Mesajul ministrului Educației Șarov: ”Fiți spiritul liber care să genereze schimbarea”

CHIȘINĂU, 1 sept- Sputnik. Elevii vor merge astăzi direct în clasele lor, fără a fi organizate careuri. Înainte să înceapă orele, copiilor le va fi măsurată temperatura.

Ministrul Educației, Igor Șarov, le-a transmis un mesaj elevilor și profesorilor cu ocazia noului an de studii. Ministrul le-a dorit tuturor un an școlar bun și rodnic, cu rezultate meritorii și alese împliniri sufletești.

”Cu emoție și dor vă urez Bine ați revenit în școală! Emoție, pentru că bucuria revederii în acest an este una aparte, marcată de dificultatea momentului pe care-l traversăm și care ne-a ținut fizic - atâta timp - departe unii de ceilalți. Dor, pentru că nostalgia anilor de școală se strecoară an de an, de 1 septembrie, în sufletul adulților de astăzi, transpunându-i - imaginar - în elevii care au fost ieri. Așa cum spunea regele Ferdinand I, „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”. Fiți spiritul liber care să genereze schimbarea”, a transmis Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în 75 la sută dintre instituțiile de învățământ din țară elevii vor fi prezenți fizic la lecții, iar în restul școlilor învăţământul tradițional va fi combinat cu cel online. Elevii trebuie să stea câte unul în bancă, iar între mese trebuie să fie păstrată o distanță de un metru și jumătate.

Ieri, Ministerul Sănătății a anunțat că instituțiile de învățământ din raioanele Dubăsari, Călărași și Leova, sunt încă la etapa de finalizare a realizării recomandărilor din partea specialiștilor, în rest toate școlile din țară sunt pregătite pentru noul an școlar.

