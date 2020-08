Care va fi soarta gimnaziului din satul Ciutești, Nisporeni – Ce spun autoritățile

CHIȘINĂU, 7 aug - Sputnik. Oamenii din satul Ciutești, raionul Nisporeni, speră că gimnaziul din localitatea lor nu va fi reorganizat în școală primară-grădiniță, așa cum a decis Consiliul raional Nisporeni, ceea ce, de fapt, înseamnă închiderea gimnaziului. Însă deocamdată autoritățile raionale nu se grăbesc să-și anuleze decizia. Iată care sunt argumentele celor două părți.



Direcția de Învățământ, Tineret și Sport din raionul Nisporeni a propus reorganizarea gimnaziului Ciutești în școală primară-grădiniță. Solicitată de Sputnik Moldova, șefa acestei direcții, Nina Sterpu, afirmă că gimnaziul Ciutești nu mai este în stare să-și acopere cheltuielile și practic se află deja în incapacitate de a plăti salariile angajaților.

Ea spune că în raionul Nisporeni sunt șapte instituții educaționale care au un buget ce nu acoperă 100% din cheltuieli. Cinci dintre acestea au un deficit bugetar de 120-150 de mii de lei pe an. Dar în altele două, una în comuna Ciutești și alta în satul Vulcănești, situația este proastă de tot – deficitul bugetar al gimnaziului Ciutești este de peste 700 de mii de lei. De aceea Consiliul raional Nisporeni a decis reorganizarea gimnaziului din Ciutești în școală primară-grădiniță și lichidarea gimnaziului din Vulcănești.

Nina Sterpu a explicat pentru Sputnik Moldova de ce acest deficit este atât de mare.

Potrivit legislației în vigoare, la venituri, bugetul unei instituții de învățământ este alcătuit din două părți. Prima ține de numărul de elevi: la fiecare elev ponderat sunt alocați anual câte aproximativ 13 mii de lei. De aici vine partea cea mai mare în finanțarea unei instituții de învățământ. A doua parte: în jur de 700 și ceva de mii de lei, care sunt alocați pentru întreținerea unei instituții. Indiferent de cât de mare sau mică este școala, normativul de 700 de mii este același pentru toate instituțiile, indiferent de suprafața edificiului.

Nina Sterpu spune că edificiul gimnaziului din Ciutești, care a fost dat în folosință în 2002, a fost construit pentru mai mult de 400 de locuri, când copii erau doar 200 și ceva. În ultimii ani, numărul copiilor s-a înjumătățit. Și a apărut această problemă: defificiul mare, iar copii puțini, respectiv și banii pentru întreținerea gimnaziului sunt puțini. "Clădirea solicită foarte mari cheltuieli pentru întreținere. Și cei 700 de mii de lei se duc ca în nisip pentru această instituție. Deja de multă vreme, școala face față cu greu cheltuielilor. În special, când era vorba de procurarea cărbunelui. Din cauza acestui deficit, deja din 2016 a beneficiat de alocări de la bugetul raional", a spus Nina Sterpu, șefa Direcției de Învățământ, Tineret și Sport a raionului Nisporeni.

Școala a început să primească bani de la bugetul raional acum vreo patru ani pentru că atunci numărul elevilor practic s-a îmbunătățit, ajungând la vreo 100 de elevi. Dar în anul de studii 2020-2021 numărul lor va fi și mai mic, de doar 66 de copii ponderați. Din această cauză bugetul este în descreștere totală.

Nina Sterpu spune că peste un an în clasa a cincea a gimnaziului din Ciutești vor fi doar patru copii.

"Peste un an, în clasa cincea vor veni doar patru copii. 13 cadre didactice, pentru că atâtea discipline sunt în clasa a cincea, vor trebui remunerate pentru instruirea acestor elevi din clasa a cincea. Bugetul minim pentru întreținerea unei clase de gimnaziu este de aproximativ 350 de mii de lei pe an. Deci, 350 de mii de lei pe an revin la patru elevi", afirmă Nina Sterpu.

Șefa Direcției de Învățământ, Tineret și Sport a raionului Nisporeni spune că practic acum gimnaziul din Ciutești nu mai este în capacitate de a achita salariile. Pentru luna septembrie ar mai fi disponibile doar 9 mii de lei, în timp ce banii necesari pentru achitarea salariilor (cheltuieli de personal) pe următoarele trei luni, până la închiderea anului bugetar (1 decembrie) – lunile septembrie, octombrie și noiembrie – se cifrează la 710 mii de lei.

