Admiterea 2020: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne a fost fondată în anul 1990. În această perioadă, a instruit peste 15 mii de funcționari publici cu statut special, care activează în diferite instituții de drept ale statului.

Academia are săli de studii moderne, biblioteci, cămine, cantine și laboratoare dotate cu echipamente moderne. Aici pot fi făcute studii atât la zi, cât și la frecvență redusă. Academia are un corp didactic și științific experimentat, care promovează educația la cel mai înalt nivel. Instituția are acorduri de colaborare cu universități din alte țări.

Facultatea de Drept, Ordine Publică și Securitate Civilă

Domeniul Drept

Studii bugetare la zi:

Activitate de urmărire penală

Expertiză criminalistică

Studii cu frecvență redusă în bază de buget:

Activitate de urmărire penală

Expertiză criminalistică

Investigarea fraudelor

Studii cu frecvență redusă în bază de contract:

Activitate de urmărire penală

Drept economic

Domeniul Servicii ale Securității

Studii bugetare la zi:

Ordine publică

Investigații speciale

Securitatea frontierei

Securitatea penitenciară

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne se află în Chișinău, pe strada Gh. Asachi, 21. Pentru mai multe informații cu privire la procesul de admitere puteți apela numărul de telefon: 022 229 727 sau puteți expedia întrebări scrise pe adresa de E-mail: academia@mai.gov.md.

În perioada 27 iulie - 4 august candidații pot depune online dosarele de concurs. Pentru cei care nu le pot depune online, instituțiile de învățământ superior vor implica un număr mic de cadre universitare care le vor recepționa. În data de 7 august vor fi anunțate rezultatele preliminare, iar în perioada 8 – 18 august are loc depunerea documentelor în original la instituția aleasă de către candidat, conform unui orar cu acces etapizat stabilit de instituție în diverse blocuri de studii, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului COVID-19. În data de 20 august vor fi anunțate rezultatele finale.

Admiterea 2020 este un proiect realizat în comun de Sputnik Moldova și Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Moldova (UNSTM).

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova