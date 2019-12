Unde au dispărut studenții din Moldova: Statistici dramatice

În anul acesta academic avem cu tocmai 3,8 mii de studenți mai puțin decât acum un an 2018/2019, numărul lor ajungând la 56,8 mii – minima din ultimii 24 de ani.

CHIȘINĂU, 26 dec – Sputnik. Expertul în economie Veaceslav Ioniță face o analiză retrospectivă a cauzelor care au dus, începând cu anul academic 2006/2007, la diminuarea continuă a studenților în Republica Moldova, într-un materiale postat pe blogul său. Publicăm mai jos analiza domnului Ioniță.

Statistici dramatice: Trei factori care determină scăderea continuă a numărului de studenți în universități

În anul academic 2019/20 urmărim aceeași tendință din ultimii 13 ani de reducere a numărului de studenți. Astfel, în acest an, numărul lor a atins cota minimă din ultimii 24 de ani de 56,8 mii de studenți cu 3,8 mii mai puțin decât acum un an. Am ajuns la nivelul anului 1995/96, când, de fapt, a început creșterea accelerată a numărului de studenți în Moldova.

© Photo : Veaceslav Ioniță Numărul studenților în instituțiile de învățământ superior, mii de persoane

Aceeași tendință de diminuare a numărului de studenți se urmărește și pe malul stâng al Nistrului. Doar că în stânga Nistrului acest proces a început cu 3-4 ani mai târziu și afectează în cel mai mult învățământul privat.

În stânga Nistrului numărul maximum de studenți a fost atins cu doi ani mai târziu decât în dreapta Nistrului - în anii 2008/09, când numărul de studenți s-a ridicat la 19,2 mii de persoane. În prezent, în stânga Nistrului, numărul de studenți s-a redus până la 10,8 mii de persoane, cu 0,8 mii mai puțin decât în anul precedent. Reducerea din ultimii 4 ani a numărului de studenți din stânga Nistrului are loc exclusiv din instituțiile private de învățământ. Dacă în 2008/09 ponderea studenților în învățământul privat din stânga Nistrului era de 32%, atunci în prezent ponderea lor a ajuns la doar 10%. Cel mai probabil, în 2-3 ani învățământul privat superior din stânga Nistrului va dispărea.

© Photo : Veaceslav Ioniță Evoluția numărului de studenți în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului, mii de persoane

În Moldova noi asistăm nu doar la reducerea numărului de studenți din universități, dar și la scăderea ponderii lor în societate. Astfel numărul de studenți la o mie de locuitori s-a redus de 1,8 ori: de la 39 de studenți la 1.000 de locuitori, la 21,3 studenți.

Reducerea numărului de studenți din instituțiile superioare de învățământ are loc sub influenta a 3 factori de bază:

Reducerea dramatică a numărului de copii din Republica Moldova. Astfel, în ultimii 13 ani, numărul de copii de vârsta universitară s-a redus cu circa 150 de mii de persoane: de la 364 de mii în 2006/07 la circa 210 mii în prezent. Scade numărul de copii care decid să meargă într-o instituție de învățământ superior. Aici statul trebuie să intervină cu soluții alternative educaționale pentru tineri. Soluția este învățământul dual, astfel ca tinerii să obțină o profesie în alte forme educaționale. Plecarea tinerilor la studii peste hotare. În condițiile în care, potrivit celor mai recente trei sondaje ale IDIS Viitorul, peste 70% dintre părinți declară că nu văd viitorul copiilor lor în Republica Moldova, nu este de mirare că mulți dintre ei decid să meargă la studii peste hotare. Aici se adaugă și percepția că studiile din învățământ superior din Moldova sunt de o calitate îndoielnică.

© Photo : Veaceslav Ioniță Numărul studenților la 1 000 de locuitori (pentru 1990/2000 doar dreapta Nistrului), mii de persoane

În opinia noastră, statul nu trebuie să ignore aceste tendințe clare din învățământul superior. Pentru aceasta el trebuie să regândească tot ce înseamnă politicile sale în acest domeniu. Să concentreze resursele bugetare pentru domeniile prioritare, în special: pregătirea specialiștilor pentru sectorul bugetar și ramurile strategice ale economiei naționale.