Primarul comunei Ciutești, Sergiu Țărnă: Oamenii nu acceptă închiderea gimnaziului

De cealaltă parte, primarul comunei Ciutești, Sergiu Țarină, spune că oamenii din sat sunt revoltați de decizia Consiliului raional Nisporeni, care a decis transformarea gimnaziului în școală primară-grădiniță, ceea ce de fapt înseamnă închiderea gimnaziului.

În data de 21 mai, Consiliul raional Nisporeni a decis reorganizarea gimnaziului Ciutești în școală primară-grădiniță. Decizia a fost luată în perioada pandemiei, când erau interzise adunările. Această decizie i-a revoltat pe oamenii din sat. Avem o comună cu două sate (Ciutești și Valea Nârnovei) și nu est bine ca să rămânem fără gimnaziu în localitate. De aceea oamenii, comitetul părintesc, au înaintat o petiție Direcției Învățământ, Tineret și Sport a raionului Nisporeni, dar și ministrului Educației, Igor Șarov", ne-a spus primarul Sergiu Țarină.

El spune că problema constă în faptul că edificiul este foarte mare și deficitul bugetar alcătuiește 710 mii de lei pe anul de învățământ 2019-2020.

"Am făcut consultări publice cu cetățenii care nu sunt de acord ca copiii noștri să plece la școală în satul vecin, în Seliște. Părinții noștri au muncit atât de mult și s-au construit astfel de edificii. Gimnaziul este spațios, pentru 400 de locuri. Dacă gimnaziul va fi transformat în școală primară-grădiniță, numărul elevilor se va reduce", spune primarul.

La moment în sat ar fi 70 de elevi de gimnaziu, spune primarul, precizând că numai anul acesta, din cauza plecărilor oamenilor peste hotare, 10 copii au plecat din localitate. Din 2012 a început să scadă numărul elevilor. În fiecare an, satul are cu 10 copii mai puțin. Și asta pentru că, spune Sergiu Țarină, pleacă tinerii. Dar aceștia pleacă pentru că în satul natal nu au un loc de muncă, iar agricultura este nerentabilă.

În Ciutești, cota de teren echivalent este de doar 68 de ari și a fost parcelată în șapte bucăți

"Tineretul pleacă tot din sat. La privatizarea pământului s-au admis mari greșeli – terenurile au fost parcelate excesiv. Sunt puțini agenți economici în sat. Avem doar câteva gospodării țărănești, care dețin câte 2-3 hectare de livadă. Terenul arabil îl lucrează individual fiecare proprietar. Cota de teren echivalentă este de 68 de ari, care a fost parcelată în șapte părți. Nici nu este profitabil să faci agricultură pe terenuri atât de mici", a mai spus primarul.

Locuitorii satului au apeduct care este construit din 2009, dar este exploatat cu dificultăți, în perioada de vară nu ajunge apă pentru toți consumatorii. Canalizare nu este în sat, dar nici rețeaua de furnizare a gazelor naturale. Există un proiect în bază căruia urma să fie instalată conducta de gaze naturale Vărzărești – Seliște – Ciutești – Vânători, dar acesta nu a fost implementat. În sat este asfaltat doar drumul central.

Acum satul are 1960 de locuitori, în vremurile bune el avea în jur de 2500 de locuitori.

Amintim că marți, la gimnaziul din Ciutești au venit mai mulți părinți, care s-au întrunit la adunarea comitetului părintesc. Ei au spus că copiii lor au dreptul să învețe în propria localitate, mai ales că gimnaziul Ciutești are o clădire bine amenajată, bună pentru a primi copiii din data de 1 septembrie.

Iată opiniile câtorva săteni, profesori și părinți.

Mariana Cojuhari: Transport public nu avem - ne ducem în spinare copiii la spitalul raional

"Noi cerem de la autorități ca copiii noștri să învețe în școala din satul nostru. Trăim în veacul 21. Transport la Nisporeni (centrul raional – n.n.) nu avem. Când te duci cu copilul la spitalul raional, trebuie să-l duci, pe căldura cea mare, în spinare. Când este vorba de alegeri și de votare – toți vin. Dar acum cine ne vede, la cine să ne adresăm noi? De ce să-i ducă pe copiii noștri la Seliște? Școala noastră este mare, frumoasă. Avem profesori foarte buni. Rezultate foarte bune la olimpiadele raionale. Noi vrem să avem școală la noi în sat, nu vrem să ne ducem copiii în altă parte. Parlamentul și guvernul să dea mai mulți bani pentru copii, pentru școli, să nu ne lipsească de toate".

