nu numai pe Putin – pe nimeni dintre rușii sănătoși la cap nu îi poți păcăli cu așa ceva. Iar în ceea ce privește cazul lui Navalnîi, președintele a dat un răspuns exhaustiv și exact:

"Statele Unite au declarat Rusia drept dușmanul și adversarul lor, Congresul a făcut acest lucru în 2017. Legislația Statelor Unite include dispoziții conform cărora Statele Unite trebuie să mențină regulile și ordinea guvernării democratice în țara noastră și să sprijine organizațiile politice. Acest lucru există în legislația voastră americană. Acum să ne punem întrebarea: dacă Rusia este dușman, ce fel de organizații va susține America în Rusia? Eu cred că nu cele care consolidează Federația Rusă, ci cele care o descurajează – iar acesta este scopul Statelor Unite, declarat public. Deci, sunt organizații și oameni care contribuie la punerea în aplicare a politicii Statelor Unite în direcția rusească.

Cum ar trebui să reacționăm la asta? Cred că este clar: noi trebuie să reacționăm precaut".

Adică, pentru Biden a fost inutil să discute despre Navalnîi cu Putin: în calitate de instrument de presiune asupra Rusiei, acest subiect este inutil, chiar contraproductiv, dacă dorești să obții măcar o oarecare înțelegere reciprocă. Cu ajutorul acestui subiect nu vei obține nicio concesie din partea Moscovei – dar poate discuția despre Navalnîi este benefică pentru Biden din considerente politice interne?

La fel, nu – pentru că Putin trimite imediat mingea înapoi, amintind despre protestele și revoltele din Statele Unite și face acest lucru răspunzând la întrebările presei americane. Dar la voi ce s-a întâmplat cu cei care au înaintat cereri politice în timpul "asaltului Congresului" în ianuarie? Mai ales că Trump are mai mulți susținători în Statele Unite decât are Navalnîi în Rusia – ceea ce, de altfel, este o altă confirmare a faptului care dintre ei este în realitate al cui "agent de influență".

Prin urmare, prin abordarea subiectului Navalnîi, Biden nu s-a ajutat în timpul negocierilor cu Putin – dimpotrivă, el doar a înlesnit rezolvarea principalei sarcini a președintelui nostru la summit: să înțeleagă mai bine cine este Biden. Putin a văzut că se confruntă în continuare cu aceeași persoană care, în urmă cu zece ani, îi povestea despre exemplul benefic pentru Rusia pe care-l prezintă tradițiile democrației americane. Adică un om al trecutului – în toate sensurile cuvântului. Acest lucru nu înseamnă că nu are ce discuta cu el – înseamnă că percepțiile sale despre oportunitățile americane a rămas la nivelul pre-Trump.

Nu au apărut niciun fel de iluzii noi cu privire la rezultatele întâlnirii, a spus Putin: "Eu nici înainte nu aveam iluzii. Nu am nicio iluzie și nici nu pot avea". Liniile roșii reciproce nu au fost trasate la această întâlnire – dar la toate lamentările legate de imprevizibilitatea Rusiei Putin a tăiat-o scurt: "Noi ne comportăm absolut adecvat în raport cu amenințările apărute la adresa noastră". Și a adăugat: "Este necesar să convenim asupra regulilor de comportament".

Dar cum să negociezi despre asta cu cel care crede că el este singurul care are dreptul să stabilească astfel de reguli – și să dicteze voința sa altora? Îi poți explica doar politicos că nu are dreptate, continuând să stai ferm pe poziția ta și să-ți aperi interesele în toate modurile posibile. Se apropie momentul când schimbarea epocilor, care are loc chiar ochii noștri (și cu participarea noastră), îi va obliga pe foștii "proprietari de cazinouri" să accepte noul echilibru de forțe și noile reguli ale ordinii mondiale.