Tatiana Lozan: A mai rămas să închidă grădinițele și primăria

"Aș dori foarte mult ca să avem școală în sat. Nu vrem ca copiii noștri să meargă prin alte sate, în timp ce noi avem aici toate condițiile, tot ce este necesar. Dacă se închide școala, a mai rămas să se închidă grădinițele, primăria… Oamenii se duc cu copiii peste hotare. Satele au să rămână pustii."

Maria Stamate, directorul gimnaziului Ciutești: Avem doar 17% din locuri ocupate

"Decizia consiliului raional Nisporeni a fost luată în baza analizei situației financiare a gimnaziului, care are un deficit mare și ținându-se cont că numărul de copii este în descreștere de la an la an. Situația financiară nu permite, în condițiile legilor în vigoare, funcționarea de mai departe în formatul gimnaziu.

Anul de studii 2019-2020 l-au absolvit 77 de elevi. Dacă gimnaziul ar continua să funcționeze, la 1 septembrie am avea 71 de elevi. Ca gimnaziul să-și continue activitatea ar trebui să avem cel puțin 91 de elevi ponderați. Dacă în anul acesta va funcționa doar școală primară, atunci am avea 26 de elevi la școala primară, plus cei de la grădiniță.

Clădirea este prevăzută pentru 464 de elevi. De fapt, acum avem elevi în gimnaziu doar în volum de 17% din capacitatea lui".

Tatiana Țărnă: Se găsesc bani pentru orice, pentru orișicine, dar nu și pentru copiii noștri

"Mă doare ceea e se întâmplă cu școala noastră. Știu cu cât greu s-a dat în folosință această școală ca să o vedem astăzi așa cum este. Cu multă sudoare a părinților, a buneilor noștri. Școala se închide pentru că nu sunt bani. Dar dacă la noi totul se face pentru copii, de ce nu se găsesc bani? Se găsesc bani pentru orice, pentru orișicine, dar nu și pentru copiii noștri. Copiii noștri au dreptul ca și toți ceilalți să învețe în școala din satul lor.

Și apoi ce fel de sat fără școală? Închidem școlile, închidem edificiile culturale, și unde ajungem? Părinții din satul acesta s-au împrăștiat în lumea mare ca să le creeze condiții copiilor lor. Nu ne alungați copiii din sat, ei și așa pleacă peste hotare."

Nadejda Stamate, director adjunct educație: Avem rezultate foarte bune la olimpiada raională

"Avem un colectiv tânăr, în afară de mine care am ajuns la vârsta de pensionare. Mă doare inima pentru instituția noastră. Eu activez din prima zi de la deschiderea gimnaziului și știu cât de mult muncesc cadrele didactice, cu câtă străduință și cu câtă abnegație se dedică copiilor satului.

Avem rezultate foarte bune la olimpiada raională la disciplinele școlare. În 2018 avem patru diplome de gradul I, II, III. În acest an școlar, din cei 13 elevi care au absolvit clasa a noua, noi avem șase cu diplome de gradul I, II, III și mențiuni. Îmi pare rău că copiii noștri urmează să meargă în altă instituție școlară. Nu se ține cont de sălile de clasă pe care le avem, de cadrele didactice, condițiile pe care le au copiii noștri.

Sunt hotărâri de guvern din 2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ. Dar atunci la noi și în alte sate erau mulți copii. Între timp mulți au plecat, dar hotărârile au rămas aceleași. Hotărârea de guvern din 2014 prevăd finanțarea după principiu: banii urmează copilul. Asta înseamnă că, dacă avem puțini copii în școală, se dau și puțini bani".

Maria Țărnă, contabila gimnaziului Ciutești: A duce copiii din sat înseamnă a alunga tineretul din sat

"Noi, profesorii și părinții, dorim ca școala să nu fie închisă. A duce copiii din sat (la școala din alt sat – n.n.) înseamnă a alunga tineretul din sat. Au să rămână doar vârstnicii. În comună sunt înregistrați peste 1900 de cetățeni. Este adevărat că cei tineri sunt plecați peste hotare".

Dacă închidem gimnaziul, închidem toate instituțiile în sat.

Ciuteștenii speră că autoritățile raioane își vor revizui decizia, altfel din sat vor pleca și mai mulți oameni, în special, tinerii. Deocamdată rămâne în vigoare hotărârea din data de 21 mai a Consiliului raional Nisporeni de reorganizare a gimnaziului Ciutești în școală primară-grădiniță.

